https://ukraina.ru/20231110/1050909611.html

ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства

ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства - 10.11.2023 Украина.ру

ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало на территории ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в Мариуполе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 10 ноября сообщает РИО Новости

2023-11-10T04:27

2023-11-10T04:27

2023-11-10T04:28

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"Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений города Мариуполя. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР", - рассказали в ведомстве.Силовики предоставили журналистам видеоролик задержания.Оперативные материалы по делу переданы в следственное управление СК РФ по ДНР для принятия процессуального решения.

https://ukraina.ru/20231109/1050903706.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, днр, фсб, мариуполь, убийство, задержание