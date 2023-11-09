https://ukraina.ru/20231109/1050882854.html
Зеленский лишится западных союзников, отказавшись от выборов - Fox News
Зеленский лишится западных союзников, отказавшись от выборов - Fox News - 09.11.2023 Украина.ру
Зеленский лишится западных союзников, отказавшись от выборов - Fox News
Отмена президентских выборов на Украине в 2024 году лишит страну западных союзников, поскольку это нарушает демократические принципы, сообщили 7 ноября журналисты Fox News
2023-11-09T10:19
2023-11-09T10:19
2023-11-09T10:19
новости
украина
владимир зеленский
президентские выборы
валерий залужный
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Авторы статьи подчеркивают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
https://ukraina.ru/20231108/1050854108.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, президентские выборы, валерий залужный
Зеленский лишится западных союзников, отказавшись от выборов - Fox News
Отмена президентских выборов на Украине в 2024 году лишит страну западных союзников, поскольку это нарушает демократические принципы, сообщили 7 ноября журналисты Fox News
"Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", – отмечается в публикации.
Авторы статьи подчеркивают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас "не ко времени". По его словам, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.
В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов".
Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.