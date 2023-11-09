Володин пообещал странам "большой семёрки" ответные действия в случае заморозки активов России - 09.11.2023 Украина.ру
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Володин пообещал странам "большой семёрки" ответные действия в случае заморозки активов России
Володин пообещал странам "большой семёрки" ответные действия в случае заморозки активов России - 09.11.2023 Украина.ру
Володин пообещал странам "большой семёрки" ответные действия в случае заморозки активов России
Страны G7 фактически "чистосердечно признались" в желании своровать замороженные российские активы, что даёт России основания для ответных действий. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 ноября заявил в своём телеграм-канале
2023-11-09T09:54
2023-11-09T09:54
новости
россия
госдума
вячеслав володин
g7
сша
замороженные активы
антироссийские санкции
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Ранее страны так называемой "большой семёрки" вновь заявили, что активы России за рубежом останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, очередной недружественный шаг совершил Конгресс США, комитет по иностранным делам Палаты представителей которого поддержал законопроект, дающий президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.Володин отметил, что всеми своими действиями и заявлениями страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". А это является преступлением, "которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств"."У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал Володин.По его словам, своими действиями G7 "окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС"."Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул Володин.Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
https://ukraina.ru/20231108/1050866789.html
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новости, россия, госдума, вячеслав володин, g7, сша, замороженные активы, антироссийские санкции
Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, G7, США, замороженные активы, антироссийские санкции

Володин пообещал странам "большой семёрки" ответные действия в случае заморозки активов России

09:54 09.11.2023
 
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Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Страны G7 фактически "чистосердечно признались" в желании своровать замороженные российские активы, что даёт России основания для ответных действий. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 ноября заявил в своём телеграм-канале
Ранее страны так называемой "большой семёрки" вновь заявили, что активы России за рубежом останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит ущерб Украине. Кроме того, очередной недружественный шаг совершил Конгресс США, комитет по иностранным делам Палаты представителей которого поддержал законопроект, дающий президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций.
Володин отметил, что всеми своими действиями и заявлениями страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ". А это является преступлением, "которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств".
"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов", - написал Володин.
По его словам, своими действиями G7 "окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС".
"Самый надёжный способ вложений - это инвестиции в свою страну - Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", - подчеркнул Володин.
Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В октябре 2022 года Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
По заявлению министра финансов России Антона Силуанова, российская сторона оставляет за собой право зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных активов РФ.
8 ноября, 17:41
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НовостиРоссияГосдумаВячеслав ВолодинG7СШАзамороженные активыантироссийские санкции
 
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