Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион - 12.11.2023 Украина.ру
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Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион
Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион - 12.11.2023 Украина.ру
Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион
В начале лета этого года я принял участие в одной из программ одного из федеральных российских каналов, которая была посвящена давней моей знакомой Ирине Фарион. Помню, первая мысль, когда я увидел ее на демонстрировавшемся для участников передачи видео, была: "Боже, как же она постарела…"
2023-11-12T09:28
2023-11-12T20:39
ирина фарион
александр чаленко
эксклюзив
олег тягнибок
евгений киселев
украинские националисты
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Скандальная националистка выглядела, как женщина, цветущие годы которой уже давно были позади – лицо в значительной степени деформировалось, потеряло прежние узнаваемые очертания, его фрагменты набухли и асимметрично расплылись в разные стороны, на щеках были какие-то бляшки и мешочки, появились первые признаки старости, но только первые - она пока еще не превратилась в старуху. Такие женщины уже никогда не заведут себе молодого любовника, бурные сексуально-романтические страсти давно позади. Чувствуется, что Фарион об этом прекрасно знает и перспективы старости ее просто бесят.А лет десять тому назад Фарион была еще, если не симпатична (а, может, и симпатична – о мужских вкусах не спорят), то достаточно по-женски харизматична. Ей шло быть длинноволосой блондинкой. Она любила ходить в брюках в обтяжку, а иногда в коротком платье с глубоким декольте. У нее была хорошая фигура - было, что показать. На передачах любила сидеть с оголенными коленями, фривольно закинув ногу на ногу.Когда я в первый раз с ней разговаривал, то чувствовалось, что ей нравится нравиться мужчинам, быть в центре их внимания, ей нравится с ними флиртовать. Она со мной не говорила, а именно флиртовала – строила глазки.В первый раз я ее увидел на какой-то политпередаче одного из маленьких украинских каналов в конце нулевых. Ведущий представил залу какую-то львовскую доцентку-филологиню и предоставил ей слово. Она выступала бурно, с напором. Единственное, что я запомнил из ее спича, так это то, что русскоязычные для нее не существуют, и она с ними не хочет иметь никаких дел, а тем более разговаривать. Этой доценткой и была Фарион.Второй раз я увидел ее в начале десятых на Софиевской площади в Киеве на январском митинге, посвященном Дню злуки, когда ее скандальная "слава" уже гудела по всей Украине. Ее узнавали, просили разрешения сфотографироваться. И я решил с ней сфотографироваться ради хохмы, ради прикола.Я был тогда известным в Киеве пророссийским активистом и критиком украинских националистов, прямо заявлял свои пророссийские взгляды, абсолютно их не скрывая. Я был именно тем товарищем, кого Фарион ненавидела по идейным соображениям.Но она меня еще тогда не знала. Поэтому, когда я тоже попросил разрешения с ней сфотографироваться, согласилась, абсолютно не почувствовав подвоха с моей стороны.По ней было видно, что она считает себя привлекательной и нравящейся мужчинам. Если на экранах телевизоров она выступала в амплуа сумасшедшей и больной на всю голову националистки, которая не чувствует берегов, то на площади она была милой, улыбающейся женщиной, счастливой от того, что все ею интересуются, и что она находится в центре внимания.Несмотря на зиму она была без головного убора: волосы с завитушками и локонами были собраны на макушке, красный бант на шее, полушубок. Мы с ней стали рядом, я обнял ее рукой за плечи, что-то сказал смешное и в этот момент нас смеющихся кто-то сфотографировал. Фото, придя домой, я сразу выложил в своем блоге на "Украинской правде".К вечеру над ним ржал весь Киев – Чаленко в обнимку с Фарион, во дела... Ну это, как если бы с Нетаньяху вместе сфотографировался активист ХАМАС, или наоборот – с имамом Насраллой сделал фото офицер ЦАХАЛа или "Моссад".Через месяц или два мы с Фарион увиделись на главном украинском телеканале "Интер" в студии программы "Большая политика с Евгением Киселевым"*. Я зашел в студию, где уже она сидела. Увидев меня, она сразу же рассмеялась: о, Чаленко! Ей уже соратники из "Свободы" объяснили, с кем она сфотографировалась. Фамилию мою она запомнила.Она, зная, что я один из тех, кого должна ненавидеть по идейным соображениям, не стала на меня орать, брызгать слюной, биться в истерике, мол, как я посмел устроить провокацию.... а просто всё восприняла с юмором. И стала со мной... флиртовать.Когда началась программа, мы с ней, сидя друг напротив друга, вступили в спор о том, русский ли я человек или нет. Фарион тогда меня похвалила, что у меня четкое великорусское "г", а не фрикативное, как у большинства украинцев. Мол, вы, Чаленко, хоть и говорите на украинской версии русского языка, но научились правильно выговаривать звук "г". Потом она сказала, что хоть я и считаю себя русским, но чувствуется, что я отплыв от одного берега (в смысле украинского), так и не смог причалить к другому (в смысле - русскому). "Чувствуется, что у вас, Чаленко, смятение в душе…".Ей очень понравилось, что я обращался к ней по-русски ласкательно - "Ирочка", а не "Ирына" или "Ира". Услышав это обращение, она сразу рассмеялась, повторив за мной: "Ирочка"… Помню, в конце нашей дискуссии я спросил у нее про ее подозрительно неукраинскую фамилию. "Ирочка" ни чуть не смутившись, с улыбкой пояснила, что фамилия эта гуцульская и в переводе с гуцульского означает… "интриган"Перед Евромайданом я был главредом сайта Revizor.ua и опубликовал интервью с каким-то однокашником Фарион, которое у того взял Анатолий Шарий, из которого мы впервые узнали, что Фарион в период перестройки подала заявление на вступление в КПСС и занималась в качестве общественной нагрузки русским языком с иностранными студентами. Украинская общественность встала на дыбы: как же так, украинская националистка была членом КПСС и преподавательницей москальской мовы. Стыд и позор! Олег Тягнибок мне даже блог на "Украинской правде" посвятил разоблачительный. Он опубликовал мое фото в образе Че Гевары – в берете с красной звездой. Мол, Чаленко ж москальский комуняка и запроданец – ну разве можно такому верить.Фарион публично отрицала своё коммунистическое прошлое, но под напором фактов делать это перестала, когда киевский журналист Юрий Шеляженко подал во львовский архив запрос и информация однокашника в итоге подтвердилась.Украинские националисты мне этого не забыли. Во Львове, куда мы с Владимиром Корниловым приехали на презентацию его книги о Донецко-Криворожской республике, мероприятие нам сорвали свободовцы во главе с нацистом Юрием Михальчишиным.Помню, они восьмером окружили меня на одной из львовских улиц, прихватив с собой биты. Я был один. Было очень страшно. Михальчишин, нависая надо мной, кричал: "Чаленко, смотри мне в глаза!!! Так что ты там говорил об Ирине Фарион?....".Но всё тогда закончилось благополучно.После был Евромайдан, после которого я уехал из Киева в Москву. Естественно, больше с Фарион судьба меня не сводила. Может, это и к лучшему.
https://ukraina.ru/20231110/1050908485.html
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ирина фарион, александр чаленко, эксклюзив, олег тягнибок, евгений киселев, украинские националисты
Ирина Фарион, Александр Чаленко, Эксклюзив, Олег Тягнибок, Евгений Киселев, украинские националисты

Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион

09:28 12.11.2023 (обновлено: 20:39 12.11.2023)
 
© из личного архива Александра Чаленко С Ириной Фарион. Фото из личного архива Александра Чаленко
 С Ириной Фарион. Фото из личного архива Александра Чаленко
© из личного архива Александра Чаленко
С Ириной Фарион. Фото из личного архива Александра Чаленко
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В начале лета этого года я принял участие в одной из программ одного из федеральных российских каналов, которая была посвящена давней моей знакомой Ирине Фарион. Помню, первая мысль, когда я увидел ее на демонстрировавшемся для участников передачи видео, была: "Боже, как же она постарела…"
Скандальная националистка выглядела, как женщина, цветущие годы которой уже давно были позади – лицо в значительной степени деформировалось, потеряло прежние узнаваемые очертания, его фрагменты набухли и асимметрично расплылись в разные стороны, на щеках были какие-то бляшки и мешочки, появились первые признаки старости, но только первые - она пока еще не превратилась в старуху.
Такие женщины уже никогда не заведут себе молодого любовника, бурные сексуально-романтические страсти давно позади. Чувствуется, что Фарион об этом прекрасно знает и перспективы старости ее просто бесят.
А лет десять тому назад Фарион была еще, если не симпатична (а, может, и симпатична – о мужских вкусах не спорят), то достаточно по-женски харизматична. Ей шло быть длинноволосой блондинкой. Она любила ходить в брюках в обтяжку, а иногда в коротком платье с глубоким декольте. У нее была хорошая фигура - было, что показать. На передачах любила сидеть с оголенными коленями, фривольно закинув ногу на ногу.
Когда я в первый раз с ней разговаривал, то чувствовалось, что ей нравится нравиться мужчинам, быть в центре их внимания, ей нравится с ними флиртовать. Она со мной не говорила, а именно флиртовала – строила глазки.
Заседание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
10 ноября, 05:59
Фарион способствует Русскому миру в борьбе с украинством. Поэтому пусть продолжает в том же духе!Радикальная украинская националистка из Львова Ирина Фарион наехала на бойцов нацистского "Азова"* за то, что те продолжают говорить на своем родном русском языке, и отказала им на этом основании в украинскости. Ее заявления вызвали нешуточный скандал на Украине. Азовцы* обиделись и в свою очередь наехали на Фарион
В первый раз я ее увидел на какой-то политпередаче одного из маленьких украинских каналов в конце нулевых. Ведущий представил залу какую-то львовскую доцентку-филологиню и предоставил ей слово. Она выступала бурно, с напором. Единственное, что я запомнил из ее спича, так это то, что русскоязычные для нее не существуют, и она с ними не хочет иметь никаких дел, а тем более разговаривать. Этой доценткой и была Фарион.
Второй раз я увидел ее в начале десятых на Софиевской площади в Киеве на январском митинге, посвященном Дню злуки, когда ее скандальная "слава" уже гудела по всей Украине. Ее узнавали, просили разрешения сфотографироваться. И я решил с ней сфотографироваться ради хохмы, ради прикола.
Я был тогда известным в Киеве пророссийским активистом и критиком украинских националистов, прямо заявлял свои пророссийские взгляды, абсолютно их не скрывая. Я был именно тем товарищем, кого Фарион ненавидела по идейным соображениям.
Но она меня еще тогда не знала. Поэтому, когда я тоже попросил разрешения с ней сфотографироваться, согласилась, абсолютно не почувствовав подвоха с моей стороны.
По ней было видно, что она считает себя привлекательной и нравящейся мужчинам. Если на экранах телевизоров она выступала в амплуа сумасшедшей и больной на всю голову националистки, которая не чувствует берегов, то на площади она была милой, улыбающейся женщиной, счастливой от того, что все ею интересуются, и что она находится в центре внимания.
Несмотря на зиму она была без головного убора: волосы с завитушками и локонами были собраны на макушке, красный бант на шее, полушубок. Мы с ней стали рядом, я обнял ее рукой за плечи, что-то сказал смешное и в этот момент нас смеющихся кто-то сфотографировал. Фото, придя домой, я сразу выложил в своем блоге на "Украинской правде".
К вечеру над ним ржал весь Киев – Чаленко в обнимку с Фарион, во дела... Ну это, как если бы с Нетаньяху вместе сфотографировался активист ХАМАС, или наоборот – с имамом Насраллой сделал фото офицер ЦАХАЛа или "Моссад".
Через месяц или два мы с Фарион увиделись на главном украинском телеканале "Интер" в студии программы "Большая политика с Евгением Киселевым"*. Я зашел в студию, где уже она сидела. Увидев меня, она сразу же рассмеялась: о, Чаленко! Ей уже соратники из "Свободы" объяснили, с кем она сфотографировалась. Фамилию мою она запомнила.
Она, зная, что я один из тех, кого должна ненавидеть по идейным соображениям, не стала на меня орать, брызгать слюной, биться в истерике, мол, как я посмел устроить провокацию.... а просто всё восприняла с юмором. И стала со мной... флиртовать.
Когда началась программа, мы с ней, сидя друг напротив друга, вступили в спор о том, русский ли я человек или нет. Фарион тогда меня похвалила, что у меня четкое великорусское "г", а не фрикативное, как у большинства украинцев. Мол, вы, Чаленко, хоть и говорите на украинской версии русского языка, но научились правильно выговаривать звук "г". Потом она сказала, что хоть я и считаю себя русским, но чувствуется, что я отплыв от одного берега (в смысле украинского), так и не смог причалить к другому (в смысле - русскому). "Чувствуется, что у вас, Чаленко, смятение в душе…".
Александр Чаленко
26 января, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
Ей очень понравилось, что я обращался к ней по-русски ласкательно - "Ирочка", а не "Ирына" или "Ира". Услышав это обращение, она сразу рассмеялась, повторив за мной: "Ирочка"…
Помню, в конце нашей дискуссии я спросил у нее про ее подозрительно неукраинскую фамилию. "Ирочка" ни чуть не смутившись, с улыбкой пояснила, что фамилия эта гуцульская и в переводе с гуцульского означает… "интриган"
Перед Евромайданом я был главредом сайта Revizor.ua и опубликовал интервью с каким-то однокашником Фарион, которое у того взял Анатолий Шарий, из которого мы впервые узнали, что Фарион в период перестройки подала заявление на вступление в КПСС и занималась в качестве общественной нагрузки русским языком с иностранными студентами.
Украинская общественность встала на дыбы: как же так, украинская националистка была членом КПСС и преподавательницей москальской мовы. Стыд и позор! Олег Тягнибок мне даже блог на "Украинской правде" посвятил разоблачительный. Он опубликовал мое фото в образе Че Гевары – в берете с красной звездой. Мол, Чаленко ж москальский комуняка и запроданец – ну разве можно такому верить.
Фарион публично отрицала своё коммунистическое прошлое, но под напором фактов делать это перестала, когда киевский журналист Юрий Шеляженко подал во львовский архив запрос и информация однокашника в итоге подтвердилась.
Украинские националисты мне этого не забыли. Во Львове, куда мы с Владимиром Корниловым приехали на презентацию его книги о Донецко-Криворожской республике, мероприятие нам сорвали свободовцы во главе с нацистом Юрием Михальчишиным.
Помню, они восьмером окружили меня на одной из львовских улиц, прихватив с собой биты. Я был один. Было очень страшно. Михальчишин, нависая надо мной, кричал: "Чаленко, смотри мне в глаза!!! Так что ты там говорил об Ирине Фарион?....".
Но всё тогда закончилось благополучно.
После был Евромайдан, после которого я уехал из Киева в Москву. Естественно, больше с Фарион судьба меня не сводила. Может, это и к лучшему.
 
Ирина ФарионАлександр ЧаленкоЭксклюзивОлег ТягнибокЕвгений Киселевукраинские националисты
 
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