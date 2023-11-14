Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона - 14.11.2023 Украина.ру
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Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона
Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона - 14.11.2023 Украина.ру
Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона
Рассказать о политическом преследовании одного из самых популярных телеведущих США Такера Карлсона просит депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвинённый в государственной измене. Призыв о помощи украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале
2023-11-14T00:56
2023-11-14T00:56
новости
александр дубинский
верховная рада
украина
коррупция
владимир зеленский
андрей ермак
такер карлсон
сбу
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Дубинский считает, что Карлсон не побоится говорить на тему коррумпированности высших эшелонов власти на Украине, за что якобы сегодня нардепа и судят. Депутат прямым текстом пишет, что готов рассказать американскому телеведущему больше. Известно Дубинскому, якобы и о теперешних попытках руководства Украины оправдаться за коррупцию в стране перед первыми лицами США. Он утверждает, что сегодня он единственный человек в стране, говорящий о коррупционных схемах. Ранее Дубинский заявлял, что его дело о государственной измене сфабриковано Офисом президента Украины, а сам Зеленский и руководитель его Офиса Ермак мстят нардепу. Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр дубинский, верховная рада, украина, коррупция, владимир зеленский, андрей ермак, такер карлсон, сбу
Новости, Александр Дубинский, Верховная Рада, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Такер Карлсон, СБУ

Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона

00:56 14.11.2023
 
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба СБУ
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Рассказать о политическом преследовании одного из самых популярных телеведущих США Такера Карлсона просит депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвинённый в государственной измене. Призыв о помощи украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале
Дубинский считает, что Карлсон не побоится говорить на тему коррумпированности высших эшелонов власти на Украине, за что якобы сегодня нардепа и судят.
"Я публично обращаюсь к журналисту Такеру Карлсону, который не побоится осветить тему политического преследования единственного политика и бывшего журналиста на Украине, который открыто говорил о коррупции высших должностных лиц страны и фактах хищения финансовой помощи США через министерство обороны Украины, в котором в этом замешаны депутаты партии "Слуга народа" и чиновники Администрации президента", – говорится в публикации.
Депутат прямым текстом пишет, что готов рассказать американскому телеведущему больше. Известно Дубинскому, якобы и о теперешних попытках руководства Украины оправдаться за коррупцию в стране перед первыми лицами США.
"Сейчас настоящий президент Украины по имени Ермак находится в Соединенных Штатах, пытаясь убедить американское правительство в том, что на Украине нет коррупции, и обвинить в воровстве, совершенном им и людьми из его окружения, происки “агентов Кремля”. Он также пытается организовать телефонный разговор между Зеленским и Трампом, чтобы заручиться поддержкой в Конгрессе в отношении помощи Украине, которую они с Зеленским разворовывают", – указывает Дубинский.
Он утверждает, что сегодня он единственный человек в стране, говорящий о коррупционных схемах.
Ранее Дубинский заявлял, что его дело о государственной измене сфабриковано Офисом президента Украины, а сам Зеленский и руководитель его Офиса Ермак мстят нардепу.
Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
 
НовостиАлександр ДубинскийВерховная РадаУкраинакоррупцияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТакер КарлсонСБУ
 
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