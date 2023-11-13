Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру
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Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября
Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру
Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября
Украина.ру, 13.11.2023
2023-11-13T17:27
2023-11-13T17:59
эксклюзив
сво
россия
украина
авиация
истребитель
впк
андрей суздальцев
валерий залужный
владимир зеленский
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Зеленский, Залужный и выборы на УкраинеРанее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что «польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль».Политолог Андрей Суздальцев уверен, что смена кадров в украинской власти возможна только в рамках выборов. Никакого мятежа не будет, потому что республиканцы воспользуются этим и раскатают все желания демократов помогать Украине, пояснил эксперт.По словам Суздальцева, Зеленский очень выгоден украинской элите, это золотая антилопа. Он получает деньги от Запада, он подписывает все контракты о поставках оружия, финансового обеспечения. Поэтому ему от генералов, включая Залужного, ничего не грозит. Залужный в этом случае был бы Пиночетом.«Другое дело, что все разговоры о Залужном, которые пошли сейчас, это элемент давления на Зеленского, потому что он не хочет идти на выборы. Ему просто-напросто подсказывают: либо ты идешь, либо у тебя будут проблемы.Получается, что его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то, естественно, победит», — заявил Суздальцев.Но у Зеленского даже сейчас солидный рейтинг, почти под 90%. Так что все это игры Запада, которому нужен легитимный президент, подчеркнул политолог.Когда есть легитимный президент, прошедший выборы, бросает тень на нашу спецоперацию. Получается, что мы наступаем на демократическую страну, а когда там сидит Пиночет в виде Залужного, это дает совершенно другое восприятие действительности для западной публики.На Украине же сейчас, продолжил Суздальцев, очень боятся российского наступления.«Мы не знаем, будет ли оно, это не наша тема. Но этот вариант, когда нынешние территории Украины, которые контролирует Киев, следует передать НАТО, это попытка откупиться от России. Потому что, если мы пойдем дальше, это грозит ядерной войной.То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, мы продолжим свой поход на Запад. Это вопрос политической воли нашего руководства. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится.На Западе понимают, что Украина слаба, не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не выиграла бы, а Украина бы не проиграла», — сообщил эксперт.Авиационный «шах и мат»Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.Установочную партию этих машин планируется произвести в 2026 году.Разработка Checkmate означает, что наш ВПК развивается и осваивает новые технологии, а потом пытается создавать самолеты и другие летательные средства с применением этих новых технологий, говорит военный эксперт, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов.В целом нынешний парк нашей авиации справляется с текущими задачами. Но вероятно, что самолеты, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее, отметил эксперт.«Взять тот же Су-57. Он проходил испытание больше пяти лет. Мы просто занимались оценкой его конструкции. Не бывает так, чтобы мы сделали самолет и сразу же запустили его серийное производство. Даже в Советском Союзе самолеты проходили долгий путь постановки на крыло, прежде чем поступали на службу.То же самое будет с Checkmate. Создадут опытную партию. Опытная партия будет проходить различные испытания и облетку. С этими самолетами будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их эксплуатировать.Это долгий процесс. Но нашему ВПК все равно надо двигаться вперед. Этим мы и занимаемся», — рассказал Орлов.Что касается хода боевых действий, то сейчас на наших глазах происходит переоценка самой методологии их ведения.«На Украине работает очень много средств ПВО. Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет.Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения.Так что военные теоретики, которые занимаются разработкой методологии ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе СВО», — заявил Орлов.По его словам, СВО показала следующее: Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе.
https://ukraina.ru/20231113/1050983116.html
https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, россия, украина, авиация, истребитель, впк, андрей суздальцев, валерий залужный, владимир зеленский, спецоперация, выборы, нато, ядерная война
Эксклюзив, СВО, Россия, Украина, авиация, истребитель, ВПК, Андрей Суздальцев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Спецоперация, выборы, НАТО, ядерная война

Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября

17:27 13.11.2023 (обновлено: 17:59 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский, Залужный и выборы на Украине
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что «польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль».
Политолог Андрей Суздальцев уверен, что смена кадров в украинской власти возможна только в рамках выборов. Никакого мятежа не будет, потому что республиканцы воспользуются этим и раскатают все желания демократов помогать Украине, пояснил эксперт.
По словам Суздальцева, Зеленский очень выгоден украинской элите, это золотая антилопа. Он получает деньги от Запада, он подписывает все контракты о поставках оружия, финансового обеспечения. Поэтому ему от генералов, включая Залужного, ничего не грозит. Залужный в этом случае был бы Пиночетом.
«Другое дело, что все разговоры о Залужном, которые пошли сейчас, это элемент давления на Зеленского, потому что он не хочет идти на выборы. Ему просто-напросто подсказывают: либо ты идешь, либо у тебя будут проблемы.
Получается, что его шантажируют, так как если на выборы пойдет генерал Залужный, то, естественно, победит», — заявил Суздальцев.
Но у Зеленского даже сейчас солидный рейтинг, почти под 90%. Так что все это игры Запада, которому нужен легитимный президент, подчеркнул политолог.
Когда есть легитимный президент, прошедший выборы, бросает тень на нашу спецоперацию. Получается, что мы наступаем на демократическую страну, а когда там сидит Пиночет в виде Залужного, это дает совершенно другое восприятие действительности для западной публики.
Андрей Суздальцев интервью
16:09
Андрей Суздальцев: Россия продолжит поход на Запад, несмотря на угрозу ядерной войны с НАТОЗапад пропихивает план выборов, потому что без выборов вся правящая верхушка Украины превращается в нацистский режим, которому будет тяжело помогать, считает политолог Андрей Суздальцев
На Украине же сейчас, продолжил Суздальцев, очень боятся российского наступления.
«Мы не знаем, будет ли оно, это не наша тема. Но этот вариант, когда нынешние территории Украины, которые контролирует Киев, следует передать НАТО, это попытка откупиться от России. Потому что, если мы пойдем дальше, это грозит ядерной войной.
То есть НАТО пытается Украину спасти. Но даже если будет угроза ядерной войны с НАТО, мы продолжим свой поход на Запад. Это вопрос политической воли нашего руководства. Даже если Украина при нынешних контролируемых территориях будет в НАТО, спецоперация не закончится.
На Западе понимают, что Украина слаба, не вытягивает конфликт, поэтому там рассматривают варианты, при которых Россия не выиграла бы, а Украина бы не проиграла», — сообщил эксперт.
Авиационный «шах и мат»
Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 сообщили, что в России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.
Установочную партию этих машин планируется произвести в 2026 году.
Разработка Checkmate означает, что наш ВПК развивается и осваивает новые технологии, а потом пытается создавать самолеты и другие летательные средства с применением этих новых технологий, говорит военный эксперт, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов.
В целом нынешний парк нашей авиации справляется с текущими задачами. Но вероятно, что самолеты, сделанные на основе новых технологий, будут справляться с этими задачами еще эффективнее, отметил эксперт.
«Взять тот же Су-57. Он проходил испытание больше пяти лет. Мы просто занимались оценкой его конструкции. Не бывает так, чтобы мы сделали самолет и сразу же запустили его серийное производство. Даже в Советском Союзе самолеты проходили долгий путь постановки на крыло, прежде чем поступали на службу.
То же самое будет с Checkmate. Создадут опытную партию. Опытная партия будет проходить различные испытания и облетку. С этими самолетами будут работать пилоты-инструкторы, чтобы оценить их летно-технические характеристики и понять, где и как можно их эксплуатировать.
Это долгий процесс. Но нашему ВПК все равно надо двигаться вперед. Этим мы и занимаемся», — рассказал Орлов.
Владимир Орлов интервью
14:18
Владимир Орлов: Когда Россия оставит ВСУ без F-16, ей придется поставить мат новым американским "жнецам"Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе
Что касается хода боевых действий, то сейчас на наших глазах происходит переоценка самой методологии их ведения.
«На Украине работает очень много средств ПВО. Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет.
Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения.
Так что военные теоретики, которые занимаются разработкой методологии ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе СВО», — заявил Орлов.
По его словам, СВО показала следующее: Украина не обладает контролем над своим воздушным пространством. В этих условиях любое применение авиации ограничено по своим возможностям. А мы контролируем воздушное пространство Украины, у нас обилие средств ПВО, и мы диктуем противнику ситуацию в воздухе.
 
ЭксклюзивСВОРоссияУкраинаавиацияистребительВПКАндрей СуздальцевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСпецоперациявыборыНАТОядерная война
 
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