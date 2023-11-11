"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины - 11.11.2023 Украина.ру
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"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины - 11.11.2023 Украина.ру
"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины
США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. В какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос, куда были потрачены огромные деньги и когда будет результат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-11-11T05:15
2023-11-11T05:15
новости
запад
сша
украина
владимир зеленский
помощь
военная помощь
деньги
потери всу
нато
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Пока У ВСУ нет больших территориальных потерь в зоне СВО. Вопрос того, сколько солдат погибло с обеих сторон, тоже неясен. В этом плане президент Украины Владимир Зеленский подстрахован, рассказал политолог.Проблема заключается в том, куда были потрачены огромные средства для Киева. Всего США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины, это огромные деньги, добавил журналист.Очевидно, что Зеленский очень нервничает. А поскольку этот человек не отличается честностью, он врет Западу. Он уверяет западных кураторов, что "все в порядке, еще один удар, и мы увидим свет в конце туннеля", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050917934.html
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новости, запад, сша, украина, владимир зеленский, помощь, военная помощь, деньги, потери всу, нато
Новости, Запад, США, Украина, Владимир Зеленский, помощь, военная помощь, деньги, потери ВСУ, НАТО

"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины

05:15 11.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. В какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос, куда были потрачены огромные деньги и когда будет результат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Пока У ВСУ нет больших территориальных потерь в зоне СВО. Вопрос того, сколько солдат погибло с обеих сторон, тоже неясен. В этом плане президент Украины Владимир Зеленский подстрахован, рассказал политолог.
Проблема заключается в том, куда были потрачены огромные средства для Киева. Всего США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины, это огромные деньги, добавил журналист.
"И в какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос: "Вы говорили, что Россия попала в ловушку. Что вы взяли ее за жабры, что ее будет душить политический кризис из-за неудач на фронте, а [президент России Владимир] Путин слетит. Но получается, что это какая-то пиррова победа", - указал Бабич.
Очевидно, что Зеленский очень нервничает. А поскольку этот человек не отличается честностью, он врет Западу. Он уверяет западных кураторов, что "все в порядке, еще один удар, и мы увидим свет в конце туннеля", резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Депутат Алексей Александрович Журавлев
Вчера, 14:24
Алексей Журавлев: На осколках Украины Запад может вырастить еще одного антироссийского монстраСлухи о быстрой победе российской армии над вооружёнными силами Украины (ВСУ) сильно преувеличены. Россия будет обороняться, пока не выдавит украинцев из Авдеевки и не получит 100 орудий
 
НовостиЗападСШАУкраинаВладимир Зеленскийпомощьвоенная помощьденьгипотери ВСУНАТО
 
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