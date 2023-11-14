Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:11 14.11.2023 (обновлено: 04:12 14.11.2023)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил ранее обнародованную информацию Bloomberg о нереальности получить к марту 2024 года обещанный Евросоюзом один миллион боеприпасов для ВСУ. По сообщению украинских СМИ, об этом он сказал в эфире телемарафона
"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьём в колокола", - ответил Кулеба на заданный ему вопрос о поставках боеприпасов.
По его словам, причиной этой проблемы является не отсутствие в ЕС политической воли, а "плачевное состояние" европейской оборонной промышленности, а также организационные и бюрократические проблемы.
Ранее о том, что Евросоюз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, со ссылкой на внешнеполитическое подразделение ЕС сообщило Bloomberg. Несмотря на то, что прошло уже более половины заявленного для этого годового срока, отметили в агентстве, план по поставкам выполнен лишь на 30 процентов и маловероятно, что ситуацию получится исправить.
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