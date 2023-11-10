https://ukraina.ru/20231110/1050909611.html
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства - 10.11.2023 Украина.ру
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало на территории ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в Мариуполе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 10 ноября сообщает РИО Новости
2023-11-10T04:27
2023-11-10T04:27
2023-11-10T04:28
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"Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений города Мариуполя. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезде на территорию ДНР", - рассказали в ведомстве.Силовики предоставили журналистам видеоролик задержания.Оперативные материалы по делу переданы в следственное управление СК РФ по ДНР для принятия процессуального решения.
https://ukraina.ru/20231109/1050903706.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, фсб, мариуполь, убийство, задержание
Новости, Россия, ДНР, ФСБ, Мариуполь, убийство, задержание
ФСБ задержала в ДНР украинца, подозреваемого в организации заказного убийства
04:27 10.11.2023 (обновлено: 04:28 10.11.2023)
Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике задержало на территории ДНР гражданина Украины, подозреваемого в организации заказного убийства в Мариуполе. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ 10 ноября сообщает РИО Новости