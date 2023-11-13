https://ukraina.ru/20231113/1050987920.html

Кумир, объявленный предателем. Повторит ли Залужный путь де Голля

Кумир, объявленный предателем. Повторит ли Залужный путь де Голля - 13.11.2023 Украина.ру

Кумир, объявленный предателем. Повторит ли Залужный путь де Голля

В последние дни одной из наиболее обсуждаемых тем, касающихся Украины, является возможная политическая карьера главкома ВСУ Валерия Залужного. СМИ много пишут о противоречиях между Залужным и Владимиром Зеленским, подсчитывая шансы первого на президентское кресло

2023-11-13T17:45

2023-11-13T17:45

2023-11-13T17:45

эксклюзив

владимир зотов

валерий залужный

всу

шарль де голль

украина

франция

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В частности, в интервью журналистке 5 канала Янине Соколовой генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что он готов поддержать Валерия Залужного в случае, если тот захочет пойти во власть, и изъявил желание войти в его команду. Соколова, в свою очередь, охарактеризовала политические перспективы Залужного словосочетанием "Шарль де Голль для Украины".Сравнение главкома ВСУ с де Голлем делались и ранее. Те, кто эти сравнения делал и продолжает делать, очевидно, имеют в виду, что Залужный может воплотить собой типаж эффективного политического лидера с военным прошлым, который твёрдой рукой исправит ошибки предшественников, поставивших страну на грань катастрофы, и обязательно добьётся победы.Но стоит вспомнить ряд значимых пунктов политической биографии Шарля де Голля, по пути которого, согласно украинским СМИ, должен пойти Залужный.Де Голль, будучи молодым офицером, участвовал в Первой мировой войне, в ходе которой французская армия достаточно успешно противостояла немецкому натиску. Однако, когда началась следующая мировая война, подобного повторить не удалось. Франция не смогла оказать организованного сопротивления нацистской Германии и была разгромлена за один месяц. Де Голль в ту пору командовал дивизией, которая, как считается, проявила себе несколько лучше, чем большинство французских подразделений. Де Голлю удалось стать лидером французского "сопротивления", и в 1944 году именно он принял капитуляцию немецкого гарнизона в Париже. При этом военные заслуги самих французов в освобождении их страны были минимальными, основную работу делали англо-американские войска.После восстановления независимости Франция столкнулась с острейшим политическим кризисом. Распространение и широкая популяризация левых идей привели к фактическому параличу государственного аппарата и "министерской чехарде". Формат парламентской республики явно делал французское государство недееспособным. На фоне этого начались волнения в колониях, прежде всего, в Алжире, который в колониальной системе Франции играл примерно ту же роль, которую в колониальной системе Британии играла Индия. Попытки подавить беспорядки привели к началу организованной борьбы алжирских националистов против французских колониальных войск и террору в отношении представителей колониальной администрации.То, что Алжир должен принадлежать Франции, являлось предметом консенсуса среди французской патриотической общественности и ультраправых, чьи позиции были особенно сильны в военной среде. При этом в парижском политическом истеблишменте многие настаивали на переговорах с алжирскими повстанцами. В итоге радикально настроенные военные сделали ставку на де Голля – считалось, что он не допустит потери Алжира, да и в целом "наведёт порядок".Де Голль, однако повёл себя прямо противоположным образом. После своего избрания президентом в 1959 году, чему предшествовал военный переворот, генерал действительно поддержал действия французского контингента в Алжире, утвердив операцию по подавлению восстания. Причём эта операция реализовывалась вполне успешно. Но примерно через семь месяцев де Голль официально заявил о праве алжирцев на самоопределение, что повлекло за собой первые обвинения в предательстве со стороны военных. За этим последовал инициированный де Голлем референдум, большинство участников которого проголосовало за независимость Алжира. После чего Алжир и Франция заключили соглашение, по которому бывшая колония фактически обретала независимость. Официально она была провозглашена в 1962 году.В период суверенизации Алжира де Голль пережил шесть покушений, за которыми стояли его бывшие приверженцы из армейской среды. Для всех французских ультраправых генерал навеки стал "предателем". Тот, кто должен был сохранить французскую колониальную империю, её развалил. При этом де Голль руководствовался вполне рациональными соображениями: войны в колониях уносили жизни десятков тысяч французских солдат, а сами заморские территории из источников дохода превратились в одну большую проблему, решить которую у Парижа банально не хватало сил и ресурсов.В истории относительно недавнего периода был ещё один деятель с похожей политической биографией – Ариэль Шарон, лидер израильских правых и герой "войны Судного дня" 1973 года. Шарон считался одним из самых радикальных израильских "ястребов", настаивавших на максимальном развитии еврейских поселений в секторе Газа. Однако после прихода к власти он внезапно вывел оттуда войска и ликвидировал все поселения.Шарона с де Голлем роднит то, что они пришли к власти на "правой волне" под правыми лозунгами. И в итоге сделали прямо противоположное тому, что от них ожидали их избиратели. Такой политик был и в истории современной Российской Федерации – Александр Лебедь, подписавший Хасавюртские соглашения. А на Украине подобный сценарий, по всей видимости, хотят написать для Валерия Залужного.И если Запад действительно решил начать договариваться с Россией, то причины позиционирования Залужного как "украинского де Голля" становятся вполне понятны.

https://ukraina.ru/20231112/1050964449.html

https://ukraina.ru/20230411/1045194013.html

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эксклюзив, владимир зотов, валерий залужный, всу, шарль де голль, украина, франция