https://ukraina.ru/20231109/1050887151.html

Песков: Победить Россию на поле боя невозможно

Песков: Победить Россию на поле боя невозможно - 09.11.2023 Украина.ру

Песков: Победить Россию на поле боя невозможно

Пресс-секретарь президента РФ высказал опасение, что у Вашингтона скоро кончится бумага, на которой печатаются доллары для обслуживания внутреннего долга

2023-11-09T12:34

2023-11-09T12:34

2023-11-09T12:34

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дмитрий песков

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Победить Россию на поле боя невозможно, и Киев должен этого понять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 ноября в интервью тележурналисту Павлу Зарубину."В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", - подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале журналиста.Песков прокомментировал информацию Белого дома, что 96% денег, запланированных на Украину, потрачено."Я только недавно читал, что США свыше 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 8 ноября, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20231104/1050776355.html

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новости, дмитрий песков, украина, сша, белый дом