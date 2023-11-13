https://ukraina.ru/20231113/1050950735.html

Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ

Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру

Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ

Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

2023-11-13T05:15

2023-11-13T05:15

2023-11-13T05:15

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Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же, отметил эксперт.Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками с целью ее территориального раздела, либо террористические провокации с целью обвинить в этом Россию, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, всу, финляндия, запад, владимир зеленский