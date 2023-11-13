Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050979851.html
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России - 13.11.2023 Украина.ру
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России
Совет Федерации 13 декабря может объявить дату выборов президента России, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте
2023-11-13T13:56
2023-11-13T13:56
новости
россия
украина
выборы
президентские выборы
совет федерации
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049070466_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_6133e237d1ba16dd556bd19578a54ca5.jpg
Он отметил, что выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.Согласно конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.
https://ukraina.ru/20231108/1050854108.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049070466_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_bd40b95e5862d48fc9bb33957a178e89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, выборы, президентские выборы, совет федерации, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, выборы, президентские выборы, Совет Федерации, Владимир Зеленский

Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России

13:56 13.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах в ДНР
Досрочное голосование на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в фотобанк
Читать в
Совет Федерации 13 декабря может объявить дату выборов президента России, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте
"Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.
Согласно конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 14:22
Выборов не будет? Чего боится Зеленский Владимир Зеленский фактически отменил выборы главы государства, которые должны пройти в марте 2024 года. В недавнем видеообращении он заявил о нецелесообразности их проведения в условиях военного положения
 
НовостиРоссияУкраинавыборыпрезидентские выборыСовет ФедерацииВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
22:14ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
21:51Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
21:35Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
21:01Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
20:32Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
20:28Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
20:16Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС
20:16В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
19:59Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
19:44Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
19:36Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
19:13Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
18:55Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion
18:36Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
18:29Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя
18:20Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине
18:05Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Лента новостейМолния