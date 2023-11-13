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Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему - 13.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
Местью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
2023-11-13T19:09
2023-11-13T19:09
2023-11-13T19:10
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украина
александр дубинский
верховная рада
госизмена
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В своём телеграм-канале Дубинский опубликовал пост в котором прямо обвинил президента и руководителя его офиса в том, что дело против депутата Рады сфабриковано. Дубинский указывает на то, что показания охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача ложны, потому как о них не было известно ранее. Они появились в нужный момент и по принуждению. Он считает, что обвинение о его встречах с представителями Генштаба РФ – ложь, "цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата". Дубинский выразил готовность общаться на эту тему с журналистами украинских и международных СМИ. Он намерен требовать " открытого и гласного рассмотрения дела". Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, верховная рада, госизмена, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада, госизмена, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
19:09 13.11.2023 (обновлено: 19:10 13.11.2023)
Местью и тупой ложью назвал обвинения в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он считает, что таким образом Офис президента ему мстит за то, что тот "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского"
В своём телеграм-канале Дубинский опубликовал пост в котором прямо обвинил президента и руководителя его офиса в том, что дело против депутата Рады сфабриковано.
"Прокомментирую полностью сфабрикованное подозрение в госизмене, которое базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского. Материалы следствия (...) базируются на пустых заявлениях осужденного более года назад охранника Деркача Котельникова, у которого выбили показания о том, что он СЛЫШАЛ, что некий человек с позывным "буратино" это, мол, Дубинский", – говорится в публикации.
Дубинский указывает на то, что показания охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача ложны, потому как о них не было известно ранее. Они появились в нужный момент и по принуждению.
"Дело о госизмене Деркача расследовало НАБУ, которое отобрало у Котельникова все показания, и там нет ни слова про Дубинского. Котельников заключил сделку со следствием, которую утвердил ВАКС, и отбывает срок в колонии. По указанию Ермака-Зеленского, днями Котельникова срочно этапировали из Бориспольской колонии, и заставили дать ничего не значащие показания против меня", – уточнил Дубинский.
Он считает, что обвинение о его встречах с представителями Генштаба РФ – ложь, "цель которой хоть как-то объяснить политическое преследование действующего народного депутата".
"Считаю, что это дело – месть Ермака-Зеленского за данные мною в НАБУ показания об их причастности, и ряда других высших должностных лиц государства к деятельности Деркача, и попытке легализовать пленки с голосами Байдена-Порошенко через создание специальной следственной комиссии парламента", – добавил депутат.
Дубинский выразил готовность общаться на эту тему с журналистами украинских и международных СМИ. Он намерен требовать " открытого и гласного рассмотрения дела".
Напомним, в понедельник, 13 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у депутата Верховной Рады Дубинского, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России. В ведомстве обвинили парламентария в якобы распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве Украины.