https://ukraina.ru/20231113/1050949262.html
"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16
"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16 - 13.11.2023 Украина.ру
"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16
Залужный признал, что для успешного наступления не хватило техники, а натовские учебники не работают. По мнению главкома ВСУ украинской армии нужно воевать "от обороны". В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-13T04:00
2023-11-13T04:00
2023-11-13T04:00
новости
украина
всу
владимир зеленский
валерий залужный
вооружение
командование
наступление
истребители
f-16
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Сейчас в командовании ВСУ возникла дилемма, которая выражается в противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Главком ВСУ честно признал, что натовские учебники просто не работают, рассказал эксперт.Зеленский заявляет западным спонсорам: "Мы будем наступать. У нас длинный список городов и поселков, которые мы должны вернуть. Границ 1991 года никто не отменял. Дайте денег", добавил эксперт.Но Запад отвечает Киеву: "Подождите. Мы вам давали деньги четыре раза. В 2018 году, накануне СВО, в прошлом году и в этом году. Мы завезли вам железок на 250 миллиардов. Причем самых современных, которые по натовским стандартам могут воевать", подчеркнул Леонков.Стало известно, что несколько истребителей F-16 Киев тайно собирает и прячет где-то в ангарах. Потому что авиационную технику ВС РФ уничтожают, а Украине нужно как-то надо запускать StormShadow, SPALP и HARM, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231111/1050923486.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, вооружение, командование, наступление, истребители, f-16, сво, ракеты, оборона
Новости, Украина, ВСУ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, вооружение, командование, наступление, истребители, F-16, СВО, ракеты, Оборона
"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16
Залужный признал, что для успешного наступления не хватило техники, а натовские учебники не работают. По мнению главкома ВСУ украинской армии нужно воевать "от обороны". В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас в командовании ВСУ возникла дилемма, которая выражается в противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Главком ВСУ честно признал, что натовские учебники просто не работают, рассказал эксперт.
"У Залужного более трезвый взгляд. Да, весной он говорил, что ему для прорыва к Крыму нужно 300 танков. Но вместо кофе в Ялте он честно признал, что техники для успеха не хватило, а натовские учебники не работают. И, по его мнению, ВСУ надо воевать от обороны. В то время как Зеленский хочет наступать", - отметил Леонков.
Зеленский заявляет западным спонсорам: "Мы будем наступать. У нас длинный список городов и поселков, которые мы должны вернуть. Границ 1991 года никто не отменял. Дайте денег", добавил эксперт.
Но Запад отвечает Киеву: "Подождите. Мы вам давали деньги четыре раза. В 2018 году, накануне СВО, в прошлом году и в этом году. Мы завезли вам железок на 250 миллиардов. Причем самых современных, которые по натовским стандартам могут воевать", подчеркнул Леонков.
Стало известно, что несколько истребителей F-16 Киев тайно собирает и прячет где-то в ангарах. Потому что авиационную технику ВС РФ уничтожают, а Украине нужно как-то надо запускать StormShadow, SPALP и HARM, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь