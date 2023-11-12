https://ukraina.ru/20231112/1050945577.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала - 12.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
Российская тактика "огневого вала", когда для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию, не поможет выполнить цели и задачи в СВО. Аока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Это может продолжаться до бесконечности
2023-11-12T06:30
2023-11-12T06:30
2023-11-12T06:30
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артиллерия
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Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.руВ результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся, уверен эксперт.Более того, даже если Украина за счет тактики огневого вала потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, добавил журналист.Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США. А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, артиллерия
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
Российская тактика "огневого вала", когда для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию, не поможет выполнить цели и задачи в СВО. Аока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Это может продолжаться до бесконечности
Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру
В результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся, уверен эксперт.
"Грубо говоря, при стратегической наступательной операции ты теряешь 10 тысяч человек. Но прорвав оборону противника на достаточную глубину и лишив его снабжения под угрозой окружения больших территорий, ты вынуждаешь его либо отступать добровольно, либо запираешь в огромном огневом мешке. И потом ты теряешь меньше людей, даже если враг не сдается. Хотя Мариуполь показал, что ВСУ тоже сдаются, поняв, что никто их спасать не будет", - пояснил Онуфриенко.
Более того, даже если Украина за счет тактики огневого вала потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, добавил журналист.
Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США. А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник, заключил собеседник издания.