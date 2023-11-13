"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкНаселенные пункты Цуповка и Казачья Лопань в Харьковской области
Погибшего военнослужащего ВСУ неоднократно выступал в эфире украинского телевидения и заявлял о скрой победе Киева в конфликте на Украине
В Селе Соколовка Запорожской области погиб украинский танкист Максим Гацанюк, которого украинские СМИ неоднократно называли "лучшим танкистом ВСУ". Об этом 13 ноября сообщил Погребищенский городской совет Винницкой области.
В сообщении городского совета говорится, что Гацанюк скончался от ранения, "полученного в результате выполнения боевых задач".
Гацкнюк был мобилизован в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения, напомнил горсовет. Украинские СМИ назвали его "лучшим танкистом ВСУ". Гацанюк неоднократно выступал в эфире телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы.