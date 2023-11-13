https://ukraina.ru/20231113/1050961740.html
Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру
Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
Есть мнение, что позиции Москвы на переговорах с Киевом будут скромными, но это не так, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Александр Каргин
2023-11-13T08:00
2023-11-13T08:00
2023-11-13T08:00
новости
украина
россия
александр каргин
переговоры
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По его мнению, требования России не ограничатся одним лишь сохранением статуса-кво."Если мы ориентируемся на реальную ситуацию, то Россия может требовать намного большего, потому что стратегически сейчас выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Все понимают, что ситуация переходит в некую долгоиграющую фазу, а это проигрыш для Украины. То есть понятно, кто победитель в этой ситуации", - сказал Каргин.Собеседник издания не исключил, что РФ будет заявлять на переговорах (если они состоятся) про внеблоковый статус Украины и ограничение поставок и наличия вооружений в стране.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, александр каргин, переговоры
Новости, Украина, Россия, Александр Каргин, переговоры
Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
Есть мнение, что позиции Москвы на переговорах с Киевом будут скромными, но это не так, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Александр Каргин
По его мнению, требования России не ограничатся одним лишь сохранением статуса-кво.
"Если мы ориентируемся на реальную ситуацию, то Россия может требовать намного большего, потому что стратегически сейчас выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Все понимают, что ситуация переходит в некую долгоиграющую фазу, а это проигрыш для Украины. То есть понятно, кто победитель в этой ситуации", - сказал Каргин.
Собеседник издания не исключил, что РФ будет заявлять на переговорах (если они состоятся) про внеблоковый статус Украины и ограничение поставок и наличия вооружений в стране.