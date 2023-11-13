Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику - 13.11.2023 Украина.ру
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Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику
Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику - 13.11.2023 Украина.ру
Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора Берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы
2023-11-13T08:56
2023-11-13T09:01
мок
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"По словам президента МОК Баха, если спорт будет занимать роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным. Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут", - сыронизировал Медведев.В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.В октябре 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.При этом Бах заявил, что организация не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире.
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мок, дмитрий медведев, спорт, новости, украина, россия
МОК, Дмитрий Медведев, спорт, Новости, Украина, Россия

Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику

08:56 13.11.2023 (обновлено: 09:01 13.11.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха наследником организатора Берлинской Олимпиады 1936 года Карла Дима, возглавлявшего Международный олимпийский институт в Берлине с 1936 по 1945 годы
"По словам президента МОК Баха, если спорт будет занимать роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным. Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. Какой мудрый, искренний и последовательный человек! Этот большой друг международного спорта показал себя настоящим наследником Карла Дима, организатора Берлинской Олимпиады 1936 года. Наши спортсмены никогда этого не забудут", - сыронизировал Медведев.
В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.
В октябре 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
При этом Бах заявил, что организация не планирует отменять летние Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов в мире.
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
16 июня, 16:00
"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что считает бредом возможное предложение Международного олимпийского комитета (МОК) россиянам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в статусе беженцев. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
 
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