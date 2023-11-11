https://ukraina.ru/20231111/1050923486.html

"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины

"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины - 11.11.2023 Украина.ру

"Взяли за жабры": политолог о том, почему заметался Зеленский и куда делись $230 миллиардов для Украины

США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины. В какой-то момент западные союзники могут задать Зеленскому вопрос, куда были потрачены огромные деньги и когда будет результат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-11-11T05:15

2023-11-11T05:15

2023-11-11T05:15

новости

запад

сша

украина

владимир зеленский

помощь

военная помощь

деньги

потери всу

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038028840_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f82d7b77e7db7000bd4f70b2b21b4cfa.jpg

Пока У ВСУ нет больших территориальных потерь в зоне СВО. Вопрос того, сколько солдат погибло с обеих сторон, тоже неясен. В этом плане президент Украины Владимир Зеленский подстрахован, рассказал политолог.Проблема заключается в том, куда были потрачены огромные средства для Киева. Всего США и их союзники выделили 230 миллиардов долларов на поддержку Украины, это огромные деньги, добавил журналист.Очевидно, что Зеленский очень нервничает. А поскольку этот человек не отличается честностью, он врет Западу. Он уверяет западных кураторов, что "все в порядке, еще один удар, и мы увидим свет в конце туннеля", резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231110/1050917934.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, сша, украина, владимир зеленский, помощь, военная помощь, деньги, потери всу, нато