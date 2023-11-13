https://ukraina.ru/20231113/1050971005.html

Полянский: отмена выборов на Украине противоречит демократическим представлениям Запада

Полянский: отмена выборов на Украине противоречит демократическим представлениям Запада - 13.11.2023 Украина.ру

Полянский: отмена выборов на Украине противоречит демократическим представлениям Запада

Планы Владимира Зеленского отменить выборы на Украине в следующем году противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране. Таким мнением поделился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает 13 ноября РИА Новости

2023-11-13T07:29

2023-11-13T07:29

2023-11-13T07:35

выборы

украина

запад

новости

владимир зеленский

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"Это во многом противоречит тому, что говорят западные сторонники Зеленского, утверждая, что Украина – это демократия, что там есть все демократические процессы, что Зеленский – очень демократический лидер. <...> Из всех драконовских мер, которые он вводит в своей стране, - и он делал это еще до специальной военной операции, - совершенно ясно, какую демократию сейчас строит Украина", - сказал Полянский.На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной Рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.Сам Зеленский заявлял, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.

https://ukraina.ru/20231110/1050914468.html

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выборы, украина, запад, новости, владимир зеленский