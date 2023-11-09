https://ukraina.ru/20231109/1050886124.html
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
видео
беспилотники
дроны
россия
украина
европа
валерий залужный
владимир зеленский
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Также он объяснил, как сейчас наши военные борются с украинскими беспилотниками и какие задачи возникают на этом направлении.00:39 – кто и зачем написал статью Залужного для The Economist?02:52 – как повлияло использование дронов на ситуацию на фронте?06:00 – статья Залужного: призыв к переговорам или отвлечение внимания?07:26 – падение интереса к Украине на Западе: когда ждать прекращения финансирования?13:03 – почему Европа не объявляет России войну, чтобы защитить Украину?14:14 – украинские беспилотники на территории России: как боремся с терактами?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050885976_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4aef97754162ee83b5376ba7321e775.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, беспилотники, дроны, россия, украина, европа, валерий залужный, владимир зеленский, видео
Видео, беспилотники, дроны, Россия, Украина, Европа, Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе
Также он объяснил, как сейчас наши военные борются с украинскими беспилотниками и какие задачи возникают на этом направлении.
00:39 – кто и зачем написал статью Залужного для The Economist?
02:52 – как повлияло использование дронов на ситуацию на фронте?
06:00 – статья Залужного: призыв к переговорам или отвлечение внимания?
07:26 – падение интереса к Украине на Западе: когда ждать прекращения финансирования?
13:03 – почему Европа не объявляет России войну, чтобы защитить Украину?
14:14 – украинские беспилотники на территории России: как боремся с терактами?