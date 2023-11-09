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Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликта

Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликта - 09.11.2023 Украина.ру

Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликта

С подачи Уинстона Черчилля британская разведка с 1940 года разрабатывала планы устранения Гитлера. К 1943 году некоторые из них вошли в стадию подготовки к непосредственной реализации. Британцы не без оснований рассчитывали, что в 1944 году смогут организовать успешное покушение

2023-11-09T07:21

2023-11-09T07:21

2023-11-09T14:57

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Как вдруг в сентябре 1943 года тот же Черчилль и думать запретил об убийстве Гитлера.Более того, британское правительство до минимума сократило контакты с военными заговорщиками, используя их в качестве источника важной стратегической информации, но прекратив какую-либо поддержку заговора.С чего бы такой резкий разворот?Дело в том, что в конце 1942 года вермахт начал терпеть поражения на всех фронтах. 2 ноября 1942 года британцы под командованием Монтгомери (будущего фельдмаршала) прорвали оборону танковой армии «Африка» Эрвина Роммеля. 8 ноября 1942 года англо-американские войска под командованием генерала Эйзенхауэра (будущего президента США) высадились в Северной Африке. 19 ноября 1942 года началась операция «Уран» — наступление РККА под Сталинградом. 22 ноября 6-я немецкая армия попала под Сталинградом в окружение.Однако в феврале 1943 года Роммель в Африке, а Манштейн под Харьковом смогли нанести серьёзные контрудары англо-американским и советским войскам и временно стабилизировать положение. Но равновесие длилось недолго, а последующую борьбу за инициативу вермахт проиграл. 13 мая 1943 года в районе полуострова Бон в Тунисе капитулировала немецко-итальянская группа армий «Африка». В период между 10 июля и 17 августа англо-американцы провели операцию «Хаски», которая завершилась полным занятием Сицилии. РККА с 12 июля по 23 августа разгромила вермахт в Курской битве.С этого момента война Германией была однозначно проиграна. Ничто (никакое чудо) больше не могло спасти её от капитуляции. Этим и было вызвано решение Черчилля. Старый матёрый политик опасался, что если тем или иным способом Гитлер и нацистская партия будут отстранены от власти, военная оппозиция, под предлогом того, что немцы сами избавились от преступного режима, потребует почётного мира и западным союзникам будет трудно им в этом отказать. В результате же Британия не сможет установить собственное господство в Европе.Надо сказать, что Черчилль недооценил американцев, которые вырвали из ветхих зубов Британской империи добычу. План «Немыслимое», который Черчилль лелеял, рассчитывая при помощи сдавшихся, но не разоружённых германских дивизий отобрать у Сталина Восточную Европу, не сработал не только потому, что сложно было объяснить внезапную войну против своего союзника в союзе со вчерашним врагом, но и потому, что он не был поддержан США.Вашингтон не желал укрепления Британской империи, наоборот, он уже собирался на её руинах строить Pax Americana. Решая эту проблему, американцы видели выгоду во временном ситуативном антибританском партнёрстве с СССР. Обратимся к датам. Начало холодной войны отсчитывают с известной Фултонской речи Черчилля, произнесённой 5 марта 1946 года. Но Черчилль выступал в Вестминстерском колледже Фултона в качестве частного лица. Он утратил пост премьера 26 июля 1945 года, а вновь получил премьерство 26 октября 1951 года.Между тем в 1945–1949 году СССР и США активно сотрудничают против Британии, вытесняя последнюю с Ближнего Востока, путём создания государства Израиль. Под давлением своих союзников по антигитлеровской коалиции Лондон вынужден в 1947 году отказаться от мандата на Палестину, четно заявив, что не может найти решение, приемлемое и для арабов, и для евреев (его до сих пор так и не нашли). 29 ноября 1947 года ООН принимает план раздела Палестины. За план проголосовали 33 государства: США, СССР и их клиентелла. Против 13 стран, из которых 11 мусульманских (большинство арабских), подконтрольная Британии Греция и Куба, которой в это время правит президент-реформатор Рамон Грау Сан-Мартин, пытающийся между двумя диктатурами Батисты вывести страну из тени США. Великобритания при голосовании воздержалась.14 мая 1948 года, в день вывода британских войск из Палестины, Бен-Гурион провозглашает государство Израиль. На следующий день, 15 мая, войска Лиги арабских государств, подготовленные и обученные британскими инструкторами и вооружённые британским оружием, вступают на территорию Палестины с задачей сбросить Израиль в море. Начинается война, которую в Израиле называют Войной за независимость. В ходе этой войны США оказывают Израилю крупную финансовую помощь, также передают некоторое количество оружия и экипировки. Но самую существенную помощь Израиль получает от СССР, откуда неформально «репатриируются», по заданию партии и правительства, евреи-военнослужащие (в основном старшие офицеры) с опытом только что закончившейся войны, сыгравшие важнейшую роль в создании из полупартизанских формирований Хаганы регулярной Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). С чешских арсеналов поступает стрелковое оружие (чехи выпускали оружие под германский патрон, а в ходе войны и вовсе перешли на массовое производство вооружения и техники для вермахта) оттуда же идут танки T-IV и «Мессершмитты» (всё это якобы трофеи, а частично и правда трофеи).Как видим, в этой первой, после Второй мировой, прокси-войне США и СССР выступают против Британии вместе.Даже создание НАТО — конкретный антисоветский шаг США совпадает по времени с урегулированием ситуации вокруг Израиля и осуществляется в противовес попыткам Британии создать механизм европейской безопасности без США. В марте 1948 года подписывается Брюссельский договор о создании Западноевропейского союза (участники Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург). США тут же начинают переговоры с подписантами и 4 апреля 1949 года подписывается Вашингтонский договор о создании НАТО, который вступает в силу после ратификации всеми участниками 24 августа 1949 года. Между этими датами, 11 мая 1949 года, Израиль признан в качестве члена ООН, а в июле 1949 года достигается соглашение о прекращении огня между Израилем и Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Сирией.Только после этого состоявшегося вытеснения Британии с Ближнего Востока (параллельно она уходила из Индии) США решили вплотную заняться СССР, но было уже поздно, Союз несколько оправился после войны, к тому же обзавёлся собственной атомной бомбой. К тому же в 1956 году европейские союзники США (Великобритания и Франция) решили вместе с Израилем сыграть свою игру на Ближнем Востоке и начали агрессию против Египта, национализировавшего Суэцкий канал. Это была последняя попытка Европы вернуть себе международную субъектность (выйти из тени США) и тогда же США и СССР последний раз выступили вместе и под угрозой применения силы заставили европейцев и израильтян вывести войска из Египта.После этого Москва и Вашингтон боролись на Ближнем Востоке уже друг против друга и больше никогда не выступали на одной стороне в арабо-израильском конфликте.Итак. В конечном итоге американцы недооценили русских, думая, что СССР не скоро оправится от последствий войны, поэтому его (в полном соответствии с заветом Макиавелли помогать слабейшему) можно без ущерба для себя использовать против Британии. До этого Черчилль недооценил американцев. Ему, британскому аристократу, американцы казались белыми дикарями, вроде буров, с которыми он воевал на заре своей карьеры, справившимися с индейцами (буры тоже справились с готтентотами и зулусами), но органично неспособными управлять огромной планетарной империей. Поэтому он планировал использовать их против немцев и русских, а потом отправить на их собственный континент.Но в отношении Гитлера и Германии каждый из союзников придерживался одной и той же позиции. Только капитуляция. Использовать остатки могущества рейха в своих интересах, но потом, после того как рейха не станет. Союзники не поссорились в конце войны, как рассчитывал Гитлер, не потому, что планы англо-американцев вскрыл какой-то Штирлиц. Что им было в марте-апреле 1945 года до того, что Сталин узнал о сепаратных переговорах. Он бы и так об этом узнал, если бы они заключили мир (в момент его заключения).Они отказались от сепаратного мира после зондажа обстановки, поскольку пришли к выводу, что он им невыгоден. Им надо было наследие рейха, а не сам рейх, между тем, все их контрагенты были готовы списать с корабля истории конкретных персонажей (Гитлера — все, кто-то Гиммлера, кто-то Геринга с Борманом и т. д.), но все хотели оставить структуру рейха в неприкосновенности и под собственным контролем.А вот этого никто из союзников допустить не хотел. В сложной послевоенной борьбе за доминирование, которая растянулась на десять лет и три (арабо-израильскую, корейскую и китайскую гражданскую) войны, самостоятельная, пусть и ослабленная, Германия никому не была нужна — она слишком усложняла позицию. Чтобы провести денацификацию и демилитаризацию Германии, в которой были заинтересованы все союзники (каждый по своим причинам), Гитлера надо было сохранить до конца.Только последние недели войны, когда даже самому тупому немцу стало понятно, что Гитлер собрался принести в жертву своим амбициям весь немецкий народ, в сознании населения рейха начал происходить перелом, избавивший союзников от партизанщины и саботажа, а также обеспечивший им добровольное и деятельное сотрудничество немцев, в том числе полиции и административных структур. Денацификация прошла успешно и без проблем в результате шока, испытанного немцами перед лицом неизбежной национальной катастрофы, в которую их вверг Гитлер.Свержение, а тем более убийство Гитлера даже в начале апреля 1945 года возродило бы легенду Первой мировой войны об «ударе в спину», с которой начал возрождаться милитаризм в Веймарской республике и на которую опирался ранний нацизм в своей пропаганде. Немцы бы продолжали верить, что это не Германия проиграла войну и не фюрер обрек их на гибель, а кучка заговорщиков-предателей не позволила «расе господ» одержать окончательную победу.А теперь давайте примерим ситуацию к сегодняшней Украине.Да, местный нацистский режим — жалкое подобие Третьего рейха. Да Зеленский со своим клоунским прошлым в роли местечкового фюрера смешон. Но ведь и Гитлер был простым ефрейтором, художником-неудачником, уроженцем Австрии и не без проблем в родословной, нежелательных для представителя «расы господ», тем более для её вождя. На него тоже рисовали карикатуры, над ним потешались, это не мешало его режиму быть страшным, как не мешает потешность режиму Зеленского убивать граждан Украины сотнями тысяч.Так или иначе, а режим на Украине нацистский, тоталитарный со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе с массированным промыванием мозгов, делающим из людей послушных зомби, обречённо отправляющихся на смерть во имя благоденствия совершенно чуждого им режима. В Германии не все любили Гитлера, да и нацистов многие не любили. Но режим настолько полно контролировал жизнь народа в течение более чем десятилетия, что люди не представляли себе жизни без него. Только огромный стресс, испытанный немцами, когда выяснилось, что людоедский характер режима направлен и против них, в конце концов позволил им стряхнуть с себя наваждение.У нас многие публичные личности радостно подхватывают украинские информационные вбросы, касающиеся трений в верхушке киевского режима. Наперебой обсуждается снимет Зеленский Залужного или Залужный свергнет Зеленского, требуют ли американцы от Зеленского провести выборы или нет. И, если выборы будут, победит ли на них Зеленский или кто-то другой.Ну ладно, допустим, американцы не раз в последние годы демонстрировали отсутствие адекватности и приверженность желаемому в ущерб реальности. Можно предположить, что они из каких-то своих тайных соображений вдруг решат дестабилизировать Украину для того, чтобы поменять Зеленского, допустим на Арестовича* (или кого-нибудь ещё). Что от этого выиграет Белый дом неясно, проиграет многое, но никто не может запретить нашим людям верить в американскую глупость.Нам-то от этого какая корысть?В результате внутренних потрясений Украина скорее всего быстро утратит способность сопротивляться. В Киеве появится какое-нибудь «правительство адекватников», которое заявит, что жаждет мира с Россией. При этом российские войска будут всё ещё находиться в районе нынешних позиций (возможно, продвинутся на пару десятков километров и выйдут на границы новых регионов). Армия не может без надлежащей подготовки совершать слишком большие прыжки вглубь враждебной страны.Киев может заявить даже, что он не просто признаёт уже состоявшиеся территориальные изменения, но готов провести референдумы о присоединении к России по всем территориям (помимо уже вошедших в состав России), на которые Москва укажет, но под международным контролем (пусть ООН пришлёт наблюдателей и полицейские силы для обеспечения порядка). В такой ситуации большинство в тех регионах, которые не будут находиться под контролем России, реально проголосуют за Украину.Миллион силовиков из ещё не сдавшейся армии, СБУ, Госпогранслужбы, МВД с его нацгвардией, а также разного рода полулегальные нацистские военизированные структуры будут агитировать граждан голосовать за Украину, громко стеная, что они почти выиграли войну в тот момент, когда им нанесли удар в спину. И граждане поверят, а кто не поверит — придержит своё недоверие при себе, наблюдая на улицах своего города свободно гуляющих под прикрытием полицейских сил ООН нацистских боевиков и «ветеранов войны».Формально произойдёт смена власти, которую назовут денацификацией. Если в 2019 году по первому свистку нашлись тысячи «слуг народа», готовых стать властью, то и сейчас найдутся тысячи и даже десятки тысяч каких-нибудь «друзей народа», из которых составится новое лицо украинской власти. Ни к кому не придерёшься. «Слуги народа», пока не стали президентом, министрами и депутатами, тоже были простыми клоунами, адвокатами, учителями, врачами, инженерами, бизнесменами средней руки и т. д. — плоть от плоти народной. Многие даже симпатизировали в быту России, у некоторых был здесь бизнес, который они пытались сохранить даже после 2022 года. Всё это не помешало им стать надёжной опорой нацистской власти. Кстати, глава гестапо Мюллер вступил в НСДАП уже будучи генералом СС, что было противозаконно, но тем не менее для него оказалось возможным. Причём он бы и не вступал, но слишком уж это было бы вызывающе.В результате внезапного, непланового краха Украины Россия получила бы пару десятков главных военных преступников, которых ей Запад с удовольствием выдал бы на суд и расправу, чисто внешнюю денацификацию, формальную демилитаризацию (которую легко в любой момент обернуть вспять), легитимированные референдумом под международным контролем в составе Украины те территории Новороссии, Малороссии и Слобожанщины, куда не успели войти российские войска и миллионы граждан этой новой, жаждущей реванша «Веймарской республики» украинской нации, уверенных в том, что они победили, но победу у них «украли предатели».Мы молиться должны на администрацию Байдена, которая, понимая, что её политическая судьба неразрывно связана с судьбой Украины, не позволяет местным кандидатам в гетманы разнести страну до срока. Отправка сотен тысяч на убой уже привела народ Украины в состояние некоторого дискомфрота. Сейчас очередь должна дойти до тех слоёв, включая женщин и подростков 16–17 лет, которые до сих пор были вне зоны опасности и ради жизни которых готовы были умирать их мужья и отцы (надеясь, что хоть их семьи доживут до какого-нибудь конца войны). В ближайшие месяцы, когда станет окончательно ясно, что Зеленский решил убить всех, украинское общество должно испытать стресс, сравнимый с тем, который испытали немцы в мае 1945 года.За первым батальоном ВС РФ, сформированным из украинских военнопленных, последуют другие. И только когда солдаты и офицеры ВСУ частично откажутся воевать, а частично будут готовы перейти на сторону России, осознав наконец, что иначе им и их семьям не выжить, когда они вместо того, чтобы под понукания нацистов идти в смертельные атаки, начнут этих нацистов убивать самостоятельно, когда подготовленное российское продвижение вглубь украинской территории не встретит даже теоретического сопротивления, когда идея денацификации станет для украинцев не принесённой на штыках (пусть и братских), а лично выстраданной, тогда развал фронта и государственности украинской нам выгоден.А до этого какая нам разница кто сменит украинского Гитлера: наци № 2 или № 3? Если победителю во внутреннем конфликте удастся временно консолидировать украинцев, то победа дастся нам более дорогой ценой, если внутренний конфликт ускорит развал фронта, то усложнится процесс мирного урегулирования и достижения целей СВО по окончании военной фазы. Любые внутренние изменения на Украине до достижения нами победы на поле боя дополнительно усложняют позицию, в то время как мы стремимся к её упрощению, выводу лишних сущностей за пределы игрового поля, а не введения их в игру.Украинский Гитлер должен доиграть свою роль до «героической» гибели в бункере «на боевом посту» или до железной клетки, в которой его повезут на суд, если у него не хватит сил умереть. И вся украинская нацистская верхушка должна разделить его участь, а не стать вдруг «оппозиционерами» и «спасителями нации», от которых уже вроде бы нельзя требовать капитуляции (ведь они же сами «провели денацификацию»), с которыми надо мир заключать.Боевые действия можно не называть войной — мало ли кому какое название нравится. Но если они начались, это значит, что мирные средства решения проблемы исчерпаны и враг должен быть уничтожен. Россия, если не сможет, может теоретически не присоединять всю Украину, но для того чтобы провести надёжную демилитаризацию и денацификацию её территорию необходимо надёжно контролировать. То есть хоть чучелом, хоть тушкой, а это должен быть российский протекторат в самом худшем случае (в лучшем — просто Россия).Именно сейчас, понимая, что игра проиграна, наши враги и их союзники пытаются вырваться из смертельной ловушки. Самый надёжный способ — смена власти на Украине. На Западе есть политики, которые готовы «увидеть» нацистский характер киевского режима. Но не для того, чтобы провести денацификацию, а для того, чтобы, поддержав «здоровые силы» и выторговав у России компромиссный мир, в конечном итоге сохранить основы нацистского русофобского режима, лишь немного загримировав его.На Украине есть политики, которые им готовы в этом деле подыграть. Они пытаются убедить элиты Запада («глубинное государство») принять их концепцию и списать вместе с Зеленским старика Байдена и значительную часть элиты Демпартии США. Пожертвовать людьми, чтобы сохранить систему.Пока что спайка Байден — Зеленский держится на двух вещах: на обещании, что ВСУ смогут ещё раз перейти в наступление и провоевать до конца следующего года, и на неверии элит Запада, что Россию удастся уговорить на выгодный США компромиссный мир. Поэтому Украина продолжает воевать, а мы сохраняем шансы во-первых, дойти до логова, во-вторых, добиться у украинского общества оздоравливающего стресса.Но наши лидеры общественного мнения, захлёбывающиеся в СМИ и социальных сетях радостью по поводу каждой новости о том, что украинский Геринг или украинский Гиммлер могут свергнуть украинского Гитлера, создают на Западе неверное впечатление о российских намерениях и ожиданиях. Результатом может стать то, что концепция списания украинской верхушки ради сохранения системы победит и мы, одержав победу на поле боя, отпраздновав её и проведя парады, через некоторое время с удивлением увидим как «Веймарская Украина» превращается в куда более зверский и куда более сплочённый нацистский режим, чем тот, который мы только что «навсегда» победили.Нельзя позволить нацистам откупиться головой фюрера или даже десятком голов. Нацизм заканчивается только сожрав сам себя. Нельзя позволить ему выйти из-за стола, пока он не доел.* Запрещен в РФ.

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мнения, сша, великобритания, украина, ростислав ищенко, зарубежье