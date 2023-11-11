https://ukraina.ru/20231111/1050936270.html
Очереди на польско-украинской границе растут
Очереди на польско-украинской границе растут - 11.11.2023 Украина.ру
Очереди на польско-украинской границе растут
Ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются. Об этом в интервью ТСН.ua сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч
2023-11-11T00:23
2023-11-11T00:23
2023-11-11T00:24
новости
украина
польша
государственная граница
кпп
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102228/68/1022286829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35e0b714238bb447dfb52239f6425f75.jpg
Украина пока не теряет оптимизма и не оставляет попыток договориться с польскими властями о снятии блокады с пунктов пропуска. О результатах переговоров не сообщается. Помимо прочего, Зварыч считает, что забастовка польских перевозчиков "уже нанесла ущерб украинскому, польскому и иностранному бизнесу". Ранее сообщалось, что очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров. Напомним, польские перевозчики 6 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится до конца года.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102228/68/1022286829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395d0e1d87b958fe560778f6b2968205.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, государственная граница, кпп, протесты
Новости, Украина, Польша, государственная граница, КПП, протесты
Очереди на польско-украинской границе растут
00:23 11.11.2023 (обновлено: 00:24 11.11.2023)
Ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются. Об этом в интервью ТСН.ua сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч
"Очереди грузовиков с польской стороны растут, движение через границу замедлено. Протестующие пропускают от одного до трёх-четырех грузовиков в час. В обычном режиме двигаются только легковой транспорт, а также пассажирские автобусы, грузы гуманитарной и военной помощи, топлива, опасные материалы и быстропортящийся товар", — уточнил дипломат.
Украина пока не теряет оптимизма и не оставляет попыток договориться с польскими властями о снятии блокады с пунктов пропуска. О результатах переговоров не сообщается.
Помимо прочего, Зварыч считает, что забастовка польских перевозчиков "уже нанесла ущерб украинскому, польскому и иностранному бизнесу".
"Страдает также имидж Польши в ЕС. Мы знаем, что бизнес, который больше всего страдает от этого из-за нарушения сроков выполнения контрактов, также рассматривает возможности отстаивать свои права и оставляет за собой право требовать у польской стороны, в частности организаторов протестов, возмещения за нанесенный ущерб, в том числе в судебном порядке, поэтому этот протест в итоге будет иметь негативные последствия и для самих участников этой акции и для интересов Польши в целом", - отметил Василий Зварыч.
Ранее сообщалось, что очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров.
Напомним, польские перевозчики 6 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится до конца года.