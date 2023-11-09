ВСУ обстреляли ракетами Скадовск, ранены 11 человек - Сальдо

"Киев учится обстрелам у Вашингтона". Российские дипломаты на Совбезе ООН рассказали об обстрелах Донецка В ночь с 8 на 9 ноября, по инициативе российской стороны, состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное очередному масштабному обстрелу жилых кварталов Донецка