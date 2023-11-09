https://ukraina.ru/20231109/1050881287.html
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского
Заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг президента Владимира Зеленского. Об этом заявил 9 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-11-09T08:16
2023-11-09T08:16
2023-11-09T08:49
новости
николай азаров
украина
урсула фон дер ляйен
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"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине – это сугубо политико-конъюнктурное решение", - написал он.По словам экс-премьера, подливает масла в огонь и украинская пресса. Там рекомендации Еврокомиссии преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
https://ukraina.ru/20231109/1050880826.html
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Украина.ру
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новости, николай азаров, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
Новости, Николай Азаров, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского
08:16 09.11.2023 (обновлено: 08:49 09.11.2023)
Заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг президента Владимира Зеленского. Об этом заявил 9 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине – это сугубо политико-конъюнктурное решение", - написал он.
По словам экс-премьера, подливает масла в огонь и украинская пресса. Там рекомендации Еврокомиссии преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров.
"Этим доверчивых украинцев, которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз, и вводят в заблуждение. Словом, это все авантюризм", - заверил Азаров.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".