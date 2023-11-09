https://ukraina.ru/20231109/1050886124.html

Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного

Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного - 09.11.2023 Украина.ру

Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного

Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:43

видео

беспилотники

дроны

россия

украина

европа

валерий залужный

владимир зеленский

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Также он объяснил, как сейчас наши военные борются с украинскими беспилотниками и какие задачи возникают на этом направлении.00:39 – кто и зачем написал статью Залужного для The Economist?02:52 – как повлияло использование дронов на ситуацию на фронте?06:00 – статья Залужного: призыв к переговорам или отвлечение внимания?07:26 – падение интереса к Украине на Западе: когда ждать прекращения финансирования?13:03 – почему Европа не объявляет России войну, чтобы защитить Украину?14:14 – украинские беспилотники на территории России: как боремся с терактами?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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