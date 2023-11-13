https://ukraina.ru/20231113/1050993718.html

Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ

Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ - 13.11.2023 Украина.ру

Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия вскоре представит 12-й пакет антироссийских санкций на утверждение Совета ЕС. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД Евросоюза заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель

2023-11-13T20:28

2023-11-13T20:28

2023-11-13T20:28

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По словам чиновника, в 12-й пакет антироссийских санкций могут войти "новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций".Список российских граждан в обновлённых "чёрных списках" Евросоюза не оглашается. Решение по новым санкциям планируется объявить 15 ноября.

https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html

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новости, ес, антироссийские санкции, жозеп боррель, еврокомиссия, дипломатия, рынок, либералы, бюрократия