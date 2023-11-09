https://ukraina.ru/20231109/1050887151.html
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно - 09.11.2023 Украина.ру
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно
Пресс-секретарь президента РФ высказал опасение, что у Вашингтона скоро кончится бумага, на которой печатаются доллары для обслуживания внутреннего долга
2023-11-09T12:34
2023-11-09T12:34
2023-11-09T12:34
новости
дмитрий песков
украина
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Победить Россию на поле боя невозможно, и Киев должен этого понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.Песков прокомментировал информацию Белого дома, что 96% денег, запланированных на Украину, потрачено."Я только недавно читал, что США свыше 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 8 ноября, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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новости, дмитрий песков, украина, сша, белый дом
Новости, Дмитрий Песков, Украина, США, Белый дом
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно
Пресс-секретарь президента РФ высказал опасение, что у Вашингтона скоро кончится бумага, на которой печатаются доллары для обслуживания внутреннего долга
Победить Россию на поле боя невозможно, и Киев должен этого понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.
Песков прокомментировал информацию Белого дома, что 96% денег, запланированных на Украину, потрачено.
"Я только недавно читал, что США свыше 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 8 ноября, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.