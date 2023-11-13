https://ukraina.ru/20231113/1050978698.html

Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины

Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины - 13.11.2023 Украина.ру

Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины

Выборы на Украине в условии военного положения неконституционны, однако вероятность их проведения есть. Об этом заявила член Комитета по международным делам ГД РФ Мария Бутина в интервью проекту "Между строк"

2023-11-13T13:18

2023-11-13T13:18

2023-11-13T13:23

новости

новости украины

президентские выборы

президент

президент украины

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050978862_0:213:3081:1946_1920x0_80_0_0_05966482c90cc4772d34d91adc8e8b18.jpg

Мария Бутина считает, что сценарий с проведение выборов президента на Украине вероятен, хотя и противоречит законодательству.Одним из вероятных кандидатов Бутурина назвала Дмитрия Разумкова, депутата Верховной Рады Украины. В отличие от близкого окружения Зеленского он не замешан в коррупционных скандалах.

https://ukraina.ru/20220722/1036757765.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, президентские выборы, президент, президент украины, выборы