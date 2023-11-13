https://ukraina.ru/20231113/1050979851.html
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России - 13.11.2023 Украина.ру
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России
Совет Федерации 13 декабря может объявить дату выборов президента России, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте
2023-11-13T13:56
2023-11-13T13:56
2023-11-13T13:56
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Он отметил, что выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.Согласно конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, выборы, президентские выборы, совет федерации, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, выборы, президентские выборы, Совет Федерации, Владимир Зеленский
Совфед может объявить 13 декабря дату выборов президента России
Совет Федерации 13 декабря может объявить дату выборов президента России, сообщили 13 ноября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте
"Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что выборы предположительно назначены на 17 марта 2024 года.
Согласно конституции РФ, выборы президента назначает Совет Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Тем временем действующий президент Украины Владимир Зеленский планирует отменить следующие выборы.
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил
, что такие планы Зеленского противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране.