https://ukraina.ru/20231113/1050978430.html
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных - 13.11.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле информация о положении дел на левом берегу Днепра и как сейчас оценивается ситуация там
2023-11-13T13:18
2023-11-13T13:18
2023-11-13T13:18
днепр
дмитрий песков
кремль
новости
военные
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"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - сказал Песков.Утром новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.Министерство обороны РФ расценило сообщения как провокацию."Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — указало ведомство.
https://ukraina.ru/20231113/1050976942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
днепр, дмитрий песков, кремль, новости, военные
Днепр, Дмитрий Песков, Кремль, Новости, военные
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле информация о положении дел на левом берегу Днепра и как сейчас оценивается ситуация там
"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - сказал Песков.
Утром новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.
Министерство обороны РФ расценило сообщения как провокацию.
"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — указало ведомство.