Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи - 10.11.2023 Украина.ру
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Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи - 10.11.2023 Украина.ру
Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. Передает 10 ноября РИА Новости
2023-11-10T08:12
2023-11-10T08:42
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корея
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новости
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"Венгрия и Польша выступают против вступления Украины в ЕС, потому что понесут от этого прямые убытки. Там расположено множество заводов немецких и других западноевропейских компаний, и они могут начать переносить производства на Украину, где рабочая сила дешевле. А Венгрия и Польша находятся в самом конце цепочек добавленной стоимости европейской промышленности, поэтому стратегически такой перенос (для снижения издержек) вполне вероятен", - объяснил ученый.Вторая причина, по его мнению, – это сельское хозяйство. И для Венгрии, и для Польши это важная сфера экономики. И если польские и венгерские производители будут вынуждены конкурировать с украинской сельхозпродукцией, это станет острой социальной проблемой для Варшавы и Будапешта. А с учетом потери Украиной значительной части своей промышленности ее конкурентными преимуществами на европейском рынке останутся только сельское хозяйство и дешевая рабочая сила.Кроме того, он напомнил о позиции главы венгерского МИД Петера Сийярто, который ранее заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Положение нацменьшинств и языковая политика Киева, вынуждающего коренные народы Украины отказываться от родного языка, волнует не только Россию и Венгрию, но и Румынию, Болгарию и Польшу. Варшава, в свою очередь, выдвигает претензии по историческим вопросам: по словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни."Поэтому как бы Еврокомиссия ни поддерживала и ни стимулировала вступление Украины в ЕС, всегда будут те, кто против. Переговоры по вступлению будут крайне сложными", - подчеркнул эксперт.
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украина, ес, корея, зарубежье, новости
Украина, ЕС, Корея, Зарубежье, Новости

Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи

08:12 10.11.2023 (обновлено: 08:42 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. Передает 10 ноября РИА Новости
"Венгрия и Польша выступают против вступления Украины в ЕС, потому что понесут от этого прямые убытки. Там расположено множество заводов немецких и других западноевропейских компаний, и они могут начать переносить производства на Украину, где рабочая сила дешевле. А Венгрия и Польша находятся в самом конце цепочек добавленной стоимости европейской промышленности, поэтому стратегически такой перенос (для снижения издержек) вполне вероятен", - объяснил ученый.
Вторая причина, по его мнению, – это сельское хозяйство. И для Венгрии, и для Польши это важная сфера экономики. И если польские и венгерские производители будут вынуждены конкурировать с украинской сельхозпродукцией, это станет острой социальной проблемой для Варшавы и Будапешта.
А с учетом потери Украиной значительной части своей промышленности ее конкурентными преимуществами на европейском рынке останутся только сельское хозяйство и дешевая рабочая сила.
"Большая часть промышленности Украины сосредоточена в Донбассе, и она теперь под контролем России. Часть инфраструктуры, конечно, разрушена, но уголь, металлические руды и другие полезные ископаемые остались. В результате Украина лишилась почти трети своего ВВП. Поэтому если ЕС захочет впоследствии принять Украину в таком виде, то Москва, по-видимому, не будет особо переживать по этому поводу", - полагает Чже Сун Хун.
Кроме того, он напомнил о позиции главы венгерского МИД Петера Сийярто, который ранее заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Положение нацменьшинств и языковая политика Киева, вынуждающего коренные народы Украины отказываться от родного языка, волнует не только Россию и Венгрию, но и Румынию, Болгарию и Польшу.
Варшава, в свою очередь, выдвигает претензии по историческим вопросам: по словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни.
"Поэтому как бы Еврокомиссия ни поддерживала и ни стимулировала вступление Украины в ЕС, всегда будут те, кто против. Переговоры по вступлению будут крайне сложными", - подчеркнул эксперт.
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
07:19
Эксперт назвал вступление в ЕС подарком Украине за мирные переговоры с РФРекомендация ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе является попыткой убедить Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун, передает 10 ноября РИА Новости
 
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