https://ukraina.ru/20231110/1050930730.html
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета - 10.11.2023 Украина.ру
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета
Зарплата боевиков вооружённых сил Украины измениться из-за сокращения помощи стран Запада и так называемой "оптимизации" бюджета страны. Об этом стало известно хакерам группы Beregini
2023-11-10T18:18
2023-11-10T18:18
2023-11-10T18:19
новости
украина
бюджет
оборонный бюджет
дефицит бюджета
верховная рада
хакеры
всу
сво
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Ввиду того, что украинский бюджет, принятый вчера, ограничен, финансисты ВСУ решили внедрить новую систему денежного обеспечения военнослужащих, которая будет построена на основе иерархии воинских званий. Очевидно, после оглашения такого решения (если военнослужащих вообще поставят в известность), начнётся бардак. По данным хакеров, уже сегодня на Украине родственники погибших боевиков нечасто получают выплаты – денег на это нет. В ВСУ и так не особо стремятся попасть украинцы, а новая "финансовая реформа" будет ещё одним фактором сокращения армии страны. Ранее в Верховной Раде Украины заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам. Председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа считает, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнёрами о покрытии расходов нового бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.Также сообщалось, что власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, верховная рада, хакеры, всу, сво
Новости, Украина, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, Верховная Рада, хакеры, ВСУ, СВО
Военным не понравится: хакеры узнали за счёт чего Киев компенсирует недостаток бюджета
18:18 10.11.2023 (обновлено: 18:19 10.11.2023)
Зарплата боевиков вооружённых сил Украины измениться из-за сокращения помощи стран Запада и так называемой "оптимизации" бюджета страны. Об этом стало известно хакерам группы Beregini
Ввиду того, что украинский бюджет, принятый вчера, ограничен, финансисты ВСУ решили внедрить новую систему денежного обеспечения военнослужащих, которая будет построена на основе иерархии воинских званий.
"Задумка простая: размер зарплаты высчитывать будут не по тарифным разрядам, которые привязаны к должности. Зарплату хотят привязать к воинскому званию. Сами военные говорят, что это бред, но для гражданского министра обороны Умерова мнение военных не интересно", – утверждают хакеры.
Очевидно, после оглашения такого решения (если военнослужащих вообще поставят в известность), начнётся бардак. По данным хакеров, уже сегодня на Украине родственники погибших боевиков нечасто получают выплаты – денег на это нет.
В ВСУ и так не особо стремятся попасть украинцы, а новая "финансовая реформа" будет ещё одним фактором сокращения армии страны.
Ранее в Верховной Раде Украины заявили
что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам. Председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа считает, что гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнёрами о покрытии расходов нового бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен.
Также сообщалось, что власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий.