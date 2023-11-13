https://ukraina.ru/20231113/1050980917.html

"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении

"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении - 13.11.2023 Украина.ру

"Настоящее спасение для пехоты": как воюют минометчики на Донецком направлении

Наш корреспондент Фёдор Громов побывал на позициях миномётчиков в ДНР, увидел в каких условиях они живут и как проходит их боевая работа. Украина.ру, 13.11.2023

2023-11-13T14:09

2023-11-13T14:09

2023-11-13T14:09

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Наш корреспондент Фёдор Громов побывал на позициях миномётчиков в ДНР, увидел в каких условиях они живут и как проходит их боевая работа. Не обошлось без "приключений" - проблемы с техникой и активность украинских беспилотников сделали съёмку экстремальной. О том, как нашей съёмочной группе удалось избежать всех фронтовых опасностей и доставить в редакцию свой материал, смотрите в нашем сюжете.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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