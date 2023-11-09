"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру
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"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского - 09.11.2023 Украина.ру
"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского
Заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг президента Владимира Зеленского. Об этом заявил 9 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-11-09T08:16
2023-11-09T08:49
новости
николай азаров
украина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
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"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине – это сугубо политико-конъюнктурное решение", - написал он.По словам экс-премьера, подливает масла в огонь и украинская пресса. Там рекомендации Еврокомиссии преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров.В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
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новости, николай азаров, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
Новости, Николай Азаров, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский

"Нужна очередная "морковка": Азаров рассказал, как Запад пытается поднять рейтинг Зеленского

08:16 09.11.2023 (обновлено: 08:49 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Заявлениями о переговорах про вступление Украины в ЕС Запад пытается поднять рейтинг президента Владимира Зеленского. Об этом заявил 9 ноября в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Все службы на Западе, которые сейчас занимаются киевским режимом, отслеживают падение доверия к Зеленскому со стороны населения, разочарование в том, что сейчас в стране происходит. Нужна очередная "морковка", надо что-то опять пообещать. Поэтому заявление фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине – это сугубо политико-конъюнктурное решение", - написал он.
По словам экс-премьера, подливает масла в огонь и украинская пресса. Там рекомендации Еврокомиссии преподносятся как чуть ли не свершившийся факт начала переговоров.
"Этим доверчивых украинцев, которые не изучали критерии для вступления в Евросоюз, и вводят в заблуждение. Словом, это все авантюризм", - заверил Азаров.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:33
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕСВ Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Об этом 8 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
 
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