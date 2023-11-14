Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили - 14.11.2023 Украина.ру
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Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили
Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили - 14.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили
Иностранные наемники в Авдеевке продолжают погибать. Российские подразделения на севере вошли в Степное (Степовое). Группировку ВСУ рассекут на две и продолжат планомерно уничтожать. Между южным и северным флангом российской армии, берущей город в клещи, шесть километров
2023-11-14T08:03
2023-11-14T11:09
эксклюзив
авдеевка
александр "варяг" матюшин
сво
спецоперация
украина
россия
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Никто, в том числе как украинские военные, так и некоторые западные военные эксперты, не сомневаются: российская армия в ближайшем будущем возьмет Авдеевку и прилегающие к ней территории.В эти дни российское наступление на Авдеевском фронте продолжалось и на северном, и на южном направлении.«На первом направлении наши смогли взять железнодорожную станцию 437 км между Авдеевкой и Очеретино. Также мы взяли дачный поселок — садовое товарищество "Точмаш", мы вновь вошли в поселок Степное и продвигаемся в нем, а также обходим его с севера. Так что успехи на севере налицо, — рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин. — А вот у ВСУ перспективы плохие: чтобы не быть окруженными в Степном, им рано или поздно надо будет отойти к Бердычам. Мы также продолжаем наступление от авдеевской Красногоровки к Новокалиново и к Керамику».Что касается южного фланга Авдеевского фронта, то бои продолжают идти в районе украинского укрепа возле ресторана «Царская охота» и от Водяного к Северному и Тоненькому. На «Царскую охоту» не наступают, а скорее отвлекают внимание украинского командования от других направлений. Там артиллерия не применяется — только стрелковое оружие.«На авдеевском фронте воюют в основном донецкие подразделения и подразделения "Шторм-Z", в которых сражаются российские заключенные, которые добровольно пошли на фронт, чтобы своим участием в боевых действиях получить досрочное освобождение и снятие судимости.И знаете, они хорошо, отчаянно воюют. Освобождают Авдеевскую промку. Кого там только нет: и бывшие силовики, и скинхеды. Командирами там начиная от комроты — кадровые военные, а вот комвзвода и комотделения — зеки.А вот против них воюет, например, бригада им. Ивана Богуна, половина которой составляют иностранные наемники. Именно они приняли на себя удар в первые дни нашего наступления на Авдеевку. Стало известно, что на днях на тот свет отправились австралиец и американец. Богуновцам помогает черниговская тероборона и кадровые части, переброшенные с запорожского фронта», — сообщил Матюшин.В планах командования рассечь авдеевскую группировку ВСУ — 35–40 тыс человек — на две части. Это будет сложно, учитывая городскую застройку Авдеевки – на севере панельные многоэтажки, а на юге — частный сектор, в котором воевать труднее, потому что там каждый дом — это крепость, и все в траншеях и в бетоне. Если будет взят Коксохим, который сильно заминирован на подходах, то между Степным и Коксохимом останется только Ласточкино, через которое сейчас идет снабжение Авдеевского гарнизона. Но дорога через Ласточкино станет бесполезной в таком случае, так как снабжать гарнизон будет больше нельзя.
https://ukraina.ru/20231107/1050825083.html
https://ukraina.ru/20231102/1050711370.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, авдеевка, александр "варяг" матюшин, сво, спецоперация, украина, россия
Эксклюзив, Авдеевка, Александр "Варяг" Матюшин, СВО, Спецоперация, Украина, Россия

Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставили

08:03 14.11.2023 (обновлено: 11:09 14.11.2023)
 
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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Иностранные наемники в Авдеевке продолжают погибать. Российские подразделения на севере вошли в Степное (Степовое). Группировку ВСУ рассекут на две и продолжат планомерно уничтожать. Между южным и северным флангом российской армии, берущей город в клещи, шесть километров
Никто, в том числе как украинские военные, так и некоторые западные военные эксперты, не сомневаются: российская армия в ближайшем будущем возьмет Авдеевку и прилегающие к ней территории.
В эти дни российское наступление на Авдеевском фронте продолжалось и на северном, и на южном направлении.
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7 ноября, 16:35
Авдеевский фронт. Новая тактика: российские войска идут в атаку вместе с дронами-камикадзеРасстояние между северным и южным флангами российских подразделений, берущих Авдеевку в клещи, сократилось до 6,5–7 километров. Украинские военные понимают, что город ждет судьба Бахмута/Артемовска, но Зеленский из соображений отказывается отдавать приказ об отведении войск из города
«На первом направлении наши смогли взять железнодорожную станцию 437 км между Авдеевкой и Очеретино. Также мы взяли дачный поселок — садовое товарищество "Точмаш", мы вновь вошли в поселок Степное и продвигаемся в нем, а также обходим его с севера. Так что успехи на севере налицо, — рассказывает изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин. — А вот у ВСУ перспективы плохие: чтобы не быть окруженными в Степном, им рано или поздно надо будет отойти к Бердычам. Мы также продолжаем наступление от авдеевской Красногоровки к Новокалиново и к Керамику».
Что касается южного фланга Авдеевского фронта, то бои продолжают идти в районе украинского укрепа возле ресторана «Царская охота» и от Водяного к Северному и Тоненькому. На «Царскую охоту» не наступают, а скорее отвлекают внимание украинского командования от других направлений. Там артиллерия не применяется — только стрелковое оружие.
«На авдеевском фронте воюют в основном донецкие подразделения и подразделения "Шторм-Z", в которых сражаются российские заключенные, которые добровольно пошли на фронт, чтобы своим участием в боевых действиях получить досрочное освобождение и снятие судимости.
И знаете, они хорошо, отчаянно воюют. Освобождают Авдеевскую промку. Кого там только нет: и бывшие силовики, и скинхеды. Командирами там начиная от комроты — кадровые военные, а вот комвзвода и комотделения — зеки.
А вот против них воюет, например, бригада им. Ивана Богуна, половина которой составляют иностранные наемники. Именно они приняли на себя удар в первые дни нашего наступления на Авдеевку. Стало известно, что на днях на тот свет отправились австралиец и американец. Богуновцам помогает черниговская тероборона и кадровые части, переброшенные с запорожского фронта», — сообщил Матюшин.
Боевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 15:54
Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье для британского журнала Economist написал об угрозе перехода к позиционной войне в Новороссии. Однако под Авдеевкой такой "угрозы" точно нет — российская армия продолжает брать город в окружение
В планах командования рассечь авдеевскую группировку ВСУ — 35–40 тыс человек — на две части. Это будет сложно, учитывая городскую застройку Авдеевки – на севере панельные многоэтажки, а на юге — частный сектор, в котором воевать труднее, потому что там каждый дом — это крепость, и все в траншеях и в бетоне.
Если будет взят Коксохим, который сильно заминирован на подходах, то между Степным и Коксохимом останется только Ласточкино, через которое сейчас идет снабжение Авдеевского гарнизона. Но дорога через Ласточкино станет бесполезной в таком случае, так как снабжать гарнизон будет больше нельзя.
 
ЭксклюзивАвдеевкаАлександр "Варяг" МатюшинСВОСпецоперацияУкраинаРоссия
 
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