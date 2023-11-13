https://ukraina.ru/20231113/1050949262.html

"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16

"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16 - 13.11.2023 Украина.ру

"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16

Залужный признал, что для успешного наступления не хватило техники, а натовские учебники не работают. По мнению главкома ВСУ украинской армии нужно воевать "от обороны". В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-13T04:00

2023-11-13T04:00

2023-11-13T04:00

новости

украина

всу

владимир зеленский

валерий залужный

вооружение

командование

наступление

истребители

f-16

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Сейчас в командовании ВСУ возникла дилемма, которая выражается в противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Главком ВСУ честно признал, что натовские учебники просто не работают, рассказал эксперт.Зеленский заявляет западным спонсорам: "Мы будем наступать. У нас длинный список городов и поселков, которые мы должны вернуть. Границ 1991 года никто не отменял. Дайте денег", добавил эксперт.Но Запад отвечает Киеву: "Подождите. Мы вам давали деньги четыре раза. В 2018 году, накануне СВО, в прошлом году и в этом году. Мы завезли вам железок на 250 миллиардов. Причем самых современных, которые по натовским стандартам могут воевать", подчеркнул Леонков.Стало известно, что несколько истребителей F-16 Киев тайно собирает и прячет где-то в ангарах. Потому что авиационную технику ВС РФ уничтожают, а Украине нужно как-то надо запускать StormShadow, SPALP и HARM, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050923486.html

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новости, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, вооружение, командование, наступление, истребители, f-16, сво, ракеты, оборона