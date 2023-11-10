Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050930730.html
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета - 10.11.2023 Украина.ру
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета
Зарплата боевиков вооружённых сил Украины измениться из-за сокращения помощи стран Запада и так называемой "оптимизации" бюджета страны. Об этом стало известно хакерам группы Beregini
2023-11-10T18:18
2023-11-10T18:19
новости
украина
бюджет
оборонный бюджет
дефицит бюджета
верховная рада
хакеры
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c91314d320a3c60fe4347cd5f8d7b8e8.jpg
Ввиду того, что украинский бюджет, принятый вчера, ограничен, финансисты ВСУ решили внедрить новую систему денежного обеспечения военнослужащих, которая будет построена на основе иерархии воинских званий. Очевидно, после оглашения такого решения (если военнослужащих вообще поставят в известность), начнётся бардак. По данным хакеров, уже сегодня на Украине родственники погибших боевиков нечасто получают выплаты – денег на это нет. В ВСУ и так не особо стремятся попасть украинцы, а новая "финансовая реформа" будет ещё одним фактором сокращения армии страны. Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам. Председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа считает, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнёрами о покрытии расходов нового бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Также сообщалось, что власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044692389_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bb22d0bd69c3831a7e7e1b582d96c92f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, верховная рада, хакеры, всу, сво
Новости, Украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, Верховная Рада, хакеры, ВСУ, СВО

Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета

18:18 10.11.2023 (обновлено: 18:19 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Зарплата боевиков вооружённых сил Украины измениться из-за сокращения помощи стран Запада и так называемой "оптимизации" бюджета страны. Об этом стало известно хакерам группы Beregini
Ввиду того, что украинский бюджет, принятый вчера, ограничен, финансисты ВСУ решили внедрить новую систему денежного обеспечения военнослужащих, которая будет построена на основе иерархии воинских званий.
"Задумка простая: размер зарплаты высчитывать будут не по тарифным разрядам, которые привязаны к должности. Зарплату хотят привязать к воинскому званию. Сами военные говорят, что это бред, но для гражданского министра обороны Умерова мнение военных не интересно", – утверждают хакеры.
Очевидно, после оглашения такого решения (если военнослужащих вообще поставят в известность), начнётся бардак. По данным хакеров, уже сегодня на Украине родственники погибших боевиков нечасто получают выплаты – денег на это нет.
В ВСУ и так не особо стремятся попасть украинцы, а новая "финансовая реформа" будет ещё одним фактором сокращения армии страны.
Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам. Председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа считает, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнёрами о покрытии расходов нового бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.
Также сообщалось, что власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий.
 
НовостиУкраинабюджетоборонный бюджетдефицит бюджетаВерховная РадахакерыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния