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В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам

В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам - 09.11.2023 Украина.ру

В Раде заявили что принятый на 2024 год бюджет будет стоить жизни украинцам

Гуманитарная сфера Украины значительно пострадает, если кабинет министров не договорится с партнерами о покрытии расходов бюджета, дыра в котором составляет 1,57 триллиона гривен. Принятый Верховной Радой бюджет на следующий год может стоить украинцам жизни, заявила председатель комитета по вопросам бюджета парламента Роксолана Пидласа

2023-11-09T23:14

2023-11-09T23:14

2023-11-09T23:14

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Она указана на то, что все доходы государства, в первую очередь, направляются на оборону, а партнёры Киева запрещают отправлять выделенные деньги на зарплаты и пенсии. Она также пояснила, что Киев уже якобы получил подтверждение от Международного валютного фонда в получении в следующем году 5,4 миллиарда долларов в случае выполнения всех его условий. Кроме того, есть предварительное подтверждение от правительств Канады и Японии, которые планируют предоставить почти три миллиарда долларов. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объёме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, верховная рада, бюджет, дефицит бюджета, сво