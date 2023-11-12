Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине" - 12.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html
Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"
Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине" - 12.11.2023 Украина.ру
Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"
Пока ЕС бурлит и сотни тысяч людей на улицах протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе отставные и нынешние деятели из НАТО продвигают деструктивные идеи по Украине. Об этом 12 ноября в своём ТГ-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
2023-11-12T13:20
2023-11-12T13:20
новости
дмитрий медведев
сво
нато
украина-нато
израиль
палестино-израильский конфликт
афганистан
ближний восток
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732554_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_7bddb2ad754af3488db83b0292e3604d.jpg
"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - сообщил Медведев.По его мнению, важно развитие таких идей: "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – НЕ президент, а узурпатор. Украинский язык – НЕ язык, а суржик. Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории".Медведев иронично спрогнозировал развитие ситуации. По его словам, в НАТО возможно будет принять "город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область)"."Или вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе. Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - подытожил зампред российского Совбеза.
https://ukraina.ru/20231112/1050958039.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048732554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_13cb61b33d70ae59361cb9f533820f2f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий медведев, сво, нато, украина-нато, израиль, палестино-израильский конфликт, афганистан, ближний восток, владимир зеленский, украина, постсоветское пространство
Новости, Дмитрий Медведев, СВО, НАТО, Украина-НАТО, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Афганистан, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Украина, постсоветское пространство

Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"

13:20 12.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме "АРМИЯ-2023"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Пока ЕС бурлит и сотни тысяч людей на улицах протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе отставные и нынешние деятели из НАТО продвигают деструктивные идеи по Украине. Об этом 12 ноября в своём ТГ-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - сообщил Медведев.
По его мнению, важно развитие таких идей: "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – НЕ президент, а узурпатор. Украинский язык – НЕ язык, а суржик. Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории".
Медведев иронично спрогнозировал развитие ситуации. По его словам, в НАТО возможно будет принять "город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область)".
"Или вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе. Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - подытожил зампред российского Совбеза.
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
11:23
Бывший главком НАТО спрогнозировал финал СВОСВО на Украине может закончиться перемирием по сценарию Корейской войны, когда Запад согласился на "обмен земли на мир". Об этом говорится в статье, которую 11 ноября опубликовал Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО
 
НовостиДмитрий МедведевСВОНАТОУкраина-НАТОИзраильПалестино-израильский конфликтАфганистанБлижний ВостокВладимир ЗеленскийУкраинапостсоветское пространство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
19:21В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
18:59"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
18:28На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:25Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине
18:17Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
18:07"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
18:00Взрослое детство Людмилы Гурченко
17:46Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
16:51ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
16:20Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
16:01"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
15:58Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях
15:46Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
15:36Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
14:22"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
14:04Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
13:50Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
13:44Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов
13:33"Победить Россию невозможно" - Песков
Лента новостейМолния