Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050911599.html
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico - 10.11.2023 Украина.ру
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена. Об этом 9 ноября сообщило издание Politico
2023-11-10T07:32
2023-11-10T07:32
джо байден
сша
зарубежье
отставка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d0a958007a52a315b7a18bf76aebf541.jpg
По данным издания, на посту старшего директора по европейским делам Слоут была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.В материале говорится, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.В ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
https://ukraina.ru/20231109/1050886382.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa4ff27faddf383cee02c90951b6e65c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, сша, зарубежье, отставка, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, отставка, Новости

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico

07:32 10.11.2023
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена. Об этом 9 ноября сообщило издание Politico
По данным издания, на посту старшего директора по европейским делам Слоут была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.
"Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - призналась чиновница.
В материале говорится, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.
Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание.
Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.
В ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
Вчера, 13:33
"Блажен, кто верует": Лавров высмеял Байдена, уверенного в успехе УкраиныМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину прокомментировал заявления о вере президента США Джо Байдена в возможность Украины вернуть территории
 
Джо БайденСШАЗарубежьеотставкаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:29Ко дню рождения Михаила Калашникова. Как крестьянский сын изобрел самый прибыльный автомат
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
Лента новостейМолния