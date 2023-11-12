https://ukraina.ru/20231112/1050945577.html

Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала

Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала - 12.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала

Российская тактика "огневого вала", когда для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию, не поможет выполнить цели и задачи в СВО. Аока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Это может продолжаться до бесконечности

2023-11-12T06:30

2023-11-12T06:30

2023-11-12T06:30

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Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.руВ результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся, уверен эксперт.Более того, даже если Украина за счет тактики огневого вала потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, добавил журналист.Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США. А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия