https://ukraina.ru/20231113/1050950735.html
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ
Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T05:15
2023-11-13T05:15
2023-11-13T05:15
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Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же, отметил эксперт.Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками с целью ее территориального раздела, либо террористические провокации с целью обвинить в этом Россию, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, всу, финляндия, запад, владимир зеленский
Новости, СВО, Россия, ВСУ, Финляндия, Запад, Владимир Зеленский
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ
Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же, отметил эксперт.
"Я также могу рассказать, как живет финский народ. Наша внутренняя политика – это полная катастрофа. У нас в январе будут президентские выборы. Все кандидаты на этот пост заявляют о необходимости поддержать Украину, но, понятно, что никакой реальной помощи уже быть не может. Другое дело, что Запад пока не знает, что ему делать с Зеленским", - констатировал Бекман.
Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками с целью ее территориального раздела, либо террористические провокации с целью обвинить в этом Россию, заключил собеседник издания.