Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины - 13.11.2023 Украина.ру
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Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины
Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины
Выборы на Украине в условии военного положения неконституционны, однако вероятность их проведения есть. Об этом заявила член Комитета по международным делам ГД РФ Мария Бутина в интервью проекту "Между строк"
2023-11-13T13:18
2023-11-13T13:23
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Мария Бутина считает, что сценарий с проведение выборов президента на Украине вероятен, хотя и противоречит законодательству.Одним из вероятных кандидатов Бутурина назвала Дмитрия Разумкова, депутата Верховной Рады Украины. В отличие от близкого окружения Зеленского он не замешан в коррупционных скандалах.
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Новости, Новости Украины, президентские выборы, президент, президент Украины, выборы

Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины

13:18 13.11.2023 (обновлено: 13:23 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Выборы на Украине в условии военного положения неконституционны, однако вероятность их проведения есть. Об этом заявила член Комитета по международным делам ГД РФ Мария Бутина в интервью проекту "Между строк"
Мария Бутина считает, что сценарий с проведение выборов президента на Украине вероятен, хотя и противоречит законодательству.
"Зеленский уже говорил: дайте пять миллиардов и выборы будут. Вдумайтесь в это! Президент говорит: "Дайте мне денег, и я проведу демократические выборы". Это абсурд. Тем не менее Запад будет проталкивать идею выборов и вести альтернативного Зеленскому кандидата", – считает депутат.
Одним из вероятных кандидатов Бутурина назвала Дмитрия Разумкова, депутата Верховной Рады Украины. В отличие от близкого окружения Зеленского он не замешан в коррупционных скандалах.
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля 2022, 07:49
Разумков предложил воровать российский газ Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Такое мнение высказал на днях депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в колонке для "Украинской правды"
 
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