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"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области

"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области - 13.11.2023 Украина.ру

"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области

Погибшего военнослужащего ВСУ неоднократно выступал в эфире украинского телевидения и заявлял о скрой победе Киева в конфликте на Украине

2023-11-13T10:31

2023-11-13T10:31

2023-11-13T10:31

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В Селе Соколовка Запорожской области погиб украинский танкист Максим Гацанюк, которого украинские СМИ неоднократно называли "лучшим танкистом ВСУ". Об этом 13 ноября сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.В сообщении городского совета говорится, что Гацанюк скончался от ранения, "полученного в результате выполнения боевых задач".Гацкнюк был мобилизован в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, напомнил горсовет. Украинские СМИ назвали его "лучшим танкистом ВСУ". Гацанюк неоднократно выступал в эфире телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская область, всу, танкист