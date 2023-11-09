ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо - 09.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо
ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо - 09.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо
ВСУ обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру Скадовска, госпитализировано 11 человек, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-09T12:34
2023-11-09T12:34
новости
россия
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы
ракетный удар
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Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, уточнил Сальдо.В результате ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек, сообщил глава региона.На месте работают экстренные службы. Данные по последствиям обстрела уточняются.Сальдо призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.
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новости, россия, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы, ракетный удар
Новости, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, обстрелы, ракетный удар

ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо

12:34 09.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ обстреляли ракетами гражданскую инфраструктуру Скадовска, госпитализировано 11 человек, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 9 ноября в своём телеграм-канале
"Сегодня около 10 часов противник произвёл ракетный обстрел Скадовска", - написал губернатор Херсонской области.
Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, уточнил Сальдо.
В результате ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Скадовске с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек, сообщил глава региона.
На месте работают экстренные службы. Данные по последствиям обстрела уточняются.
Сальдо призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации.
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 06:39
"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах ДонецкаВ ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка
 
НовостиРоссияХерсонская областьВладимир Сальдообстрелыракетный удар
 
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