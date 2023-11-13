В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра - 13.11.2023 Украина.ру
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В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра
В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра - 13.11.2023 Украина.ру
В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра
Сообщение, которое появилось на сайтах новостных агентств 13 ноября утором в ведомстве назвали ложным
2023-11-13T12:25
2023-11-13T12:25
новости
минобороны рф
провокация
информация
днепр
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Сообщения о передислокации российских войск к востоку от Днепра Министерство обороны РФ расценило как провокацию. Об этом РБК заявили в оборонном ведомстве 13 ноября."Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — процитировало агентство заявление Минобороны.Утром того же дня новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.
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новости, минобороны рф, провокация, информация, днепр
Новости, Минобороны РФ, провокация, информация, Днепр

В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра

12:25 13.11.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сообщение, которое появилось на сайтах новостных агентств 13 ноября утором в ведомстве назвали ложным
Сообщения о передислокации российских войск к востоку от Днепра Министерство обороны РФ расценило как провокацию. Об этом РБК заявили в оборонном ведомстве 13 ноября.
"Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией", — процитировало агентство заявление Минобороны.
Утром того же дня новостные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о передислокации группировки российских войск "Днепр" к востоку от реки Днепр. В сообщениях отмечалось, что командующий объединенной группировкой войск согласился с доводами командования группировки и приказал передислоцировать группировку для того, чтобы "высвободить часть сил для наступления на других направлениях". Через 15 минут сообщения были аннулированы как вышедшие ошибочно.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
11 ноября, 07:30
Эксперт объяснил, когда Россия наконец-то уничтожит ВСУ ударами со стороны Днепра и Северского ДонцаЕсли ВС РФ захотят окружить ВСУ в Донбассе, им стоит рассмотреть вариант со взятием Павлограда. Для этого нужно нанести два удара по сходящимся линиям с юга от Орехова и с севера от Изюма. Хотя оба эти города пока не наши, такая операция напрашивается. Но есть лишь один нюанс.
 
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