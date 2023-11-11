Очереди на польско-украинской границе растут

"Страдает также имидж Польши в ЕС. Мы знаем, что бизнес, который больше всего страдает от этого из-за нарушения сроков выполнения контрактов, также рассматривает возможности отстаивать свои права и оставляет за собой право требовать у польской стороны, в частности организаторов протестов, возмещения за нанесенный ущерб, в том числе в судебном порядке, поэтому этот протест в итоге будет иметь негативные последствия и для самих участников этой акции и для интересов Польши в целом", - отметил Василий Зварыч.