Минобороны показало, как российский "Суперкам" раскрывает позиции ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
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Минобороны показало, как российский "Суперкам" раскрывает позиции ВСУ
Минобороны показало, как российский "Суперкам" раскрывает позиции ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
Минобороны показало, как российский "Суперкам" раскрывает позиции ВСУ
Успешная работа БПЛА "Суперкам" и "Гиацинт" по позициям ВСУ наглядно продемонстрировано на Краснолиманском направлении. Кадры опубликовало Минобороны России
2023-11-09T15:33
2023-11-09T15:33
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Артиллеристы Центрального военного округа, проведя оперативную аэроразведку БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт" огневую минометную точку ВСУ на Краснолиманском направлении.Разведывательный дрон помогает находить живую силу противника, следы боевой техники."Если минометы работают, то тоже поднимаем дрон и определяем местоположение. Операторы БПЛА незамедлительно передают координаты огневой позиции ВСУ на пункт управления артиллерией, и мы отрабатываем по цели", – поясняет Урай.В данном случае именно минометы ВСУ раскрыли "Суперкаму" скрытую позицию противника. Сверив координаты, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение 152-мм осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов.Специалисты подразделений беспилотной авиации ЦВО в зоне проведения спецоперации высоко оценивают тактико-технические характеристики отечественного дрона "Суперкам". Военнослужащие отмечают хорошую помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, артиллерия, дроны

Минобороны показало, как российский "Суперкам" раскрывает позиции ВСУ

15:33 09.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА "Суперкам" и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Успешная работа БПЛА "Суперкам" и "Гиацинт" по позициям ВСУ наглядно продемонстрировано на Краснолиманском направлении. Кадры опубликовало Минобороны России
Артиллеристы Центрального военного округа, проведя оперативную аэроразведку БПЛА "Суперкам", уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 "Гиацинт" огневую минометную точку ВСУ на Краснолиманском направлении.
"Противник не может подавить дрон. Беспилотник передает оперативно данные, камера у него очень хорошая, летает долго, далеко забирается", – говорит командир подразделения с позывным "Урай".
Разведывательный дрон помогает находить живую силу противника, следы боевой техники.
"Если минометы работают, то тоже поднимаем дрон и определяем местоположение. Операторы БПЛА незамедлительно передают координаты огневой позиции ВСУ на пункт управления артиллерией, и мы отрабатываем по цели", – поясняет Урай.
В данном случае именно минометы ВСУ раскрыли "Суперкаму" скрытую позицию противника. Сверив координаты, артиллеристы самоходного артиллерийского полка ЦВО нанесли огневое поражение 152-мм осколочно-фугасными снарядами, что спровоцировало детонацию находившегося рядом полевого склада боеприпасов.
Специалисты подразделений беспилотной авиации ЦВО в зоне проведения спецоперации высоко оценивают тактико-технические характеристики отечественного дрона "Суперкам". Военнослужащие отмечают хорошую помехозащищенность, легкость в управлении и обслуживании, а также качество транслируемого видео в ходе ведения разведки.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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