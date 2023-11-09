"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков - 09.11.2023 Украина.ру
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"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков
"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков - 09.11.2023 Украина.ру
"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как развивается специальная военная операция, когда и как будет проходить наступление ВС РФ, в чём просчитался Зеленский и как США начинают его "сливать"
2023-11-09T17:51
2023-11-09T17:51
видео
александр казаков
украина
россия
сша
всу
спецоперация
сво
беспилотники
разведка
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00:39 – ситуация на фронте: как будет проходить наступление ВС РФ? 06:15 – особенности современной войны: куда пропал эффект внезапности и что с наступлением ВСУ? 08:41 – прогноз боевых действий на ближайшие полгода и вероятность начала переговоров с Украиной; 17:01 – о главном просчёте Зеленского; 21:43 – возможные итоги выборов президента США и их влияние на конфликт на Украине.
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видео, александр казаков, украина, россия, сша, всу, спецоперация, сво, беспилотники, разведка, запорожье, купянск, владимир зеленский, джо байден, израиль, хамас, видео
Видео, Александр Казаков, Украина, Россия, США, ВСУ, Спецоперация, СВО, беспилотники, разведка, Запорожье, Купянск, Владимир Зеленский, Джо Байден, Израиль, ХАМАС

"Зеленский – невменяшка": Как Киев срывает планы Вашингтона и как будет наступать Россия - Казаков

17:51 09.11.2023
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков рассказал о том, как развивается специальная военная операция, когда и как будет проходить наступление ВС РФ, в чём просчитался Зеленский и как США начинают его "сливать"
00:39 – ситуация на фронте: как будет проходить наступление ВС РФ?
06:15 – особенности современной войны: куда пропал эффект внезапности и что с наступлением ВСУ?
08:41 – прогноз боевых действий на ближайшие полгода и вероятность начала переговоров с Украиной;
17:01 – о главном просчёте Зеленского;
21:43 – возможные итоги выборов президента США и их влияние на конфликт на Украине.
 
ВидеоАлександр КазаковУкраинаРоссияСШАВСУСпецоперацияСВОбеспилотникиразведкаЗапорожьеКупянскВладимир ЗеленскийДжо БайденИзраильХАМАС
 
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