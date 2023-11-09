В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам - 09.11.2023 Украина.ру
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В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам
В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам - 09.11.2023 Украина.ру
В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам
Гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен. Принятый Верховной Радой бюджет на следующий год может стоить украинцам жизни, заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа
2023-11-09T23:14
2023-11-09T23:14
новости
украина
верховная рада
бюджет
дефицит бюджета
сво
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Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнёры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии. Она также пояснила, что Киев уже якобы получил подтверждение от Международного валютного фонда в получении в следующем году 5,4 миллиарда долларов в случае выполнения всех его условий. Кроме того, есть предварительное подтверждение от правительств Канады и Японии, которые планируют предоставить почти три миллиарда долларов. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объёме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
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новости, украина, верховная рада, бюджет, дефицит бюджета, сво
Новости, Украина, Верховная Рада, бюджет, дефицит бюджета, СВО

В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам

23:14 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен. Принятый Верховной Радой бюджет на следующий год может стоить украинцам жизни, заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа
Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнёры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии.

"Выплата пенсий, зарплат учителям, врачам поступает в плоскость бюджета. Если кабмин не договорится о том, чтобы его покрыть с помощью партнёров, мы должны будем сокращать эти расходы. Пострадает гуманитарная сфера, например недостаточно учебников будет печататься, недостаточно будет оборудования в больницах, поэтому это будет не то что неприятно, это будет стоить человеческих жизней", – сказала председатель в эфире украинского телеканала "Рада".

Она также пояснила, что Киев уже якобы получил подтверждение от Международного валютного фонда в получении в следующем году 5,4 миллиарда долларов в случае выполнения всех его условий.
Кроме того, есть предварительное подтверждение от правительств Канады и Японии, которые планируют предоставить почти три миллиарда долларов.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объёме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
 
НовостиУкраинаВерховная Радабюджетдефицит бюджетаСВО
 
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