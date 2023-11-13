https://ukraina.ru/20231113/1050993718.html
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ - 13.11.2023 Украина.ру
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
Еврокомиссия вскоре представит 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение Совета ЕС. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель
2023-11-13T20:28
2023-11-13T20:28
2023-11-13T20:28
новости
ес
антироссийские санкции
жозеп боррель
еврокомиссия
дипломатия
рынок
либералы
бюрократия
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По словам чиновника, в 12-й пакет антироссийских санкций могут войти "новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций".Список российских граждан в обновлённых "чёрных списках" Евросоюза не оглашается. Решение по новым санкциям планируется объявить 15 ноября.
https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, антироссийские санкции, жозеп боррель, еврокомиссия, дипломатия, рынок, либералы, бюрократия
Новости, ЕС, антироссийские санкции, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, дипломатия, рынок, либералы, бюрократия
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
Еврокомиссия вскоре представит 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение Совета ЕС. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель