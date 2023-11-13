Бутина назвала возможного кандидата на пост президента Украины
13:18 13.11.2023 (обновлено: 13:23 13.11.2023)
Выборы на Украине в условии военного положения неконституционны, однако вероятность их проведения есть. Об этом заявила член Комитета по международным делам ГД РФ Мария Бутина в интервью проекту "Между строк"
Мария Бутина считает, что сценарий с проведение выборов президента на Украине вероятен, хотя и противоречит законодательству.
"Зеленский уже говорил: дайте пять миллиардов и выборы будут. Вдумайтесь в это! Президент говорит: "Дайте мне денег, и я проведу демократические выборы". Это абсурд. Тем не менее Запад будет проталкивать идею выборов и вести альтернативного Зеленскому кандидата", – считает депутат.
Одним из вероятных кандидатов Бутурина назвала Дмитрия Разумкова, депутата Верховной Рады Украины. В отличие от близкого окружения Зеленского он не замешан в коррупционных скандалах.
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