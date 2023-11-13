Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050950735.html
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ - 13.11.2023 Украина.ру
Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ
Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
2023-11-13T05:15
2023-11-13T05:15
новости
сво
россия
всу
финляндия
запад
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103087/16/1030871604_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0931eadbd4302eee5662fe08cc4dcd30.jpg
Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же, отметил эксперт.Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками с целью ее территориального раздела, либо террористические провокации с целью обвинить в этом Россию, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103087/16/1030871604_109:0:1017:681_1920x0_80_0_0_fcd8fdaf2fbc8646f195a19855fb42df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сво, россия, всу, финляндия, запад, владимир зеленский
Новости, СВО, Россия, ВСУ, Финляндия, Запад, Владимир Зеленский

Что горит быстрее? Финский эксперт о том, что в его стране на самом деле думают о битве России с ВСУ

05:15 13.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / Petri KrohnЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© commons.wikimedia.org / Petri Krohn
Читать в
Несмотря на то, что Запад оказывает Киеву политическую, военную и разведывательную поддержку, "контрнаступ" ВСУ обернулся полным провалом. Никаких результатов он не достиг. Антироссийские санкции тоже не действуют. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Кстати, финны сейчас смотрят в интернете видео с подбитой натовской техникой и сравнивают, что горит быстрее: финские "Леопарды" или финские бронетранспортеры XA-180 "Паси". Потому что "Леопарды", которые поставил Хельсинки на Украину, были уничтожены сразу же, отметил эксперт.
"Я также могу рассказать, как живет финский народ. Наша внутренняя политика – это полная катастрофа. У нас в январе будут президентские выборы. Все кандидаты на этот пост заявляют о необходимости поддержать Украину, но, понятно, что никакой реальной помощи уже быть не может. Другое дело, что Запад пока не знает, что ему делать с Зеленским", - констатировал Бекман.
Поэтому сейчас Запад может активизировать план "Б" или план "В". Это может быть либо оккупация западной Украины польскими или натовскими войсками с целью ее территориального раздела, либо террористические провокации с целью обвинить в этом Россию, заключил собеседник издания.
 
НовостиСВОРоссияВСУФинляндияЗападВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
11:51"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
11:50Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
11:07Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
10:48Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области
10:47У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
10:38Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России
10:32Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
10:31"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области
09:52Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
09:49Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября
09:35Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
09:11Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
08:56Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику
08:39Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
08:20Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
08:06Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа
08:00Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
07:57Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"
07:55Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
Лента новостейМолния