Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии - 14.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии - 14.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с Россией. Но США будут пытаться подтолкнуть Европу к необдуманным шагам, что может привести к расколу ЕС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-14T04:50
2023-11-14T04:50
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конфликт
война
венгрия
сербия
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Сразу после окончания СВО Запад не сможет затеять войну с Россией. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет четких планов, рассказал эксперт.Эти три фактора делают войну России с НАТО маловероятной. Понятно, что США могут подтолкнуть Евросоюз к необдуманным шагам. Но на экономическом и дипломатическом фронте работают специалисты, которые постараются этого не допустить, добавил он.Восточная Европа начнет откалываться от "старушки Европы", которая будет пребывать в сильной депрессии, связанной с тяжелым положением в экономике. Ведь Европа не терпит поражение не только на восточном фронте, но и на глобальном юге, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050990813.html
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новости, ес, сша, россия, запад, сво, конфликт, война, венгрия, сербия, словакия, румыния, алексей леонков
Новости, ЕС, США, Россия, Запад, СВО, конфликт, война, Венгрия, Сербия, Словакия, Румыния, Алексей Леонков

Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии

04:50 14.11.2023
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с Россией. Но США будут пытаться подтолкнуть Европу к необдуманным шагам, что может привести к расколу ЕС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сразу после окончания СВО Запад не сможет затеять войну с Россией. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет четких планов, рассказал эксперт.
Эти три фактора делают войну России с НАТО маловероятной. Понятно, что США могут подтолкнуть Евросоюз к необдуманным шагам. Но на экономическом и дипломатическом фронте работают специалисты, которые постараются этого не допустить, добавил он.
"И СВО приведет к процессам, которые приведут к расколу Евросоюза и НАТО. Если мы пробьем сухопутный коридор к Венгрии, то на эту ось примагнитится Сербия. А за ней могут пойти Словакия и Румыния, где происходят очень интересные процессы", - отметил Леонков.
Восточная Европа начнет откалываться от "старушки Европы", которая будет пребывать в сильной депрессии, связанной с тяжелым положением в экономике. Ведь Европа не терпит поражение не только на восточном фронте, но и на глобальном юге, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Швыткин интервью - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 18:29
Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзяБудет ли Россия брать Киев и Одессу или пойдёт на переговоры с Западом и Украиной, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
 
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