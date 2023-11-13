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Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"

Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану" - 13.11.2023 Украина.ру

Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"

Автору приходилось не раз общаться с людьми, хорошо знакомыми с бывшим лидером запрещённого в России Меджлиса* крымско-татарского** народа Мустафой Джемилевым. Все они сравнивают именитого диссидента и правозащитника с хитрым и жестоким средневековым азиатским правителем. Некоторые люди прямо называют его "крымским ханом" – в шутку, конечно. Хотя…

2023-11-13T07:57

2023-11-13T07:57

2023-11-13T07:57

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Мустафа Абдулджемиль Джеми́лев родился 13 ноября 1943 года в селе Междуречье (Ай-Серез), неподалёку от Судака. Депортацию он пережил в несознательном возрасте.Детство он провёл в Гулистане Сырдарьинской области УзССР. После окончания школы работал токарем и слесарем в Ташкенте, а в 1962 году поступил в Ташкентский институт инженеров ирригации и мелиорации сельского хозяйства. Образование, впрочем, не закончил – был исключён в 1965 году за чтение запрещённой литературы и критику депортации крымских татар.В мае 1966 года был призван в армию, но отказался служить и был приговорён за это к 1,5 годам лишения свободы.В 1969 году стал одним из учредителей "Инициативной группы по защите прав человека в СССР".В сентябре 1969 года был арестован по обвинению в "составлении и распространении документов, порочащих советский государственный и общественный строй". Осуждён на три года.В 1972 году был освобождён, работал инженером в совхозе.В июне 1974 года был арестован и приговорён к одному году лишения свободы по обвинению в уклонении от военных сборов. В 1975 году за три дня до окончания срока заключения против него было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в распространении среди заключённых "измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй". В знак протеста объявил голодовку, которая при принудительном кормлении через зонд продолжалась десять месяцев. В апреле 1976 года приговорён к 2,5 годам лишения свободы.Был освобождён в декабре 1977 года, проживал в Ташкенте.В феврале 1979 года был арестован по обвинению в злостном нарушении правил административного надзора. Был приговорён к четырём годам ссылки.В феврале 1983 года был освобождён из ссылки и переехал с женой и ребёнком в Крым, но через три дня был выдворен оттуда и жил в городе Янгиюле, работал слесарем, разнорабочим. Начал издавать нелегальный "Информационный бюллетень Инициативной группы крымских татар имени Мусы Мамута".В ноябре 1983 года был арестован в пятый раз и обвинён в составлении и распространении документов, порочащих советский государственный строй, а также в организации массовых беспорядков при попытке похоронить умершего отца на территории Крыма. Приговорён к трём годам лишения свободы. В 1986 году против него было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в злостном неподчинении законным требованиям администрации мест лишения свободы. Получил три года условно и освобождён в зале суда.В сумме пребывал в заключении и ссылке 15 лет. Существует альтернативная версия ранней биографии – Джемилев изначально был уголовником (вором-домушником), но в тюрьме встретился с кем-то из крымско-татарских активистов…В апреле 1987 года на Первом Всесоюзном совещании инициативных групп крымско-татарского национального движения, состоявшемся в Ташкенте, был избран в состав Центральной инициативной группы движения. В 1989 году заочно избран председателем Центрального совета Организации крымскотатарского национального движения (ОКНД) и переехал с семьёй в Бахчисарай.С этого момента началась увлекательная борьба за влияние на крымско-татарскую общину между Организацией крымско-татарского национального движения (ОКНД) и Национальным движением крымских татар (НДКТ) Юрия Османова.Цели у них были одинаковые – возвращение в Крым и построение там крымско-татарской национальной государственности. Однако, Османов был убеждённым коммунистом и апеллировал к дружбе народов и праве наций на самоопределение. Джемилев же – классический этнонационалист. По этой причине Османов считал Джемилева провокатором КГБ, а Джемилев Османова – сумасшедшим (вполне вероятно, оба были правы).Закончилось всё победой ОКНД – 26-30 июня 1991 года эта организация провела в Крыму Второй Курултай крымско-татарского народа (первый прошёл в 1917 году), который избрал Меджлис*. 6 июля его руководителем стал Джемилев, который занимал этот пост 22 года, уступив его своему младшему единомышленнику Рефату Чубарову.НДКТ после этого постепенно впало в ничтожество (какие-то ошмётки сохраняются кажется по сей день). Османов же был убит в 1993 году (причастность руководства Меджлиса* к этому, как и к другим подобным преступлениям установлена не была).Меджлис* никогда не регистрировался в качестве общественной или политической организации, поскольку считал себя представительским органом всей крымско-татарской общины. На практике, однако, власть в этой организации всегда удерживала группа единомышленников Джемилева и Чубарова, попытки выступать против их курса решительно пресекались, а сами оппозиционеры изгонялись. Никакой многопартийности в крымско-татарском движении не предполагалось.Руководству Меджлиса* удалось довольно быстро найти общий язык с крымскими элитами. Язык этот был коррупционным и сводился к тому, что активисты Меджлиса захватывали земельные участки, они оформлялись как предназначенные для расселения жертв депортации. К ним подводились коммуникации, после чего они распродавались под строительство. Эта схема отлично работала вплоть до 2014 года и принесла её создателям огромные барыши.Также Меджлис правильно сориентировался во внутриукраинской ситуации. На первых порах сыграла роль, конечно, лагерная дружба Джемилева и Черновола, но под неё была оперативно подведена политическая база – Меджлис* выступал за Крым в составе Украины, поскольку это Россия лишила крымских татар их государственности, а потом и вовсе депортировала. Украинцы же тоже были "оккупированы" Россией и СССР…Разумеется, реальной причиной была слабость и коррумпированность Киева, с которым можно было бы особенно не считаться в случае прихода к власти людей типа Черновола. Потом, правда, оказалось, что договориться с Ющенко оказалось невозможно, поскольку он действительно полагал что "Крым это Украина". Изменилась ситуация только при Порошенко, поскольку он Крым не контролировал, но даже и при нём изменения в Конституцию, превращающие АРК в национальную крымско-татарскую автономию, приняты не были.Впрочем, с 1990-х годов Джемилев вписывается в высшую украинскую политическую элиту. В 1998 году он становится народным депутатом Украины по списку Народного Руха и остаётся депутатом во всех последующих составах Верховной Рады вплоть до настоящего времени. Стать депутатом он может только по списку партии – в Крыму никогда не было ни одного округа, где крымские татары составляли бы большинство, достаточное для избрания депутата от Меджлиса*. Сам по себе Джемилев в Раде превратился в своеобразный "брелок", символизирующий, что "Крым – это Украина". Раньше голоса Меджлиса* давали какой-то вклад в общую копилку националистических кандидатов и партий, но и он был скорее символическим. Сейчас же нет и этого.Есть у Джемилева и другая сильная, с точки зрения украинской власти, сторона – тесные отношения с турецкими элитами. Объясняется это просто – в Турции проживает несколько миллионов "крымских турок", которые голосуют довольно кучно. Потому турецким политикам важно иметь хорошие отношения с Меджлисом*. Сейчас, правда, ситуация поменялась – ведь Меджлис* – на Украине, а татары – в Крыму. Это, кстати, одна из причин диалектической политики Эрдогана.В последнее время Джемилев потихоньку отходит от дел. Главная причина – возраст. Если попытка уйти в отставку в 2007 году была, скорее, политическим манёвром (так и Сталин на XIX съезде намекал на свой уход), то в 2013 году он всё же покинул пост главы Меджлиса*, сохраняя, однако, контроль над организацией.Совершенно случайно уход с должности совпал с семейным скандалом – в мае 2013 года сын политика Хайсер Джемилев во дворе своего дома из ружья нечаянно застрелил друга семьи Февзи Эдемова. Хотя преступление было совершено при украинской власти, он был заключён в российскую тюрьму и вышел по УДО в 2016 году.В 2014 году у Джемилева был шанс остаться со своим народом, у него был телефонный разговор с Путиным, и российский президент был готов сделать довольно значительные уступки. Джемилев проявил твёрдость и на соглашение не пошёл. Его можно понять.Судя по всему, он верил в то, что Россия, столкнувшись с общей позицией "цивилизованного мира", вернёт Крым. Когда ему объявили запрет на въезд в Россию на пять лет, он высокомерно сказал, что через пять лет России в Крыму не будет… Россия, однако, "цивилизованного мира" не испугалась, а сам "мир" всё чаще намекает на то, что объективный статус Крыма всё же придётся признать – хотя бы де-факто.Ну а договориться с российскими властями Джемилев не мог – Россия правовое государство, пришлось бы отказаться от претензий на представительство всех крымских татар и решать проблемы в рамках закона, а не через личные услуги политического и финансового характера, как это было принято на Украине.Сейчас влияние Джемилева находится на минимуме. Въезд в Крым ему запрещён, он стал фигурантом дел за незаконное хранение оружия и попытку незаконного въезда в Крым (попал по амнистию, но осадочек остался), а с 2016 года находится в розыске за организацию блокады Крыма. Да и возраст – всё же 80 лет…* Экстремистская организация, запрещённая в России.** Очередной пример национально-сознательной орфографии (из серии "не на, а в") – активисты Меджлиса считают, что правильно писать крымскотатарский одним словом, в то время как написание через дефис – "колониальное". Связано это с тем, что, по их мнению, крымылы не являются татарами, хотя и тюрки по языку. Это коренное население, восходящее к таврам и другим древним народностям.

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