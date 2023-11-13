https://ukraina.ru/20231113/1050961740.html

Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной

Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной

Есть мнение, что позиции Москвы на переговорах с Киевом будут скромными, но это не так, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Александр Каргин

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

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александр каргин

переговоры

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По его мнению, требования России не ограничатся одним лишь сохранением статуса-кво."Если мы ориентируемся на реальную ситуацию, то Россия может требовать намного большего, потому что стратегически сейчас выигрывает противостояние с Украиной и Западом. Все понимают, что ситуация переходит в некую долгоиграющую фазу, а это проигрыш для Украины. То есть понятно, кто победитель в этой ситуации", - сказал Каргин.Собеседник издания не исключил, что РФ будет заявлять на переговорах (если они состоятся) про внеблоковый статус Украины и ограничение поставок и наличия вооружений в стране.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр каргин, переговоры