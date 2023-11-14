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Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона
Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона - 14.11.2023 Украина.ру
Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона
Рассказать о политическом преследовании одного из самых популярных телеведущих США Такера Карлсона просит депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвинённый в государственной измене. Призыв о помощи украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале
2023-11-14T00:56
2023-11-14T00:56
2023-11-14T00:56
новости
александр дубинский
верховная рада
украина
коррупция
владимир зеленский
андрей ермак
такер карлсон
сбу
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Дубинский считает, что Карлсон не побоится говорить на тему коррумпированности высших эшелонов власти на Украине, за что якобы сегодня нардепа и судят. Депутат прямым текстом пишет, что готов рассказать американскому телеведущему больше. Известно Дубинскому, якобы и о теперешних попытках руководства Украины оправдаться за коррупцию в стране перед первыми лицами США. Он утверждает, что сегодня он единственный человек в стране, говорящий о коррупционных схемах. Ранее Дубинский заявлял, что его дело о государственной измене сфабриковано Офисом президента Украины, а сам Зеленский и руководитель его Офиса Ермак мстят нардепу. Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, александр дубинский, верховная рада, украина, коррупция, владимир зеленский, андрей ермак, такер карлсон, сбу
Новости, Александр Дубинский, Верховная Рада, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Такер Карлсон, СБУ
Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона
Рассказать о политическом преследовании одного из самых популярных телеведущих США Такера Карлсона просит депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвинённый в государственной измене. Призыв о помощи украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале
Дубинский считает, что Карлсон не побоится говорить на тему коррумпированности высших эшелонов власти на Украине, за что якобы сегодня нардепа и судят.
"Я публично обращаюсь к журналисту Такеру Карлсону, который не побоится осветить тему политического преследования единственного политика и бывшего журналиста на Украине, который открыто говорил о коррупции высших должностных лиц страны и фактах хищения финансовой помощи США через министерство обороны Украины, в котором в этом замешаны депутаты партии "Слуга народа" и чиновники Администрации президента", – говорится в публикации.
Депутат прямым текстом пишет, что готов рассказать американскому телеведущему больше. Известно Дубинскому, якобы и о теперешних попытках руководства Украины оправдаться за коррупцию в стране перед первыми лицами США.
"Сейчас настоящий президент Украины по имени Ермак находится в Соединенных Штатах, пытаясь убедить американское правительство в том, что на Украине нет коррупции, и обвинить в воровстве, совершенном им и людьми из его окружения, происки “агентов Кремля”. Он также пытается организовать телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы заручиться поддержкой в Конгрессе в отношении помощи Украине, которую они с Зеленским разворовывают", – указывает Дубинский.
Он утверждает, что сегодня он единственный человек в стране, говорящий о коррупционных схемах.
Ранее Дубинский заявлял
, что его дело о государственной измене сфабриковано Офисом президента Украины, а сам Зеленский и руководитель его Офиса Ермак мстят нардепу.
Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.