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Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему

Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему - 13.11.2023 Украина.ру

Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему

Местью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"

2023-11-13T19:09

2023-11-13T19:09

2023-11-13T19:10

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владимир зеленский

андрей ермак

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В своём телеграм-канале Дубинский опубликовал пост в котором прямо обвинил президента и руководителя его офиса в том, что дело против депутата Рады сфабриковано. Дубинский указывает на то, что показания охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача ложны, потому как о них не было известно ранее. Они появились в нужный момент и по принуждению. Он считает, что обвинение о его встречах с представителями Генштаба РФ – ложь, "цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата". Дубинский выразил готовность общаться на эту тему с журналистами украинских и международных СМИ. Он намерен требовать " открытого и гласного рассмотрения дела". Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.

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новости, украина, александр дубинский, верховная рада, госизмена, владимир зеленский, андрей ермак