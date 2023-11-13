Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных - 13.11.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных - 13.11.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле информация о положении дел на левом берегу Днепра и как сейчас оценивается ситуация там
2023-11-13T13:18
2023-11-13T13:18
днепр
дмитрий песков
кремль
новости
военные
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"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - сказал Песков.Утром новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.Министерство обороны РФ расценило сообщения как провокацию."Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — указало ведомство.
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днепр, дмитрий песков, кремль, новости, военные
Днепр, Дмитрий Песков, Кремль, Новости, военные

Песков прокомментировал путаницу с передислокацией российских военных

13:18 13.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 ноября ответил на вопрос журналистов, есть ли в Кремле информация о положении дел на левом берегу Днепра и как сейчас оценивается ситуация там
"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные", - сказал Песков.
Утром новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.
Министерство обороны РФ расценило сообщения как провокацию.
"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — указало ведомство.
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
12:25
В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от ДнепраСообщение, которое появилось на сайтах новостных агентств 13 ноября утором в ведомстве назвали ложным
 
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