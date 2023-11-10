ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства - 10.11.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства - 10.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало на территории ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в Мариуполе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 10 ноября сообщает РИО Новости
2023-11-10T04:27
2023-11-10T04:28
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убийство
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"Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений города Мариуполя. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР", - рассказали в ведомстве.Силовики предоставили журналистам видеоролик задержания.Оперативные материалы по делу переданы в следственное управление СК РФ по ДНР для принятия процессуального решения.
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новости, россия, днр, фсб, мариуполь, убийство, задержание
Новости, Россия, ДНР, ФСБ, Мариуполь, убийство, задержание

ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства

04:27 10.11.2023 (обновлено: 04:28 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало на территории ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в Мариуполе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 10 ноября сообщает РИО Новости
"Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений города Мариуполя. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР", - рассказали в ведомстве.
Силовики предоставили журналистам видеоролик задержания.
Оперативные материалы по делу переданы в следственное управление СК РФ по ДНР для принятия процессуального решения.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 21:00
Экс-инспектора ГИБДД за продажу данных о Дугиной приговорили к 4 годам колонии В колонии общего режима проведёт ближайшие четыре года бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин за продажу сведений о частной жизни политолога Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта 20 августа 2022 года. Соответствующий приговор вынес Нагатинский суд Москвы
 
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