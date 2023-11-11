Очереди на польско-украинской границе растут - 11.11.2023 Украина.ру
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Очереди на польско-украинской границе растут
Очереди на польско-украинской границе растут - 11.11.2023 Украина.ру
Очереди на польско-украинской границе растут
Ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются. Об этом в интервью ТСН.ua сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч
2023-11-11T00:23
2023-11-11T00:24
новости
украина
польша
государственная граница
кпп
протесты
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Украина пока не теряет оптимизма и не оставляет попыток договориться с польскими властями о снятии блокады с пунктов пропуска. О результатах переговоров не сообщается. Помимо прочего, Зварыч считает, что забастовка польских перевозчиков "уже нанесла ущерб украинскому, польскому и иностранному бизнесу". Ранее сообщалось, что очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров. Напомним, польские перевозчики 6 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится до конца года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, государственная граница, кпп, протесты
Новости, Украина, Польша, государственная граница, КПП, протесты

Очереди на польско-украинской границе растут

00:23 11.11.2023 (обновлено: 00:24 11.11.2023)
 
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости / Перейти в фотобанк
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
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Ситуация на польско-украинской границе остаётся сложной – движение затруднено, а очереди только увеличиваются. Об этом в интервью ТСН.ua сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч

"Очереди грузовиков с польской стороны растут, движение через границу замедлено. Протестующие пропускают от одного до трёх-четырех грузовиков в час. В обычном режиме двигаются только легковой транспорт, а также пассажирские автобусы, грузы гуманитарной и военной помощи, топлива, опасные материалы и быстропортящийся товар", — уточнил дипломат.

Украина пока не теряет оптимизма и не оставляет попыток договориться с польскими властями о снятии блокады с пунктов пропуска. О результатах переговоров не сообщается.
Помимо прочего, Зварыч считает, что забастовка польских перевозчиков "уже нанесла ущерб украинскому, польскому и иностранному бизнесу".
"Страдает также имидж Польши в ЕС. Мы знаем, что бизнес, который больше всего страдает от этого из-за нарушения сроков выполнения контрактов, также рассматривает возможности отстаивать свои права и оставляет за собой право требовать у польской стороны, в частности организаторов протестов, возмещения за нанесенный ущерб, в том числе в судебном порядке, поэтому этот протест в итоге будет иметь негативные последствия и для самих участников этой акции и для интересов Польши в целом", - отметил Василий Зварыч.
Ранее сообщалось, что очередь из большегрузов на польско-украинской границе растянулась на 40 километров.
Напомним, польские перевозчики 6 ноября начали запланированную забастовку на границе с Украиной. Акция продлится до конца года.
 
НовостиУкраинаПольшагосударственная границаКППпротесты
 
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