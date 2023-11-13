В Минобороны назвали провокацией сообщения о передислокации к востоку от Днепра

Эксперт объяснил, когда Россия наконец-то уничтожит ВСУ ударами со стороны Днепра и Северского Донца Если ВС РФ захотят окружить ВСУ в Донбассе, им стоит рассмотреть вариант со взятием Павлограда. Для этого нужно нанести два удара по сходящимся линиям с юга от Орехова и с севера от Изюма. Хотя оба эти города пока не наши, такая операция напрашивается. Но есть лишь один нюанс.