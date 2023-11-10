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Украина собралась объединить в один холдинг стратегические госпредприятия
Украина собралась объединить в один холдинг стратегические госпредприятия - 10.11.2023 Украина.ру
Украина собралась объединить в один холдинг стратегические госпредприятия
Ряд государственных предприятия войдут в состав Украинского Суверенного фонда. Комитет экономического развития рассмотрел 10 ноября концепцию его создания, сообщает пресс-служба Верховной рады
2023-11-10T13:47
2023-11-10T13:47
2023-11-10T13:47
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На заседании Комитета экономического развития Фонд государственного имущества Украины представил концепцию Украинского суверенного Фонда (УСФ).В среднесрочной перспективе УСФ должен стать базой для реализации проекта Экономического паспорта украинца. В результате обсуждения члены Комитета приняли решение принять к сведению концепцию Украинского суверенного Фонда, представленную Фондом госимущества (ФГИ).Предполагается, что Фонд будет включать от 6 до 11 отраслевых субхолдингов, а сам будет работать в статусе холдинга."Создание УСФ – один из приоритетов работы ФГИ. В новую структуру должны поэтапно войти все стратегические государственные компании, которые не будут подлежать приватизации. Задачей УСФ будет подготовка стратегий развития не только отдельных предприятий, но и отраслей", – пояснили в Фонде государственного имущества Украины.Предполагается, что возглавит фонд генеральный директор, подконтрольный и назначаемый наблюдательным советом. За набсоветом также будут закреплены функции утверждения стратегии и контроль за ее реализацией, защита прав государства.Гендиректор, в свою очередь, на основе утвержденной отраслевой стратегии будет воплощать дорожную карту привлечения инвестиций и роста стоимости активов УСФ. Также за ним будет закреплена функция анализа работы фонда и подготовка годового отчета, который должен будет утверждать наблюдательный совет.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, верховная рада, госпредприятия, холдинги
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, госпредприятия, холдинги
Украина собралась объединить в один холдинг стратегические госпредприятия
Ряд государственных предприятия войдут в состав Украинского Суверенного фонда. Комитет экономического развития рассмотрел 10 ноября концепцию его создания, сообщает пресс-служба Верховной рады
На заседании Комитета экономического развития Фонд государственного имущества Украины представил концепцию Украинского суверенного Фонда (УСФ).
"Это государственный инвестиционный фонд, объединяющий в себе все стратегические активы, занимающийся их развитием, привлечением долгосрочных инвестиций. Это могут быть акции государственных или публичных компаний, облигации, имущество, драгоценные металлы и т.д. Примерная стоимость государственных предприятий, которые предлагается включить в УСФ, составляет около 45 млрд долларов. Не будут включаться коммерческие банки, оборонные предприятия и некоммерческие государственные предприятия (культурные и спортивные объекты)", – говорится в сообщении.
В среднесрочной перспективе УСФ должен стать базой для реализации проекта Экономического паспорта украинца. В результате обсуждения члены Комитета приняли решение принять к сведению концепцию Украинского суверенного Фонда, представленную Фондом госимущества (ФГИ).
Предполагается, что Фонд будет включать от 6 до 11 отраслевых субхолдингов, а сам будет работать в статусе холдинга.
"Создание УСФ – один из приоритетов работы ФГИ. В новую структуру должны поэтапно войти все стратегические государственные компании, которые не будут подлежать приватизации. Задачей УСФ будет подготовка стратегий развития не только отдельных предприятий, но и отраслей", – пояснили в Фонде государственного имущества Украины.
Предполагается, что возглавит фонд генеральный директор, подконтрольный и назначаемый наблюдательным советом. За набсоветом также будут закреплены функции утверждения стратегии и контроль за ее реализацией, защита прав государства.
Гендиректор, в свою очередь, на основе утвержденной отраслевой стратегии будет воплощать дорожную карту привлечения инвестиций и роста стоимости активов УСФ. Также за ним будет закреплена функция анализа работы фонда и подготовка годового отчета, который должен будет утверждать наблюдательный совет.