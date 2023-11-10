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В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ - 10.11.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, ранее в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом 10 ноября сообщают украинские СМИ

2023-11-10T02:29

2023-11-10T02:29

2023-11-10T02:30

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воздушная тревога

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"Днепр (Днепропетровск) - местные паблики сообщают о взрывах в пригороде", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели" в 1:39 (мск).По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ) на 2:00 (мск), режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов БПЛА "Герань" и крылатых ракет.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html

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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, днепропетровская область, сво