"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении - 13.11.2023 Украина.ру
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"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении
"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении - 13.11.2023 Украина.ру
"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении
Наш корреспондент Фёдор Громов побывал на позициях миномётчиков в ДНР, увидел в каких условиях они живут и как проходит их боевая работа. Украина.ру, 13.11.2023
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2023-11-13T14:09
видео
сво
спецоперация
минометы
беспилотники
дроны
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россия
украина
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Наш корреспондент Фёдор Громов побывал на позициях миномётчиков в ДНР, увидел в каких условиях они живут и как проходит их боевая работа. Не обошлось без "приключений" - проблемы с техникой и активность украинских беспилотников сделали съёмку экстремальной. О том, как нашей съёмочной группе удалось избежать всех фронтовых опасностей и доставить в редакцию свой материал, смотрите в нашем сюжете.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, сво, спецоперация, минометы, беспилотники, дроны, бпла, россия, украина, всу, минобороны рф, стрельба, артиллерия, фронт, ветеран, ветераны, добровольцы, днр, видео
Видео, СВО, Спецоперация, минометы, беспилотники, дроны, БПЛА, Россия, Украина, ВСУ, Минобороны РФ, стрельба, артиллерия, фронт, ветеран, ветераны, добровольцы, ДНР

"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении

14:09 13.11.2023
 
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Наш корреспондент Фёдор Громов побывал на позициях миномётчиков в ДНР, увидел в каких условиях они живут и как проходит их боевая работа.
Не обошлось без "приключений" - проблемы с техникой и активность украинских беспилотников сделали съёмку экстремальной.
О том, как нашей съёмочной группе удалось избежать всех фронтовых опасностей и доставить в редакцию свой материал, смотрите в нашем сюжете.
 
ВидеоСВОСпецоперацияминометыбеспилотникидроныБПЛАРоссияУкраинаВСУМинобороны РФстрельбаартиллерияфронтветеранветераныдобровольцыДНР
 
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