https://ukraina.ru/20231110/1050911599.html

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico - 10.11.2023 Украина.ру

Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico

Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена. Об этом 9 ноября сообщило издание Politico

2023-11-10T07:32

2023-11-10T07:32

2023-11-10T07:32

джо байден

сша

зарубежье

отставка

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По данным издания, на посту старшего директора по европейским делам Слоут была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.В материале говорится, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.В ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.

https://ukraina.ru/20231109/1050886382.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, зарубежье, отставка, новости