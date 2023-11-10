https://ukraina.ru/20231110/1050911599.html
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico - 10.11.2023 Украина.ру
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена. Об этом 9 ноября сообщило издание Politico
2023-11-10T07:32
2023-11-10T07:32
2023-11-10T07:32
джо байден
сша
зарубежье
отставка
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d0a958007a52a315b7a18bf76aebf541.jpg
По данным издания, на посту старшего директора по европейским делам Слоут была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.В материале говорится, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание. Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.В ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.
https://ukraina.ru/20231109/1050886382.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_aa4ff27faddf383cee02c90951b6e65c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, отставка, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, отставка, Новости
Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку – Politico
Аманда Слоут, курирующая европейское направление в совете национальной безопасности США, уходит в отставку после трех лет работы в команде президента Джо Байдена. Об этом 9 ноября сообщило издание Politico
По данным издания, на посту старшего директора по европейским делам Слоут была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого фронта против России.
"Это были потрясающие три года, но пришло время. Я устала", - призналась чиновница.
В материале говорится, что Слоут "месяцами недосыпала", координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.
Она сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита Евросоюза, подсчитало издание.
Слоут играла ключевую роль в повышении значимости "бухарестской девятки" - группы ориентированных на США восточноевропейских стран-членов НАТО.
В ближайших планах Слоут провести День благодарения с семьей, съездить в Индию для занятий йогой и побывать в Европе прежде, чем вернуться к работе.