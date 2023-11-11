https://ukraina.ru/20231111/1050923486.html
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины - 11.11.2023 Украина.ру
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины
США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. В какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос, куда были потрачены огромные деньги и когда будет результат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T05:15
2023-11-11T05:15
2023-11-11T05:15
новости
запад
сша
украина
владимир зеленский
помощь
военная помощь
деньги
потери всу
нато
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Пока У ВСУ нет больших территориальных потерь в зоне СВО. Вопрос того, сколько солдат погибло с обеих сторон, тоже неясен. В этом плане президент Украины Владимир Зеленский подстрахован, рассказал политолог.Проблема заключается в том, куда были потрачены огромные средства для Киева. Всего США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины, это огромные деньги, добавил журналист.Очевидно, что Зеленский очень нервничает. А поскольку этот человек не отличается честностью, он врет Западу. Он уверяет западных кураторов, что "все в порядке, еще один удар, и мы увидим свет в конце туннеля", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050917934.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, сша, украина, владимир зеленский, помощь, военная помощь, деньги, потери всу, нато
Новости, Запад, США, Украина, Владимир Зеленский, помощь, военная помощь, деньги, потери ВСУ, НАТО
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины
США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. В какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос, куда были потрачены огромные деньги и когда будет результат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич