https://ukraina.ru/20231114/1050992358.html

Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии

Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии - 14.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии

Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с Россией. Но США будут пытаться подтолкнуть Европу к необдуманным шагам, что может привести к расколу ЕС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-14T04:50

2023-11-14T04:50

2023-11-14T04:50

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Сразу после окончания СВО Запад не сможет затеять войну с Россией. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет четких планов, рассказал эксперт.Эти три фактора делают войну России с НАТО маловероятной. Понятно, что США могут подтолкнуть Евросоюз к необдуманным шагам. Но на экономическом и дипломатическом фронте работают специалисты, которые постараются этого не допустить, добавил он.Восточная Европа начнет откалываться от "старушки Европы", которая будет пребывать в сильной депрессии, связанной с тяжелым положением в экономике. Ведь Европа не терпит поражение не только на восточном фронте, но и на глобальном юге, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050990813.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ес, сша, россия, запад, сво, конфликт, война, венгрия, сербия, словакия, румыния, алексей леонков