https://ukraina.ru/20231112/1050925998.html

Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион

Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион - 12.11.2023 Украина.ру

Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион

В начале лета этого года я принял участие в одной из программ одного из федеральных российских каналов, которая была посвящена давней моей знакомой Ирине Фарион. Помню, первая мысль, когда я увидел ее на демонстрировавшемся для участников передачи видео, была: "Боже, как же она постарела…"

2023-11-12T09:28

2023-11-12T09:28

2023-11-12T20:39

ирина фарион

александр чаленко

эксклюзив

олег тягнибок

евгений киселев

украинские националисты

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Скандальная националистка выглядела, как женщина, цветущие годы которой уже давно были позади – лицо в значительной степени деформировалось, потеряло прежние узнаваемые очертания, его фрагменты набухли и асимметрично расплылись в разные стороны, на щеках были какие-то бляшки и мешочки, появились первые признаки старости, но только первые - она пока еще не превратилась в старуху. Такие женщины уже никогда не заведут себе молодого любовника, бурные сексуально-романтические страсти давно позади. Чувствуется, что Фарион об этом прекрасно знает и перспективы старости ее просто бесят.А лет десять тому назад Фарион была еще, если не симпатична (а, может, и симпатична – о мужских вкусах не спорят), то достаточно по-женски харизматична. Ей шло быть длинноволосой блондинкой. Она любила ходить в брюках в обтяжку, а иногда в коротком платье с глубоким декольте. У нее была хорошая фигура - было, что показать. На передачах любила сидеть с оголенными коленями, фривольно закинув ногу на ногу.Когда я в первый раз с ней разговаривал, то чувствовалось, что ей нравится нравиться мужчинам, быть в центре их внимания, ей нравится с ними флиртовать. Она со мной не говорила, а именно флиртовала – строила глазки.В первый раз я ее увидел на какой-то политпередаче одного из маленьких украинских каналов в конце нулевых. Ведущий представил залу какую-то львовскую доцентку-филологиню и предоставил ей слово. Она выступала бурно, с напором. Единственное, что я запомнил из ее спича, так это то, что русскоязычные для нее не существуют, и она с ними не хочет иметь никаких дел, а тем более разговаривать. Этой доценткой и была Фарион.Второй раз я увидел ее в начале десятых на Софиевской площади в Киеве на январском митинге, посвященном Дню злуки, когда ее скандальная "слава" уже гудела по всей Украине. Ее узнавали, просили разрешения сфотографироваться. И я решил с ней сфотографироваться ради хохмы, ради прикола.Я был тогда известным в Киеве пророссийским активистом и критиком украинских националистов, прямо заявлял свои пророссийские взгляды, абсолютно их не скрывая. Я был именно тем товарищем, кого Фарион ненавидела по идейным соображениям.Но она меня еще тогда не знала. Поэтому, когда я тоже попросил разрешения с ней сфотографироваться, согласилась, абсолютно не почувствовав подвоха с моей стороны.По ней было видно, что она считает себя привлекательной и нравящейся мужчинам. Если на экранах телевизоров она выступала в амплуа сумасшедшей и больной на всю голову националистки, которая не чувствует берегов, то на площади она была милой, улыбающейся женщиной, счастливой от того, что все ею интересуются, и что она находится в центре внимания.Несмотря на зиму она была без головного убора: волосы с завитушками и локонами были собраны на макушке, красный бант на шее, полушубок. Мы с ней стали рядом, я обнял ее рукой за плечи, что-то сказал смешное и в этот момент нас смеющихся кто-то сфотографировал. Фото, придя домой, я сразу выложил в своем блоге на "Украинской правде".К вечеру над ним ржал весь Киев – Чаленко в обнимку с Фарион, во дела... Ну это, как если бы с Нетаньяху вместе сфотографировался активист ХАМАС, или наоборот – с имамом Насраллой сделал фото офицер ЦАХАЛа или "Моссад".Через месяц или два мы с Фарион увиделись на главном украинском телеканале "Интер" в студии программы "Большая политика с Евгением Киселевым"*. Я зашел в студию, где уже она сидела. Увидев меня, она сразу же рассмеялась: о, Чаленко! Ей уже соратники из "Свободы" объяснили, с кем она сфотографировалась. Фамилию мою она запомнила.Она, зная, что я один из тех, кого должна ненавидеть по идейным соображениям, не стала на меня орать, брызгать слюной, биться в истерике, мол, как я посмел устроить провокацию.... а просто всё восприняла с юмором. И стала со мной... флиртовать.Когда началась программа, мы с ней, сидя друг напротив друга, вступили в спор о том, русский ли я человек или нет. Фарион тогда меня похвалила, что у меня четкое великорусское "г", а не фрикативное, как у большинства украинцев. Мол, вы, Чаленко, хоть и говорите на украинской версии русского языка, но научились правильно выговаривать звук "г". Потом она сказала, что хоть я и считаю себя русским, но чувствуется, что я отплыв от одного берега (в смысле украинского), так и не смог причалить к другому (в смысле - русскому). "Чувствуется, что у вас, Чаленко, смятение в душе…".Ей очень понравилось, что я обращался к ней по-русски ласкательно - "Ирочка", а не "Ирына" или "Ира". Услышав это обращение, она сразу рассмеялась, повторив за мной: "Ирочка"… Помню, в конце нашей дискуссии я спросил у нее про ее подозрительно неукраинскую фамилию. "Ирочка" ни чуть не смутившись, с улыбкой пояснила, что фамилия эта гуцульская и в переводе с гуцульского означает… "интриган"Перед Евромайданом я был главредом сайта Revizor.ua и опубликовал интервью с каким-то однокашником Фарион, которое у того взял Анатолий Шарий, из которого мы впервые узнали, что Фарион в период перестройки подала заявление на вступление в КПСС и занималась в качестве общественной нагрузки русским языком с иностранными студентами. Украинская общественность встала на дыбы: как же так, украинская националистка была членом КПСС и преподавательницей москальской мовы. Стыд и позор! Олег Тягнибок мне даже блог на "Украинской правде" посвятил разоблачительный. Он опубликовал мое фото в образе Че Гевары – в берете с красной звездой. Мол, Чаленко ж москальский комуняка и запроданец – ну разве можно такому верить.Фарион публично отрицала своё коммунистическое прошлое, но под напором фактов делать это перестала, когда киевский журналист Юрий Шеляженко подал во львовский архив запрос и информация однокашника в итоге подтвердилась.Украинские националисты мне этого не забыли. Во Львове, куда мы с Владимиром Корниловым приехали на презентацию его книги о Донецко-Криворожской республике, мероприятие нам сорвали свободовцы во главе с нацистом Юрием Михальчишиным.Помню, они восьмером окружили меня на одной из львовских улиц, прихватив с собой биты. Я был один. Было очень страшно. Михальчишин, нависая надо мной, кричал: "Чаленко, смотри мне в глаза!!! Так что ты там говорил об Ирине Фарион?....".Но всё тогда закончилось благополучно.После был Евромайдан, после которого я уехал из Киева в Москву. Естественно, больше с Фарион судьба меня не сводила. Может, это и к лучшему.

https://ukraina.ru/20231110/1050908485.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

ирина фарион, александр чаленко, эксклюзив, олег тягнибок, евгений киселев, украинские националисты