Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ - 13.11.2023 Украина.ру
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Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ - 13.11.2023 Украина.ру
Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
Еврокомиссия вскоре представит 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение Совета ЕС. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель
2023-11-13T20:28
2023-11-13T20:28
новости
ес
антироссийские санкции
жозеп боррель
еврокомиссия
дипломатия
рынок
либералы
бюрократия
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По словам чиновника, в 12-й пакет антироссийских санкций могут войти "новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций".Список российских граждан в обновлённых "чёрных списках" Евросоюза не оглашается. Решение по новым санкциям планируется объявить 15 ноября.
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новости, ес, антироссийские санкции, жозеп боррель, еврокомиссия, дипломатия, рынок, либералы, бюрократия
Новости, ЕС, антироссийские санкции, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, дипломатия, рынок, либералы, бюрократия

Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ

20:28 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия вскоре представит 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение Совета ЕС. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель
По словам чиновника, в 12-й пакет антироссийских санкций могут войти "новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций".
Список российских граждан в обновлённых "чёрных списках" Евросоюза не оглашается. Решение по новым санкциям планируется объявить 15 ноября.
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 16:16
Европарламент признал неэффективность санкций против России и потребовал ужесточенияРезолюция по эффективности санкций ЕС против России обсуждалась 9 ноября, в четверг, на пленарной сессии ЕП
 
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