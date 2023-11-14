Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1050998336.html
Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба - 14.11.2023 Украина.ру
Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил ранее обнародованную информацию Bloomberg о нереальности получить к марту 2024 года обещанный Евросоюзом один миллион боеприпасов для ВСУ. По сообщению украинских СМИ, об этом он сказал в эфире телемарафона
2023-11-14T04:11
2023-11-14T04:12
новости
украина
ес
украина-ес
всу
снаряды
дефицит
впк
дмитрий кулеба
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103225/18/1032251899_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_f1b6c8712ef7b2dfa21b552fb5caa24c.jpg
"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьём в колокола", - ответил Кулеба на заданный ему вопрос о поставках боеприпасов.По его словам, причиной этой проблемы является не отсутствие в ЕС политической воли, а "плачевное состояние" европейской оборонной промышленности, а также организационные и бюрократические проблемы.Ранее о том, что Евросоюз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, со ссылкой на внешнеполитическое подразделение ЕС сообщило Bloomberg. Несмотря на то, что прошло уже более половины заявленного для этого годового срока, отметили в агентстве, план по поставкам выполнен лишь на 30 процентов и маловероятно, что ситуацию получится исправить.
https://ukraina.ru/20231114/1050975541.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103225/18/1032251899_97:0:836:554_1920x0_80_0_0_c5802ffbbb45bc2fe9edfdb430a55c11.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, украина-ес, всу, снаряды, дефицит, впк, дмитрий кулеба, сво
Новости, Украина, ЕС, Украина-ЕС, ВСУ, снаряды, дефицит, ВПК, Дмитрий Кулеба, СВО

Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба

04:11 14.11.2023 (обновлено: 04:12 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)/Юридична практикаКулеба коллаж
Кулеба коллаж - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)/Юридична практика
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил ранее обнародованную информацию Bloomberg о нереальности получить к марту 2024 года обещанный Евросоюзом один миллион боеприпасов для ВСУ. По сообщению украинских СМИ, об этом он сказал в эфире телемарафона
"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьём в колокола", - ответил Кулеба на заданный ему вопрос о поставках боеприпасов.
По его словам, причиной этой проблемы является не отсутствие в ЕС политической воли, а "плачевное состояние" европейской оборонной промышленности, а также организационные и бюрократические проблемы.
Ранее о том, что Евросоюз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, со ссылкой на внешнеполитическое подразделение ЕС сообщило Bloomberg. Несмотря на то, что прошло уже более половины заявленного для этого годового срока, отметили в агентстве, план по поставкам выполнен лишь на 30 процентов и маловероятно, что ситуацию получится исправить.
Всу зима бронетранспортер оружие бтр - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
04:00
Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступлениеРоссии нужно измотать противника так, чтобы он не мог обстреливать позиции и населенные пункты кассетными боеприпасами. ВС РФ хорошо подготовились к зиме, а у ВСУ в этом плане - плохие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиУкраинаЕСУкраина-ЕСВСУснарядыдефицитВПКДмитрий КулебаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"
06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:32ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:16Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО
05:50Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
05:42В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
05:20Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
05:10Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
05:03Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
05:00Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
04:50Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
04:40Воздушная тревога накрыла запад Украины
04:40Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
04:30"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:10Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
04:00Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
Лента новостейМолния