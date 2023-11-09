ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо
ВСУ обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру Скадовска, госпитализировано 11 человек, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 ноября в своём телеграм-канале
"Сегодня около 10 часов противник произвёл ракетный обстрел Скадовска", - написал губернатор Херсонской области.
Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, уточнил Сальдо.
В результате ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек, сообщил глава региона.
На месте работают экстренные службы. Данные по последствиям обстрела уточняются.
Сальдо призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.
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