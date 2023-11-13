https://ukraina.ru/20231113/1050992499.html

Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion

Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion - 13.11.2023 Украина.ру

Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion

Франция передумала отправлять на Украину броневики Bastion – их получила Армения. Об этом сообщает издание ouest-france.fr.

2023-11-13T18:55

2023-11-13T18:55

2023-11-13T18:55

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Франция поставила в Армению броневики "Бастион" впервые. Издание отметило, что "Bastion производства Arquus отправился в Армению вместо Украины"."После молниеносного военного отвоевания Нагорного Карабаха Азербайджаном в сентябре, Ереван опасается, что его сосед, более богатый, лучше вооруженный и поддерживаемый Турцией, попытается воспользоваться своим преимуществом и попытаться силой соединить азербайджанский анклав Нахичевань к своей территории, вторгнувшись на юг Армении", - сказано в пубилкации.Поставки военной техники в Армению стали результатом переговоров 22 и 23 октября: армянский министр обороны Сурен Папикян в Париже встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве.После этого Франция завершила сделку по продаже трёх радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran, сообщили в министерстве вооруженных сил."Бастион" может перевозить группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от пуль и мин. Издание признало: "Эти 12,5-тонные транспортеры изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет".Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде осудил поставку Францией этой бронетехники в Армению. Он заявил, что этот шаг Франции приведет к эскалации ситуации в регионе.По информации французского издания, "Бастионы" ещё "в пути". Однако российский ТГ-канал "Военный осведомитель" уже опубликовал фотографии доставленных машин. Первая партия из 20 броневиков была разгружена в Грузии.

https://ukraina.ru/20231106/1050801399.html

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