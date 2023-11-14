Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей танков Т-90 "Прорыв"
Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с Россией. Но США будут пытаться подтолкнуть Европу к необдуманным шагам, что может привести к расколу ЕС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сразу после окончания СВО Запад не сможет затеять войну с Россией. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет четких планов, рассказал эксперт.
Эти три фактора делают войну России с НАТО маловероятной. Понятно, что США могут подтолкнуть Евросоюз к необдуманным шагам. Но на экономическом и дипломатическом фронте работают специалисты, которые постараются этого не допустить, добавил он.
"И СВО приведет к процессам, которые приведут к расколу Евросоюза и НАТО. Если мы пробьем сухопутный коридор к Венгрии, то на эту ось примагнитится Сербия. А за ней могут пойти Словакия и Румыния, где происходят очень интересные процессы", - отметил Леонков.
Восточная Европа начнет откалываться от "старушки Европы", которая будет пребывать в сильной депрессии, связанной с тяжелым положением в экономике. Ведь Европа не терпит поражение не только на восточном фронте, но и на глобальном юге, резюмировал собеседник Украина.ру.
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