Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм - 13.11.2023 Украина.ру
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Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм - 13.11.2023 Украина.ру
Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Приказ с поздравлением опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ
2023-11-13T08:39
2023-11-13T08:39
сергей шойгу
праздники
войска
новости
поздравление
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"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.По словам Шойгу, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Он выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в спецоперации.День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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сергей шойгу, праздники, войска, новости, поздравление
Сергей Шойгу, праздники, войска, Новости, поздравление

Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм

08:39 13.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Приказ с поздравлением опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.
По словам Шойгу, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг.
Он выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции".
Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.
Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в спецоперации.
День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Коллегия Минобороны России
8 ноября, 13:55
"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и КитаяОтношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Об этом 8 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве
 
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