https://ukraina.ru/20231113/1050971892.html

Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм

Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм - 13.11.2023 Украина.ру

Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем войск радиационной, химической и биологической защиты. Приказ с поздравлением опубликовали в телеграм-канале Минобороны РФ

2023-11-13T08:39

2023-11-13T08:39

2023-11-13T08:39

сергей шойгу

праздники

войска

новости

поздравление

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"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты ... Сегодня личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты ... успешно решает задачи в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в приказе.По словам Шойгу, военнослужащие РХБЗ неизменно демонстрируют высокий профессионализм, решительность и отвагу, мужественно и самоотверженно выполняют воинский долг. Он выразил уверенность, что войска будут и впредь оставаться надежной опорой России, приумножат ее "славные ратные традиции". Кроме того, он поблагодарил военных за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и дальнейших достижений.Войска радиационной, химической и биологической защиты – специальные войска в Вооруженных Силах России, предназначенные для защиты ВС от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. В настоящее время личный состав войск радиационной, химической и биологической защиты принимает непосредственное участие в спецоперации.День войск радиационной, химической и биологической защиты ежегодно отмечается 13 ноября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

https://ukraina.ru/20231108/1050853492.html

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сергей шойгу, праздники, войска, новости, поздравление