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Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона

Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона - 14.11.2023 Украина.ру

Обвинённый в госизмене депутат Рады просит защиты у Такера Карлсона

Рассказать о политическом преследовании одного из самых популярных телеведущих США Такера Карлсона просит депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвинённый в государственной измене. Призыв о помощи украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале

2023-11-14T00:56

2023-11-14T00:56

2023-11-14T00:56

новости

александр дубинский

верховная рада

украина

коррупция

владимир зеленский

андрей ермак

такер карлсон

сбу

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Дубинский считает, что Карлсон не побоится говорить на тему коррумпированности высших эшелонов власти на Украине, за что якобы сегодня нардепа и судят. Депутат прямым текстом пишет, что готов рассказать американскому телеведущему больше. Известно Дубинскому, якобы и о теперешних попытках руководства Украины оправдаться за коррупцию в стране перед первыми лицами США. Он утверждает, что сегодня он единственный человек в стране, говорящий о коррупционных схемах. Ранее Дубинский заявлял, что его дело о государственной измене сфабриковано Офисом президента Украины, а сам Зеленский и руководитель его Офиса Ермак мстят нардепу. Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дубинский, верховная рада, украина, коррупция, владимир зеленский, андрей ермак, такер карлсон, сбу