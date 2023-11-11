Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 11.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 11.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-11T02:20
2023-11-11T02:21
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.Сведения о жертвах и пострадавших среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, военные преступления
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, Военные преступления

Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

02:20 11.11.2023 (обновлено: 02:21 11.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
Сведения о жертвах и пострадавших среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза. Всего было выпущено 129 единиц различных боеприпасов.
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