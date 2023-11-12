БПЛА ВСУ уничтожен над Белгородской областью
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій ПритулаPD-2 украинский беспилотник
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Притула
Ночью 12 ноября "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает Минобороны России.
Согласно официальному сообщению, украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
Тип беспилотника не уточняется. Сведений о человеческих жертвах и разрушениях нет.
Вчера, 11:29Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую областьУкраинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый Белгородской области. Также были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом 11 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков