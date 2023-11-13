В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.
Сообщение, которое появилось на сайтах новостных агентств 13 ноября утором в ведомстве назвали ложным
Сообщения о передислокации российских войск к востоку от Днепра Министерство обороны РФ расценило как провокацию. Об этом РБК заявили в оборонном ведомстве 13 ноября.
"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — процитировало агентство заявление Минобороны.
Утром того же дня новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.
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