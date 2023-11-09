https://ukraina.ru/20231109/1050901619.html

"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков

"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков - 09.11.2023 Украина.ру

"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как развивается специальная военная операция, когда и как будет проходить наступление ВС РФ, в чём просчитался Зеленский и как США начинают его "сливать"

2023-11-09T17:51

2023-11-09T17:51

2023-11-09T17:51

видео

александр казаков

украина

россия

сша

всу

спецоперация

сво

беспилотники

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050901500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6126622062017887201df417129c1209.jpg

00:39 – ситуация на фронте: как будет проходить наступление ВС РФ? 06:15 – особенности современной войны: куда пропал эффект внезапности и что с наступлением ВСУ? 08:41 – прогноз боевых действий на ближайшие полгода и вероятность начала переговоров с Украиной; 17:01 – о главном просчёте Зеленского; 21:43 – возможные итоги выборов президента США и их влияние на конфликт на Украине.

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр казаков, украина, россия, сша, всу, спецоперация, сво, беспилотники, разведка, запорожье, купянск, владимир зеленский, джо байден, израиль, хамас, видео