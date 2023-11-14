https://ukraina.ru/20231114/1050997174.html

Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили

Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили - 14.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили

Иностранные наемники в Авдеевке продолжают погибать. Российские подразделения на севере вошли в Степное (Степовое). Группировку ВСУ рассекут на две и продолжат планомерно уничтожать. Между южным и северным флангом российской армии, берущей город в клещи, шесть километров

2023-11-14T08:03

2023-11-14T08:03

2023-11-14T11:09

эксклюзив

авдеевка

александр "варяг" матюшин

сво

спецоперация

украина

россия

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Никто, в том числе как украинские военные, так и некоторые западные военные эксперты, не сомневаются: российская армия в ближайшем будущем возьмет Авдеевку и прилегающие к ней территории.В эти дни российское наступление на Авдеевском фронте продолжалось и на северном, и на южном направлении.«На первом направлении наши смогли взять железнодорожную станцию 437 км между Авдеевкой и Очеретино. Также мы взяли дачный поселок — садовое товарищество "Точмаш", мы вновь вошли в поселок Степное и продвигаемся в нем, а также обходим его с севера. Так что успехи на севере налицо, — рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин. — А вот у ВСУ перспективы плохие: чтобы не быть окруженными в Степном, им рано или поздно надо будет отойти к Бердычам. Мы также продолжаем наступление от авдеевской Красногоровки к Новокалиново и к Керамику».Что касается южного фланга Авдеевского фронта, то бои продолжают идти в районе украинского укрепа возле ресторана «Царская охота» и от Водяного к Северному и Тоненькому. На «Царскую охоту» не наступают, а скорее отвлекают внимание украинского командования от других направлений. Там артиллерия не применяется — только стрелковое оружие.«На авдеевском фронте воюют в основном донецкие подразделения и подразделения "Шторм-Z", в которых сражаются российские заключенные, которые добровольно пошли на фронт, чтобы своим участием в боевых действиях получить досрочное освобождение и снятие судимости.И знаете, они хорошо, отчаянно воюют. Освобождают Авдеевскую промку. Кого там только нет: и бывшие силовики, и скинхеды. Командирами там начиная от комроты — кадровые военные, а вот комвзвода и комотделения — зеки.А вот против них воюет, например, бригада им. Ивана Богуна, половина которой составляют иностранные наемники. Именно они приняли на себя удар в первые дни нашего наступления на Авдеевку. Стало известно, что на днях на тот свет отправились австралиец и американец. Богуновцам помогает черниговская тероборона и кадровые части, переброшенные с запорожского фронта», — сообщил Матюшин.В планах командования рассечь авдеевскую группировку ВСУ — 35–40 тыс человек — на две части. Это будет сложно, учитывая городскую застройку Авдеевки – на севере панельные многоэтажки, а на юге — частный сектор, в котором воевать труднее, потому что там каждый дом — это крепость, и все в траншеях и в бетоне. Если будет взят Коксохим, который сильно заминирован на подходах, то между Степным и Коксохимом останется только Ласточкино, через которое сейчас идет снабжение Авдеевского гарнизона. Но дорога через Ласточкино станет бесполезной в таком случае, так как снабжать гарнизон будет больше нельзя.

https://ukraina.ru/20231107/1050825083.html

https://ukraina.ru/20231102/1050711370.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, александр "варяг" матюшин, сво, спецоперация, украина, россия