https://ukraina.ru/20231113/1050971892.html
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм - 13.11.2023 Украина.ру
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Приказ с поздравлением опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ
2023-11-13T08:39
2023-11-13T08:39
2023-11-13T08:39
сергей шойгу
праздники
войска
новости
поздравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_165149b1f4689d2d886fa378bce88439.jpg
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.По словам Шойгу, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Он выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в спецоперации.День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20231108/1050853492.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_718b26f049cc9693f46de665d913246f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, праздники, войска, новости, поздравление
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Приказ с поздравлением опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.
По словам Шойгу, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг.
Он выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции".
Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.
Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в спецоперации.
День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".