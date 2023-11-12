Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала - 12.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала - 12.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала
Российская тактика "огневого вала", когда для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию, не поможет выполнить цели и задачи в СВО. Аока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Это может продолжаться до бесконечности
2023-11-12T06:30
2023-11-12T06:30
новости
россия
всу
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артиллерия
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Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.руВ результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся, уверен эксперт.Более того, даже если Украина за счет тактики огневого вала потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, добавил журналист.Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США. А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, россия, всу, сво, артиллерия
Новости, Россия, ВСУ, СВО, артиллерия

Военный эксперт объяснил, почему Россия никогда не разгромит ВСУ за счет тактики огневого вала

06:30 12.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российская тактика "огневого вала", когда для сохранения личного состава мы наносим огневое поражение, а потом занимаем территорию, не поможет выполнить цели и задачи в СВО. Аока мы наносим поражение передовым группировкам ВСУ, противник создает следующую линию обороны, которую мы долго уничтожаем. Это может продолжаться до бесконечности
Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру
В результате мы имеем Артемовск и Марьинку. Кадры с квадрокоптеров все видели. Так освобождать территорию можно. Но мы получим выжженную землю, а потери личного состава не уменьшатся, уверен эксперт.
"Грубо говоря, при стратегической наступательной операции ты теряешь 10 тысяч человек. Но прорвав оборону противника на достаточную глубину и лишив его снабжения под угрозой окружения больших территорий, ты вынуждаешь его либо отступать добровольно, либо запираешь в огромном огневом мешке. И потом ты теряешь меньше людей, даже если враг не сдается. Хотя Мариуполь показал, что ВСУ тоже сдаются, поняв, что никто их спасать не будет", - пояснил Онуфриенко.
Более того, даже если Украина за счет тактики огневого вала потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится. Зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, добавил журналист.
Чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США. А результат будет тот же самый. В подбрюшье России будет нарыв, а на Украине будут постоянно готовить боевиков. Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник, заключил собеседник издания.
 
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