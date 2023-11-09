Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
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Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
видео
беспилотники
дроны
россия
украина
европа
валерий залужный
владимир зеленский
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Также он объяснил, как сейчас наши военные борются с украинскими беспилотниками и какие задачи возникают на этом направлении.00:39 – кто и зачем написал статью Залужного для The Economist?02:52 – как повлияло использование дронов на ситуацию на фронте?06:00 – статья Залужного: призыв к переговорам или отвлечение внимания?07:26 – падение интереса к Украине на Западе: когда ждать прекращения финансирования?13:03 – почему Европа не объявляет России войну, чтобы защитить Украину?14:14 – украинские беспилотники на территории России: как боремся с терактами?
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видео, беспилотники, дроны, россия, украина, европа, валерий залужный, владимир зеленский, видео
Видео, беспилотники, дроны, Россия, Украина, Европа, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

Украине больше не дадут оружия? Чадаев о Зеленском и результатах откровений главкома ВСУ Залужного

11:43 09.11.2023
 
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Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о том, зачем Залужный опубликовал свою скандальную статью в издании The Economist, согласится ли Украина на переговоры и почему падает поддержка Украины на Западе
Также он объяснил, как сейчас наши военные борются с украинскими беспилотниками и какие задачи возникают на этом направлении.
00:39 – кто и зачем написал статью Залужного для The Economist?
02:52 – как повлияло использование дронов на ситуацию на фронте?
06:00 – статья Залужного: призыв к переговорам или отвлечение внимания?
07:26 – падение интереса к Украине на Западе: когда ждать прекращения финансирования?
13:03 – почему Европа не объявляет России войну, чтобы защитить Украину?
14:14 – украинские беспилотники на территории России: как боремся с терактами?
 
ВидеобеспилотникидроныРоссияУкраинаЕвропаВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
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