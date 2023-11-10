https://ukraina.ru/20231110/1050912325.html

Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи

Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи - 10.11.2023 Украина.ру

Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи

Венгрия, Польша и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, поскольку не хотят создавать себе экономических конкурентов. Таким мнением поделился заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун. Передает 10 ноября РИА Новости

2023-11-10T08:12

2023-11-10T08:12

2023-11-10T08:42

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"Венгрия и Польша выступают против вступления Украины в ЕС, потому что понесут от этого прямые убытки. Там расположено множество заводов немецких и других западноевропейских компаний, и они могут начать переносить производства на Украину, где рабочая сила дешевле. А Венгрия и Польша находятся в самом конце цепочек добавленной стоимости европейской промышленности, поэтому стратегически такой перенос (для снижения издержек) вполне вероятен", - объяснил ученый.Вторая причина, по его мнению, – это сельское хозяйство. И для Венгрии, и для Польши это важная сфера экономики. И если польские и венгерские производители будут вынуждены конкурировать с украинской сельхозпродукцией, это станет острой социальной проблемой для Варшавы и Будапешта. А с учетом потери Украиной значительной части своей промышленности ее конкурентными преимуществами на европейском рынке останутся только сельское хозяйство и дешевая рабочая сила.Кроме того, он напомнил о позиции главы венгерского МИД Петера Сийярто, который ранее заявил, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Положение нацменьшинств и языковая политика Киева, вынуждающего коренные народы Украины отказываться от родного языка, волнует не только Россию и Венгрию, но и Румынию, Болгарию и Польшу. Варшава, в свою очередь, выдвигает претензии по историческим вопросам: по словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, о вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни."Поэтому как бы Еврокомиссия ни поддерживала и ни стимулировала вступление Украины в ЕС, всегда будут те, кто против. Переговоры по вступлению будут крайне сложными", - подчеркнул эксперт.

https://ukraina.ru/20231110/1050911448.html

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