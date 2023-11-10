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Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета

Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета - 10.11.2023 Украина.ру

Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета

Зарплата боевиков вооружённых сил Украины измениться из-за сокращения помощи стран Запада и так называемой "оптимизации" бюджета страны. Об этом стало известно хакерам группы Beregini

2023-11-10T18:18

2023-11-10T18:18

2023-11-10T18:19

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Ввиду того, что украинский бюджет, принятый вчера, ограничен, финансисты ВСУ решили внедрить новую систему денежного обеспечения военнослужащих, которая будет построена на основе иерархии воинских званий. Очевидно, после оглашения такого решения (если военнослужащих вообще поставят в известность), начнётся бардак. По данным хакеров, уже сегодня на Украине родственники погибших боевиков нечасто получают выплаты – денег на это нет. В ВСУ и так не особо стремятся попасть украинцы, а новая "финансовая реформа" будет ещё одним фактором сокращения армии страны. Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам. Председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа считает, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнёрами о покрытии расходов нового бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Также сообщалось, что власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, верховная рада, хакеры, всу, сво