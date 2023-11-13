https://ukraina.ru/20231113/1050978069.html

Очень большая разница. Украинский кризис и опыт Кореи

Очень большая разница. Украинский кризис и опыт Кореи - 13.11.2023 Украина.ру

Очень большая разница. Украинский кризис и опыт Кореи

В поисках выхода из украинского тупика западные аналитики ищут позитивные примеры прекращения конфликтов, подобных украинскому. Идея "второго Израиля", выдвинутая на Украине, в контексте нынешних событий на Ближнем Востоке выглядит, прямо скажем, неубедительно. Но есть более вменяемые примеры

2023-11-13T13:42

2023-11-13T13:42

2023-11-13T16:38

эксклюзив

украина

россия

конфликт

сво

война

корея

южная корея

реформы

дипломатия

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Вот, например, обозреватель Bloomberg адмирал Джеймс Ставридис посетил недавно Южную Корею и внезапно понял: брать пример нужно с корейцев. У них же получилось?А что там у корейцев?У корейцев всё в относительном порядке, чего не скажешь про адмирала Ставридиса, который счёл возможным о многом забыть или умолчать.Для начала об истории и современности. Ставридис присоединяется к хору западных экспертов и журналистов, которые констатируют, что «весенне-летнее контрнаступление Киева зашло в тупик, и даже при условии поставок истребителей F-16 в следующем году (давно пора было это сделать), оно не сумеет существенным образом изменить ход конфликта» (оговорка по поводу F-16 звучит несколько загадочно — казалось бы, вооружения следует давать для достижения какого-то результата, но у американских адмиралов, видимо, своя логика). Ну и тут же он проводит параллель: «Южная Корея находилась не в том положении, чтобы требовать полной территориальной победы над Севером в 1950-х годах».Отец Ставридиса участвовал в Корейской войне, но по каким-то причинам он не рассказал сыну нечто важное, а именно: в 1950–1953 годах воевала не Республика Корея, а «войска ООН» — коалиция стран, объединённых вокруг США. С стороны КНДР неофициально воевали «китайские добровольцы» и советский авиакорпус.Если не говорить о том, что Ставридис фактически признал участие армий стран НАТО в нынешнем конфликте на стороне Украины (он лицо неофициальное, ему можно), то итогом Корейской войны стала неспособность США достичь поставленных целей. Что там думал себе Ли Сын Ман, особого значения не имеет. Вот и сейчас цели войны на Украине сформулировали США и именно они не могут их достичь.Впрочем, перейдём к урокам, которые попытался вынести из Кори Ставридис.Во-первых, «необходимо добиться от Запада серьёзной помощи в восстановлении».Корейское экономическое чудо — это, конечно, голубая мечта для многих, но нужно отдавать себе отчёт в том, что произошло оно вовсе не благодаря западной помощи, а другим обстоятельствам. Некоторые составляющие процесса:— жёсткая диктатура генерала Пак Чжон Хи (президент Республики Корея на протяжении 17 лет, пришёл к власти в результате военного переворота, убит в результате военного переворота);— ставка на дешёвую рабочую силу;— директивное пятилетнее планирование, национализация банковской сферы и др. В общем, ни разу не либеральные меры в экономике;— крайне благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, позволившая построить экспортно-ориентированную экономику;— пресловутая «корейская специфика»: в Корее живут корейцы.Есть ещё анекдот, что вся американская помощь, которую получил генерал Хи, — наградной пистолет с одним патроном, а всё экономическое чудо — следствие того, что он помощью не воспользовался. Трудно сказать, кто это придумал (вряд ли корейцы), но смешно.Ни одна страна в мире повторить путь Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга не смогла. И Украина не сможет.В 2014—2022 годах Украина имела полную возможность строить либеральную экономику при поддержке США. В результате украинская экономика поддерживалась на уровне, который позволял ей обслуживать долги перед США, но не гасить их. У нас нет никаких оснований сомневаться в том, что с «восстановлением» будет так же — восстанавливаться будет то, что нужно будет компаниям, которые успеют что-то занести в соответствующие кабинеты в США.Во-вторых, «важнейшим фактором для Украины станет получение железных гарантий безопасности. Другими словами, необходимо добиться её членства в НАТО. Это похоже на то, как в 1953 году Южная Корея получила статус полноправного партнёра Соединенных Штатов».Штирлиц порол чушь. Чушь тихо повизгивала.Это даже близко не похоже на то, что было в 1953 году.Тогда США юридически воевали на территории Кореи и им надо было выйти из не выигранного конфликта с наименьшими имиджевыми потерями. Они этого достигли, не интересуясь мнением корейцев.Кстати, война там не закончена, действует режим перемирия. Адмирал точно уверен, что в НАТО мечтают принять в свой состав страну, которая находится в состоянии войны с могущественным соседом?О том, что нынешний конфликт спровоцирован именно планами расширения НАТО на восток и такое развитие событий будет прямым поражением России, мы даже не говорим. Хотя маловероятно, чтобы Ставридис этого не понимал. Понимает, наверное, потому и предлагает.Опять же, если НАТО действительно усиливается с включением в свой состав Украины, как об этом твердит украинская пропаганда, тезисы которой старательно повторяет адмирал, то какой смысл допускать это со стороны России?В-третьих, «земля в обмен на мир» — «придётся согласиться как минимум на какое-то время с тем, что Крым и сухопутный коридор между полуостровом и российскими территориями останутся под контролем Москвы».В качестве успокоения Ставридис пишет, что «президенту России Владимиру Путину тоже не понравится такой исход, потому что это будет означать, что он не достиг цели по завоеванию всей территории Украины».Но это никого не успокаивает, потому что для украинского руководства территориальная целостность в границах 1991 года — священная корова, компромиссы вокруг которой невозможны. Адекватно же мыслящие люди догадываются, что у Путина не было и сейчас нет целей по завоеванию всей или хотя бы части территории Украины. Нынешняя ситуация — следствие отказа Украины от выполнения Минских соглашений, которые бы позволили ей восстановить территориальную целостность в границах хотя бы 1953 года — до передачи Крыма.Тем не менее с третьим пунктом проблем, парадоксальным образом, меньше всего: ресурсов для того, чтобы заставить Украину пойти на такую сделку, у США достаточно. А если Зеленский, например, не захочет играть такую роль, её сыграет Залужный, которого уже авансом сравнивают с генералом де Голлем, отказавшимся от Алжира.Завершается статья замечательным периодом: «Через несколько десятилетий Украина обгонит Россию по показателям ВВП, по объемам сельскохозяйственной продукции и по тому, что она станет энергично развивающимся демократическим обществом, в котором людям будет хотеться жить».Очень напоминает другой текст:«Украина через 10–15 лет: инвестиции с ЕС и План Маршалла (США) — вся страна в стройках: автобаны, заводы, фермы разноцветные как грибы по всей стране растут тут и там. Солнце, благодать и в степях зреют хлеба. Всюду прогресс — монорельсовые поезда бегают из конца в конец страны, а в Париж — 7 часов и ты там. …А в Крыму восстание: хотят на Украину, а их всех вывозят в Магадан» (правописание оригинала сохранено).Это «прогноз» безвестного «активиста» Дмитрия Слисарчука, опубликованный в социальных сетях 29 апреля 2014 года (кстати, до десяти лет — всего ничего осталось). Как ему удалось не заметить сходства своего текста с известной речью великого комбинатора в шахматном клубе г. Васюки, мы не знаем, но не исключаем, что он как раз заметил. В отличие от Ставридиса, который вряд ли читал «Двенадцать стульев».P. S. Украинские СМИ сообщили, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обвинил КНДР в причастности к войне на Украине, а также к конфликту между Израилем и ХАМАСом. Ну тут всё в порядке: украинцы (правда, не на официальном уровне) обвиняют Россию в агрессии против Израиля. Учатся у своих южнокорейских партнёров настоящим образом.

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