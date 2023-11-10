https://ukraina.ru/20231110/1050909075.html

Израиль впервые в боевых условиях применил внеатмосферную ПРО "Хец 3" - минобороны

Израиль впервые в боевых условиях применил внеатмосферную ПРО "Хец 3" - минобороны - 10.11.2023 Украина.ру

Израиль впервые в боевых условиях применил внеатмосферную ПРО "Хец 3" - минобороны

Израиль впервые в реальных боевых условиях успешном применил систему противоракетной обороны "Хец 3" ("Стрела 3"), предназначенную для перехвата баллистических ракет. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба оборонного ведомства Израиля

2023-11-10T03:10

2023-11-10T03:10

2023-11-10T03:11

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"Девятого ноября перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватила цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря. Это первый оперативный перехват, выполненный системой "Хец 3" с момента ее развёртывания в 2017 году", - говорится в сообщении.Ранее о перехвате ракеты, запущенной по Израилю из Йемена, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Какая именно система использовалась для перехвата, не уточнялось.В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля "Хец 3" занимает самый верхний уровень. По официальной информации, она способна перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.Противоракетный комплекс "Хец 2", расположенный уровнем ниже, также предназначен для перехвата баллистических ракет, но обладает более низкими техническими характеристиками. Системы "Железный купол" и "Праща Давида" используются для перехвата ракет от малой до средней дальности, обеспечивая первые два уровня.

https://ukraina.ru/20231109/1050902890.html

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, йемен, противоракетная оборона