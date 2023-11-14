https://ukraina.ru/20231114/1050982125.html

Убьют свои же командиры. На Украине погибают солдаты, а политики мечтают об украинизации Крыма

Убьют свои же командиры. На Украине погибают солдаты, а политики мечтают об украинизации Крыма - 14.11.2023 Украина.ру

Убьют свои же командиры. На Украине погибают солдаты, а политики мечтают об украинизации Крыма

В Киеве отреагировали на публикации в западных СМИ о том, что на президента Зеленского будто бы давят западные партнеры, склоняя его к решению пойти на переговоры с Москвой. Глава офиса президента Андрей Ермак заявил в эфире канала "1+1", что даже не слышал о каком-либо давлении и не слышал никаких предложений о переговорах.

2023-11-14T07:48

2023-11-14T07:48

2023-11-14T07:48

эксклюзив

сво

украина

запад

потери всу

руслан бортник

михаил подоляк

ирина фарион

мобилизация

алексей арестович

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По мнению Ермака, это русские инспирируют подобные публикации в западных СМИ, но напрасно – "при этом президенте (Зеленском – Ред.) ни одного "Минска-3" не будет".В экспертном сообществе в этом сомневаются. Известный украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ), что для критического ума эти заявления Ермака – "ни о чем". По словам политолога, если не новый "Минск", то может быть новый "Стамбул", или "Брюссель", или "Пекин" - и надо бы понять, новые договорённости будут лучше или хуже для Украины, чем те, что были достигнуты в Минске и в Стамбуле?По мнению эксперта, заявление Ермака – это "просто попытка успокоить общество, такой технологический трюк, что "зрады" (измены – Ред.) нет, закулисных договорённостей нет, о которых начали писать западные медиа".Что ж, договоренностей нет, бои продолжаются, потери растут. При этом украинское общество "живет в перегретых ожиданиях" скорых побед, констатировал экс-советник ОА Алексей Арестович*. Он в эфире ютуб-канала "Фабрика новин" ("Фабрика новостей") признал, что в свое время и сам был причастен к этому "перегреванию", но затем остановился и стал эти ожидания "остужать". По той причине, что понял: "положение дел гораздо суровее, чем нам всем кажется".Ситуация действительно тяжелая. Точных цифр потерь ВСУ нет, есть различные оценки. Так, французская газета Liberation отмечает, что украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов, поскольку с февраля 2022 года "было убито и ранено не менее 200 тысяч человек". Есть и еще более страшные цифры, основанные на обобщенной статистике захоронений в двадцати областях Украины, пишет "МК". По этим данным, "число погибших составляет порядка 500 тыс. человек", плюс десятки тысяч пропавших без вести.Это статистика, но за каждой единицей потерь – осиротевшие дети, безутешные родители. Политикам надо бы об этом помнить…Что касается морального состояния армии, то, по мнению автора статьи в Liberation, украинские солдаты на фронте пребывают в растерянности, понимая, что конфликт закончится еще не скоро, и пытаются отогнать мысли о поражении.О тяжелой ситуации в ВСУ свидетельствуют сами украинские военнослужащие. И дело не только в ситуации на линии боевого соприкосновения. Украинское интернет-издание "Провинция" опубликовало на днях интервью с военным под таким названием: "Меня угрожают убить мои командиры".Военнослужащий, с которым встретился и поговорил главный редактор "Провинции" Виктор Борисов, вынужден был оставить свою воинскую часть из-за угрозы своей жизни – "не от руки врага, от своих".Скрывающийся от расправы военный рассказал о налаженной системе поборов в армии – "боевыми" солдаты "добровольно-принудительно" делятся с командирами - и о многом другом, что его не устраивало. Но попытка пожаловаться на беззаконие, позвонив на "горячую линию", привела лишь к тому, что командиры пообещали сделать его "двухсотым" или "без вести пропавшим". Сколько их таких - "без вести пропавших"? А сайт издания, обнародовавшего эти факты, сегодня (в момент написания этих строк) некоторое время не читался, при попытке открыть статью выдавал "MySQL Error!". Возможно, это был просто технический сбой, возможно, это была атака хакеров. Если так, то отметим - можно сделать временно недоступным для читателей тот или иной текст, но невозможно этим отменить реальность, в которой вынуждены теперь жить граждане Украины.Продолжается мобилизация, точнее, отлов мужчин на улицах украинских городов. И не только на улицах. "В Ужгороде военкомы ночью насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо", - информирует телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на журналиста Виталия Павловского, который написал об этом в своем аккаунте в соцсети."Водитель, который не только доставил детей в Ужгород, но и возил их от гостиницы к месту соревнований, остановился в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснения, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали. В ТЦК у него отобрали телефон, сообщить родным и тренерам о себе не дали. Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов", - описывает ситуацию "Резидент".По данным канала, перевозчик подготовил другого водителя для возвращения детей домой, но ключи от их автобуса оставались в военкомате – и "ни один шофер в городе так и не отважился пойти в военкомат за ключами, опасаясь мобилизации". Это решилась сделать лишь проживающая в Ужгороде переселенка из Мариуполя.Политики и чиновники в Киеве тем временем думают не о потерях - теряют не они – а грезят о том, как будут искоренять все русское на территориях, которые все еще рассчитывают вернуть под свою власть. В частности, речь идет про Крым. Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк давно уже обещает там "искоренить все российское"."Россия для нас - страна-враг, и она такою останется уже исторически", - заявил Подоляк в эфире одного из каналов. И продолжил: "Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства, там должен быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство...".По словам советника, не стоит вести никакого диалога относительно того, имеет ли право человек, например, использовать русский язык - "да, дома — пожалуйста, используй".Другими словами, в канцелярии Зеленского прямо говорят, что русский язык будет под запретом, вся русская культура будет под запретом. Тех, кто получил российские паспорта, по словам Подоляка, "проверят". И скажут всем, как жить."Нужно четко расставить акценты. Это территория Украины, это культурное пространство Украины, это медийное пространство Украины. И если кто-то не хочет выполнять правила Украины, тот должен или выехать с территории Украины добровольно, или должен утратить ряд своих прав", - заявил советник главы ОП.Это - на заметку жителям неподконтрольных Киеву территорий. И не только — на самой Украине ведь вообще много русскоязычных и русскокультурных граждан (кстати, мемориальная доска на фасаде дома-музея Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве залита красной краской). Что с ними будут делать? Будут с ними поступать по заветам Ирины Фарион? И это на заметку просвещенной Европе — какое "свободное" государство вы зовете в ЕС.Кстати, в апреле этого года Подоляк обещал, что "мы точно за очень короткое время" - через 5-7 месяцев - "будем находиться в Крыму". Идет седьмой месяц со времени этого эфира.* Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20231113/1050967929.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, запад, потери всу, руслан бортник, михаил подоляк, ирина фарион, мобилизация, алексей арестович