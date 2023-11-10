https://ukraina.ru/20231110/1050908815.html
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ - 10.11.2023 Украина.ру
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, ранее в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом 10 ноября сообщают украинские СМИ
2023-11-10T02:29
2023-11-10T02:29
2023-11-10T02:30
новости
украина
взрывы
воздушная тревога
днепропетровская область
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_b85b8a96e1bd7854d979d289621e6851.jpg
"Днепр (Днепропетровск) - местные паблики сообщают о взрывах в пригороде", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели" в 1:39 (мск).По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:00 (мск), режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046540117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_345b1d960196ed6efa727ba3a19d8639.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрывы, воздушная тревога, днепропетровская область, сво
Новости, Украина, взрывы, воздушная тревога, Днепропетровская область, СВО
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ
02:29 10.11.2023 (обновлено: 02:30 10.11.2023)
В Днепропетровской области прогремели взрывы, ранее в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом 10 ноября сообщают украинские СМИ
"Днепр (Днепропетровск) - местные паблики сообщают о взрывах в пригороде", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели" в 1:39 (мск).
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:00 (мск), режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.