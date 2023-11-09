Песков: Победить Россию на поле боя невозможно - 09.11.2023 Украина.ру
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Песков: Победить Россию на поле боя невозможно
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно - 09.11.2023 Украина.ру
Песков: Победить Россию на поле боя невозможно
Пресс-секретарь президента РФ высказал опасение, что у Вашингтона скоро кончится бумага, на которой печатаются доллары для обслуживания внутреннего долга
2023-11-09T12:34
2023-11-09T12:34
новости
дмитрий песков
украина
сша
белый дом
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Победить Россию на поле боя невозможно, и Киев должен этого понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.Песков прокомментировал информацию Белого дома, что 96% денег, запланированных на Украину, потрачено."Я только недавно читал, что США свыше 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 8 ноября, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
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новости, дмитрий песков, украина, сша, белый дом
Новости, Дмитрий Песков, Украина, США, Белый дом

Песков: Победить Россию на поле боя невозможно

12:34 09.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с академиками Российской академии наук
Президент РФ В. Путин встретился с академиками Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ высказал опасение, что у Вашингтона скоро кончится бумага, на которой печатаются доллары для обслуживания внутреннего долга
Победить Россию на поле боя невозможно, и Киев должен этого понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.
Песков прокомментировал информацию Белого дома, что 96% денег, запланированных на Украину, потрачено.
"Я только недавно читал, что США свыше 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 8 ноября, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 16:57
Мы кричали - "опомнитесь": Песков рассказал о реакции Запада на "мирный" Евромайдан на УкраинеСиловой захват власти на Украине в 2014 году был нарушением всех устоев международного права, однако на Западе не хотел это признавать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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