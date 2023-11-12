БПЛА ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Более 200 снарядов и 6 БПЛА только на один хутор: ВСУ обстреляли Белгородскую область Украинские военные за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый Белгородской области. Также были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом 11 ноября в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков