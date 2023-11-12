https://ukraina.ru/20231112/1050958576.html

"НЕрусские". Сбежавшие из России "бесы" в итоге отменили сами себя

"НЕрусские". Сбежавшие из России "бесы" в итоге отменили сами себя - 12.11.2023 Украина.ру

"НЕрусские". Сбежавшие из России "бесы" в итоге отменили сами себя

Удивительные приключения происходят с бывшими "нашими" артистами и певцами, которые покинули Россию полтора года назад.

2023-11-12T12:27

2023-11-12T12:27

2023-11-12T12:27

эксклюзив

россия

израиль

петр ильич чайковский

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Они отказываются от своей родины и даже меняют свои имена. Они "отменяют" русскую культуру и стараются посильнее плюнуть в Россию. Но "отменять" всё чаще начинают их самих."Просто Masha"Мария Владимировна Машкова, актриса и дочь актёра Владимира Машкова, сообщила, что она больше не Владимировна, и даже не Мария, а просто Маша Машкова.Нет, не так. Она теперь Masha Mashkova. Показала паспорт США.Раньше она писала, что хочет отца, который поддержал политику России, "увидеть в Гааге". Но в этот раз удержалась.Честно говоря, этого пафосного заявления о перемене имени никто бы и не заметил, если бы не знаменитый отец.Ну что ж, российский кинематограф как-то перенесёт эту потерю. Прощай, Masha, успехов в Голливуде.Странная история иноагента СлепаковаРешил отказаться от России и русских корней иноагент Семён (теперь он называет себя "Шимон") Слепаков.Вместе с иноагентом Михаилом Шацем он спел своё новое произведение "Нерусский". Это, естественно, пародия на песню Шамана (Ярослава Дронова) "Я - русский!"Найти произведение нового израильского певца "Шимона" несложно. Но слушать не советую. Это очень скучно, неприятно и даже как-то неуважительно по отношению к еврейскому народу. С рифмами типа "маца - конца" и "еврей - гей".Удивительно. А ведь раньше было смешно. Были хорошие и смешные песни у Слепакова, ещё пока он не стал иноагентом.Но неожиданно с "Нерусским" начались проблемы. Песня прозвучала в онлайн - марафоне, который провели в Израиле с участием наших бывших артистов.Организаторы марафона объявили, что не имеют никакого отношения к песне иноагента. Они не знают, как попал в марафон этот номер. Логотип марафона был вырезан и использован без их ведома и разрешения. Оправдываются вплоть до того, что предлагают посчитать частоту кадров.Якобы кто-то из зрителей воспользовался нейросетью. И вставил номер, без ведома организаторов и даже самого иноагента Слепакова. Загадочная история.Скорее всего, это реакция на возмущение зрителей. В Израиле существует большая диаспора "русских евреев", выходцев из СССР, из стран СНГ, которые совершенно не хотят себя считать "нерусскими". Наоборот. Многие гордятся своими корнями. Многие сохраняют российское гражданство. И даже считают это, особенно в сегодняшней ситуации, определённой "подушкой безопасности".И тут вдруг такое. "Нерусский!?"Песня иноагента была воспринята как неуместная и даже вредная. Более того, многие зрители даже из Канады, США и других стран написали, что возмущаются. И прямо пишут: можно быть и русским, и евреем. Да любой национальности можно быть и быть при этом русским.Иноагент Слепаков зарабатывал миллионы в России. "Форбс" вносил его в рейтинги самых богатых звёзд России с заработком от 2 до 3 миллионов долларов в год."Бард - миллионер", называли будущего иноагента. Конечно, зарабатывал он такие деньги не концертами. Реклама банков, рекламные контракты на телевидении.Сегодня он нигде не выступает. Как говорят продюсеры, нет желающих покупать билеты на его концерты. Ни в Европе, ни в Израиле."Культура отмены", про которую столько писали и так этим бравировали: отменяем русских! - не сработала.Теперь другая тенденция: начинают отменять тех, кто порвал с Россией в надежде на сытную жизнь "там".И Макаревича отменилиОтменили иноагента Макаревича. Но не в Израиле, а в Казахстане. С грустью сообщил об этом он сам. Какие-то "странные люди" завалили организаторов концертов угрозами, пишет Макаревич."Наверное, из-за того, что я поддержал Израиль в его войне. Поддержал страну, в которой я живу, " - сокрушается иноагент.Заметьте, как аккуратно он стал выбирать слова. Не "гражданин страны", а "страна, в которой я живу".Это же естественно - поддержать страну, в которой живёшь, намекает Макаревич.А вот своих сограждан в России он называл по другому:"Подтявкивающее г..но""И я поеду для них петь? Да ни в жизни!""Есть ли у меня тоска по родине? Нет! Абсолютно""Вижу тявканье по поводу уехавших... Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия - они, а не вы.""По башке получили жители, которые делали вид, что всё хорошо. Теперь они сидят без лекарств и говорят: А как же так? А вот так! Сидите без лекарств!"Так радовался санкциям против России и злорадствовал иноагент Макаревич.Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу самого Макаревича и других уехавших:Но это давно уже не их зрители. Иноагентов, которые наговорили столько о русских и России, как Слепаков и Макаревич, точно не захотят видеть здесь на концертах.Ирония судьбы в том, что тех, кто хотел "отменить" русских и Россию, теперь отменяют в других странах самих.Отменили гастроли иноагента Анатолия Белого. Иноагент Михаил Шац недавно жаловался, что живёт в дискомфорте: не знает, как и сколько сможет заработать. Отменяются спектакли, концерты и фестивали у многих бывших "наших".Не будем говорить о потерявших практически всё: публику, концерты, доходы - Светлане Лободе или Вере Брежневой.Вся их жизнь теперь - сплошной "дискомфорт". Нет, в бытовом плане всё у них наверняка в порядке. Все эти артисты, как и Слепаков, зарабатывали миллионы, и наверняка и теперь не бедствуют. Но той славы, успеха, популярности у них не будет уже никогда."Щелкунчик" в МосквеА что в России? Не скучают по "слепаковым"?Вот последние новости из России, которую хотели "отменить":"Очередь за билетами на "Щелкунчика" выстроилась у Большого театра ещё в ночь накануне старта продаж. Для таких граждан охрана театра выдавала по 400 браслетов в день с номерами очереди. Только за место в очереди перекупщики просили 15.000 рублей."Да, все уехавшие, конечно, ожидали, что в Москве будут очереди за гуманитарной помощью. А получается - за билетами на балет Чайковского.С одной стороны, конечно, обидно, что далеко не все желающие могут попасть на балет в Большой.С другой стороны, хорошо, что есть такое количество зрителей, которые мечтают посмотреть балет.И никакой "культуры отмены"!В общем, Шимон и Masha, прощайте, нам некогда. Есть, что посмотреть и что обсудить. К счастью, без вас.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, израиль, петр ильич чайковский