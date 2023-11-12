https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html

Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"

Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине" - 12.11.2023 Украина.ру

Медведев: "Чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине"

Пока ЕС бурлит и сотни тысяч людей на улицах протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе отставные и нынешние деятели из НАТО продвигают деструктивные идеи по Украине. Об этом 12 ноября в своём ТГ-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

2023-11-12T13:20

2023-11-12T13:20

2023-11-12T13:20

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"Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании", - сообщил Медведев.По его мнению, важно развитие таких идей: "Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идёт на выборы, – НЕ президент, а узурпатор. Украинский язык – НЕ язык, а суржик. Украина – НЕ страна, а искусственно собранные территории".Медведев иронично спрогнозировал развитие ситуации. По его словам, в НАТО возможно будет принять "город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область)"."Или вообще замахнуться на большее, расширив в очередной раз критерии членства в Альянсе. Взять и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, превратив вечных врагов в союзников. И в придачу к ним Афганистан. Даром, что ли, натовцы там сидели битых двадцать лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещённая демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье", - подытожил зампред российского Совбеза.

https://ukraina.ru/20231112/1050958039.html

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новости, дмитрий медведев, сво, нато, украина-нато, израиль, палестино-израильский конфликт, афганистан, ближний восток, владимир зеленский, украина, постсоветское пространство