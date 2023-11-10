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Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения

Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения - 10.11.2023 Украина.ру

Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения

Решение стало следствием призыва Еврокомиссии к странам ЕС и их союзникам усилить контроль за санкциями против России, пишет Bloomberg

2023-11-10T11:55

2023-11-10T11:55

2023-11-10T11:55

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Руководитель Европейского Союза сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров, используемых в военных целях на Украине. Кроме этого, по данным Bloomberg, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС, что Турция также рассматривает введение аналогичной меры.Официальный представитель ОАЭ подтвердил Bloomberg, что они ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в зоны конфликтов. Для этого ОАЭ имеют действующую правовую систему экспортного контроля, с помощью которой они постоянно контролируют экспорт товаров двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам военной операции в Украине и ее последствий для мировой экономики. При этом Европейская комиссия и министерство торговли Турции отказались от комментариев.

https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html

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новости, украина, оаэ, турция, санкции, антироссийские санкции, товары, экспорт, реэкспорт