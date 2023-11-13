Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050992648.html
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему - 13.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
Местью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
2023-11-13T19:09
2023-11-13T19:10
новости
украина
александр дубинский
верховная рада
госизмена
владимир зеленский
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050991236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bc5c12b7dadc1d6dcac48a16e1480e2.jpg
В своём телеграм-канале Дубинский опубликовал пост в котором прямо обвинил президента и руководителя его офиса в том, что дело против депутата Рады сфабриковано. Дубинский указывает на то, что показания охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача ложны, потому как о них не было известно ранее. Они появились в нужный момент и по принуждению. Он считает, что обвинение о его встречах с представителями Генштаба РФ – ложь, "цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата". Дубинский выразил готовность общаться на эту тему с журналистами украинских и международных СМИ. Он намерен требовать " открытого и гласного рассмотрения дела". Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050991236_103:0:1239:852_1920x0_80_0_0_4a2af6eb7fa8d809a324eae9791ef4a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр дубинский, верховная рада, госизмена, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада, госизмена, Владимир Зеленский, Андрей Ермак

Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему

19:09 13.11.2023 (обновлено: 19:10 13.11.2023)
 
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : пресс-служба СБУ
Читать в
Местью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
В своём телеграм-канале Дубинский опубликовал пост в котором прямо обвинил президента и руководителя его офиса в том, что дело против депутата Рады сфабриковано.

"Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского. Материалы следствия (...) базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника Деркача Котельникова, у которого выбили показания о том, что он СЛЫШАЛ, что некий человек с позывным "буратино" это, мол, Дубинский", – говорится в публикации.

Дубинский указывает на то, что показания охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача ложны, потому как о них не было известно ранее. Они появились в нужный момент и по принуждению.
"Дело о госизмене Деркача расследовало НАБУ, которое отобрало у Котельникова все показания, и там нет ни слова про Дубинского. Котельников заключил сделку со следствием, которую утвердил ВАКС, и отбывает срок в колонии. По указанию Ермака-Зеленского, днями Котельникова срочно этапировали из Бориспольской колонии, и заставили дать ничего не значащие показания против меня", – уточнил Дубинский.
Он считает, что обвинение о его встречах с представителями Генштаба РФ – ложь, "цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата".

"Считаю, что это дело – месть Ермака-Зеленского за данные мною в НАБУ показания об их причастности, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента", – добавил депутат.

Дубинский выразил готовность общаться на эту тему с журналистами украинских и международных СМИ. Он намерен требовать " открытого и гласного рассмотрения дела".
Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийВерховная РадагосизменаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
22:14ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
21:51Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
21:35Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
21:01Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
20:32Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
20:28Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
20:16Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС
20:16В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
19:59Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
19:44Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
19:36Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
19:13Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
18:55Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion
18:36Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
18:29Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя
18:20Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине
18:05Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Лента новостейМолния