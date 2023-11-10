https://ukraina.ru/20231110/1050917088.html
Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения
Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения - 10.11.2023 Украина.ру
Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения
Решение стало следствием призыва Еврокомиссии к странам ЕС и их союзникам усилить контроль за санкциями против России, пишет Bloomberg
2023-11-10T11:55
2023-11-10T11:55
2023-11-10T11:55
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Руководитель Европейского Союза сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров, используемых в военных целях на Украине. Кроме этого, по данным Bloomberg, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС, что Турция также рассматривает введение аналогичной меры.Официальный представитель ОАЭ подтвердил Bloomberg, что они ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в зоны конфликтов. Для этого ОАЭ имеют действующую правовую систему экспортного контроля, с помощью которой они постоянно контролируют экспорт товаров двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам военной операции в Украине и ее последствий для мировой экономики. При этом Европейская комиссия и министерство торговли Турции отказались от комментариев.
https://ukraina.ru/20231109/1050896603.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, оаэ, турция, санкции, антироссийские санкции, товары, экспорт, реэкспорт
Новости, Украина, ОАЭ, Турция, санкции, антироссийские санкции, товары, экспорт, реэкспорт
Турция и ОАЭ ограничат ввоз из ЕС в Россию товаров двойного назначения
Решение стало следствием призыва Еврокомиссии к странам ЕС и их союзникам усилить контроль за санкциями против России, пишет Bloomberg
Руководитель Европейского Союза сообщил государствам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров, используемых в военных целях на Украине. Кроме этого, по данным Bloomberg, Европейская комиссия проинформировала послов ЕС, что Турция также рассматривает введение аналогичной меры.
"Эти шаги будут охватывать прямой реэкспорт и будут означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию", – пишет издание.
Официальный представитель ОАЭ подтвердил Bloomberg, что они ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в зоны конфликтов. Для этого ОАЭ имеют действующую правовую систему экспортного контроля, с помощью которой они постоянно контролируют экспорт товаров двойного назначения. Чиновник добавил, что ОАЭ продолжают поддерживать тесный диалог с международными партнерами по вопросам военной операции в Украине и ее последствий для мировой экономики. При этом Европейская комиссия и министерство торговли Турции отказались от комментариев.